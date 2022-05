Joe Biden spune că americanii au traversat o "ciumă oribilă" în mandatul lui Donald Trump!

Joe Biden a reluat tradiția de a participa la cina anuală a corespondenților de la Casa Albă, el spunând că evenimentul nu s-a desfășurat din 2016 încoace pentru că în SUA a fost o "ciumă oribilă", cu referire la mandatul predecesorului său Donald Trump.

„Sunt bucuros să fiu cu voi aici, în această seară, cu singurul grup de americani care are o rată de aprobare mai mică decât mine. E greu să spun acest lucru după ce am văzut. Este prima dată când un președinte participă la această cină în șase ani. Este de înțeles, am avut o ciumă oribilă urmată de doi ani de Covid", a spus Joe Biden. Cina corespondenților de la Casa Albă este o tradiție care datează din 1921. Evenimentul a fost însă boicotat de Donald Trump când era în funcție.