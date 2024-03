Institutul pentru Studiul Războiului: Rușii sunt aproape să rupă linia Frontului iar ucrainienii nu mai au munitie

Institutul american avertizează că, din cauza lipsei de muniție, forțele ucrainene ar putea să nu reușească să mențină linia frontului care, până de curând, părea stabilă.

Într-oevaluare a situației de pe frontul din Ucraina, publicată miercuri, 13 martie 2024, Institute for the Study of War (ISW), subliniază o declarație a noului comandant șef al forțelor armate ucraienene, Alexandr Sîrski, după ce a„vizitat două brigăzi unde situația se complică progresiv și există o amenințare ca unitățile inamice să avanseze în adâncimea formațiilor noastre de luptă". De asemenea, ISW citează și revista germană Der Spiegel, care a purtat discuții cu mai mulți comandanți ucraineni, a căror identitate nu a fost divulgată.

Aceștia au afirmat că majoritatea unităților de luptă ucrainene sunt obligate să facă economii la muniție și echipamente, în condițiile în care, în unele zone, rușii nu pot fi opriți atunci când „atacă cu toată forța" de care dispun. „Declarațiile lui Sîrski și ale comandanților ucraineni arată că o intensificare a operațiunilor ofensive ruse într-o zonă unde forțele ucrainene nu au acordat prioritate alocării munițiilor - deja limitate - ar putea duce în scurt timp la o străpungere rusă și la destabilizarea unui lung sector, până acum stabil, al liniei frontului.", comenteaza ISW.

În legătură cu criza de muniție cu care se confruntă ucrainenii, CNN arăta recent că Statele Unite și Europa, împreună, pot livra Ucraine de trei ori mai puține obuze decât produce Rusia. Cucerirea Avdiivkăi de către ruși pare să fi fost un moment crucial al războiului. Fostul parlamentar ucrainean, Igor Luțenko, actualmente combatant pe front, a declarat că înaintarea rușilor nu mai poate fi oprită până la Nipru.