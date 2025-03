Când Jeffrey Goldberg a publicat o poveste-bombă care sublinia modul în care unii dintre cei mai înalți oficiali americani i-au împărtășit din greșeală informații sensibile, el a obținut cea mai mare primă a anului. Editorul Atlantic a devenit, de asemenea, ținta principală pentru fiecare oficial înalt al administrației Trump din Washington.

În ultimele două zile, președintele Trump l-a numit un „învins" și un „sleazebag", precum și un mincinos și „scam" de către consilierul american pentru securitate națională Michael Waltz, care părea să fi adăugat din greșeală pe Goldberg la o discuție de grup la începutul acestei luni. Cu toate acestea, înainte de a deveni un paratrăsnet politic, Goldberg și-a urmărit pe telefon oficialii cabinetului - inclusiv secretarul de stat american Marco Rubio, secretarul al Apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe și directorul Serviciului de Informații Naționale Tulsi Gabbard - discutau despre detaliile sensibile, momentele și țintele unei viitoare operațiuni militare în Yemen. Nu păreau să-i observe prezența.

Într-un interviu acordat miercuri pentru BBC, el a spus că totul a început când a primit un mesaj pe telefon, prin intermediul aplicației de mesagerie Signal, disponibilă public, care permite utilizatorilor să-și trimită reciproc mesaje criptate. Este popular printre jurnalişti şi oficiali guvernamentali. Un cont sub numele lui Waltz îi trimisese un mesaj, despre care a presupus că era o farsă. „Aș vrea să existe o calitate Le Carré aici, știi", a spus el, referindu-se la regretatul romancier britanic de spionaj. "Dar mi-a cerut să vorbesc. Am spus da. Și următorul lucru pe care îl știu, sunt în acest grup de chat foarte ciudat cu conducerea securității naționale a Statelor Unite." Pe măsură ce incidentul episodului a cuprins Washingtonul, Waltz și-a asumat responsabilitatea pentru adăugarea greșită a lui Goldberg la chat-ul de grup, sugerând că a vrut să invite pe altcineva.

El a insistat că nu s-a întâlnit niciodată cu redactorul, spunând: „Nu l-aș cunoaște dacă m-aș ciocni de el, dacă l-aș vedea într-un grup de poliție". Potrivit relatării lui Goldberg, cei doi s-au întâlnit de mai multe ori, deși acesta a refuzat să intre în detalii despre relația lor. „El poate spune, evident, orice vrea, dar nu comentez despre relația mea sau despre non-relație", mi-a spus Goldberg. „Ca reporter, nu mă simt confortabil să vorbesc public despre relațiile pe care le pot avea sau nu cu oameni care produc știri". Totuși, un lucru este clar: trebuie să aveți deja informațiile de contact ale cuiva pentru a-l contacta pe Signal, așa că Waltz avea numărul de telefon al lui Goldberg. Consilierul de top pentru securitate a spus că i-a cerut lui Elon Musk, miliardarul tehnologic și țarul eficienței guvernamentale de la Casa Albă, să investigheze cum s-a întâmplat greșeala - o mișcare care a fost ridiculizată de Goldberg.

„Într-adevăr, îl vei pune pe Elon Musk la întrebarea cum ajunge numărul de telefon al cuiva în telefonul cuiva? Adică, știi, majoritatea copiilor de 8 ani ar putea să-și dea seama", a spus el. Întrebarea mai mare? „Trebuie, ca oficiali de securitate națională, să faceți asta pe Signal de pe telefon?" spuse Goldberg. În povestea sa de luni Atlantic - primul care a raportat accesul său la chat - Goldberg a ascuns detaliile precise care au fost împărtășite în jurul misiunii de bombardare care a atacat ținte rebele Houthi în Yemen pe 14 martie. Dar oficialii administrației Trump au minimizat raportul, numindu-l mincinos și contestându-i afirmațiile conform cărora informații clasificate au fost partajate.

Aici, încă o dată, revista completă de text, inclusiv Hegseth câteva, include detalii operaționale. L-am întrebat dacă a fost o decizie greu de luat. „Îl urăsc pe Donald Trump pentru că este inamicul nostru, de fapt, îi urăsc pe Tulsi Gabbard și John Ratcliffe pentru că nu există informații sensibile, informații clasificate etc. - Nu cred, hm, un rezumat de acord", a spus el. Există un mesaj text în chat-ul grupului - trimise înainte de primul val de lovituri - detaliază exact cum a decolat aeronava F-18, care a fost lansată de primele bombe ale inteligenței Houthi. Greble Tomahawk. Hegseth to respins, s-a dovedit că era „razboi planuri" și nu existau informații clasificate.

Președintele lui Trump a spus că a fost șocat de Hegseth, declarând că are „față sau treab" și l-a descris pe Goldberg drept un „sleazebag". Casa Albă a încercat, de asemenea, să argumenteze că informațiile partiajate au erau at the point of seeing technical or planning of război. Goldberg nu poate fi influențat de insultele și cerințele lor. „Dacă Pete Hegseth, secretarul apărării, îmi trimite mesaje, spunându-mi că atacul era pe cale să fie lansat asupra Yemenului - spunându-mi ce fel de aeronave vor fi folosite, ce fel de arme vor fi folosite și când vor cădea bombele la două ore după primirea textului - mi se pare o informație sensibilă, informații de planificare a războiului", mi-a spus el.

Nu este prima dată când editorul veteran a fost supus furiei lui Trump: în 2020 a publicat un articol în The Atlantic, în care oficiali militari înalți l-au citat pe Trump că s-a referit la soldații americani căzuți ca fiind „răpiți" și „învinși", ceea ce președintele și administrația sa au negat cu fermitate. L-am întrebat cum se simte în legătură cu atacurile personale vitriolice împotriva lui, venite de la cele mai înalte niveluri ale guvernului. "Aceasta este mișcarea lor. Nu te aperi niciodată, ci doar ataci", a spus Goldberg. "Așa că stau acolo, mă ocup de treburile mele. Ei mă invită în această conversație cu Signal și acum mă atacă ca pe o geantă ticăloasă, nici măcar nu înțeleg."

Până acum, Trump și-a apărat echipa de securitate națională și nu pare înclinat să concedieze pe nimeni din cauza a ceea ce el numește o „vânătoare de vrăjitoare". Dar Goldberg spune că există un sentiment larg răspândit la Casa Albă că Waltz a făcut o greșeală gravă, precum și o îngrijorare mai profundă cu privire la modul în care este gestionat incidentul. „Dacă ești căpitan al Forțelor Aeriene, lucrează în prezent cu CIA și Departamentul de Stat și ai gestionat greșit informațiile sensibile în felul în care, evident, au manipulat greșit informațiile sensibile? Ai fi concediat, ai fi urmărit penal", a spus Goldberg. El a spus că acum există ceva „zâmbet" printre rânduri în jurul standardelor de responsabilitate aparent diferite pentru liderii administrației Trump.

Goldberg nu a rămas în discuție pentru consecințe. El a hotărât că lucrul responsabil de făcut era să părăsească grupul. Unii jurnaliști și-au exprimat neîncrederea că el va părăsi voluntar. Dar ceea ce se va întâmpla în continuare se va desfășura la Casa Albă și Congres, unde parlamentarii democrați și unii republicani au cerut o anchetă. "Există o parte din mine căreia i-ar plăcea să vadă ce se mai întâmplă acolo. Dar există o mulțime de probleme diferite aici legate de drept și etică și tot felul de alte probleme în care chiar nu pot intra", a spus Goldberg. „Crede-mă când spun că am luat acea decizie cu sfaturi bune de la diverse părți".

Casa Albă a reacționat cu furie la dezvălurile din The Atlantic: O vânătoare de vrăjitoare

Casa Albă a reacționat cu furie miercuri, după ce revista The Atlantic a publicat mesaje între oficialii de securitate națională într-un chat de grup Signal în întregime. Președintele Donald Trump a numit reportajul „toate o vânătoare de vrăjitoare" și a declarat publicația o „revista eșuată". Jeffrey Goldberg, jurnalistul care a fost inclus din neatenție în discuția dintre liderii de rang înalt de cabinet, a împărtășit texte în care secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a furnizat informații sensibile, cum ar fi orare detaliate și informații despre unități înaintea unei lovituri americane în Yemen.

Goldberg a spus că a decis să publice informațiile după ce administrația Trump l-a acuzat că a mințit că au fost partajate informații clasificate. Oficialii au continuat să mențină această poziție după ce noile mesaje au fost publicate. Dar unii înalți oficiali au început să recunoască că episodul a fost o greșeală, inclusiv Trump însuși. Când a fost întrebat de reporteri cine a fost de vină pentru că a permis unui jurnalist să vadă comunicările Signal, Trump i-a sugerat consilierului său pentru securitate națională.

„Mike Waltz, cred că a pretins în mod responsabil", a spus Trump în timpul unei conferințe de presă la Biroul Oval. - Mi s-a spus că este Mike. El a adăugat că Waltz „își asumă responsabilitatea". Trump și-a susținut secretarul Apărării, care a postat o descriere detaliată a operațiunii militare iminente în chat-ul de grup. „Hegseth face o treabă grozavă", a spus Trump. - N-a avut nimic de-a face cu asta. Trump a mai spus că scurgerea semnalului „nu mă deranjează", dar a adăugat că aplicația „nu este foarte bună". El s-a referit, de asemenea, pe dl Goldberg drept un „sleazebag total".

Într-un interviu acordat BBC, domnul Goldberg a spus că administrația Trump a căutat să pună vina pe un reporter, mai degrabă decât „să recunoască de fapt că au o încălcare masivă a securității naționale și că ar trebui să o remedieze". Secretarul de stat Marco Rubio, care a participat la discuția de grup, a recunoscut în timpul unei vizite în Jamaica de miercuri că, „Evident, cineva a făcut o greșeală.... o mare greșeală și a adăugat un jurnalist". Directorul National Intelligence Tulsi Gabbard, de asemenea un participant la chat, a declarat Comitetului de Informații al Camerei că Consiliul Național de Securitate va efectua o „evaluare aprofundată" pentru a determina modul în care a fost adăugat reporterul.

De asemenea, ea a recunoscut că a fost o greșeală, chiar dacă a insistat că nu au fost partajate informații clasificate. Președintele Trump a descris episodul ca fiind „nu este mare lucru", în timp ce consilierul pentru securitate națională Mike Waltz, care a înființat grupul, a declarat marți seara că își asumă „întreaga responsabilitate" pentru el. Între timp, democrații au cerut lui Hegseth să demisioneze, spunând că informațiile pe care le-a împărtășit din neatenție unui jurnalist ar fi putut risca viața militarilor americani dacă ar fi fost obținute de un adversar american.

Goldberg a șocat Washingtonul la începutul acestei săptămâni, când a publicat un articol inițial care povestește cum a fost adăugat la grupul de chat pe Signal, o aplicație de mesagerie criptată. În acel moment, el a spus că reține unele detalii ale mesajelor pe care le-a văzut, deoarece acestea conțineau informații clasificate despre agenții de informații americani și atacurile militare împotriva rebelilor Houthi susținuți de Iran din Yemen. În timp ce Casa Albă a recunoscut rapid că schimburile au fost reale, înalți oficiali, inclusiv Hegseth, au căutat să-l discrediteze pe editorul revistei.

În noul său articol publicat miercuri, Goldberg a spus că a decis să publice mesajele care discutau despre planurile de atac din Yemen, astfel încât americanii să poată „ajunge la propriile concluzii".

„Există un interes public clar în dezvăluirea tipului de informații pe care consilierii lui Trump le-au inclus în canalele de comunicații nesecurizate, în special pentru că personalități de rang înalt din administrație încearcă să minimizeze semnificația mesajelor care au fost partajate", au scris miercuri Goldberg și coautorul Shane Harris. La briefingul de presă de la Casa Albă, secretarul de presă Karoline Leavitt l-a atacat direct pe Goldberg, acuzându-l că este un „urător anti-Trump" și „propagand în mass-media" că a promovat o „faxă de semnal".

„Povestea adevărată aici este succesul copleșitor al acțiunii militare decisive împotriva teroriștilor Houthi", a continuat Leavitt. Mesajele lansate integral de Atlantic includ detalii despre „pachetul" de atac al armatei americane pentru loviturile din Yemen - un termen militar care se referă la un set de aeronave sau sisteme de arme care vor participa la o operațiune. Alte mesaje se referă la evaluări ale pagubelor efectuate după lovitură, precum și la operațiunile CIA din Yemen și la atacurile anticipate israeliene asupra houthiilor. Hegseth a continuat să se apere miercuri. „Ei știu că nu sunt planuri de război", a spus el reporterilor din Hawaii. „Nu există unități, nici locații, nici rute, nici rute de zbor, nici surse, nici metode, nici informații clasificate." Hegseth a adăugat că sarcina lui este să „oferă actualizări în timp real". „Asta am făcut", a adăugat el.

Dar mai mulți experți militari și veterani ai comunității de informații au spus că informațiile sunt extrem de sensibile și nu ar fi trebuit niciodată să fie partajate într-o aplicație de mesagerie comercială. „Planurile de război sunt, în general, planul de a conduce un întreg conflict", a declarat pentru BBC Mick Mulroy, fost secretar adjunct al Apărării (DASD) pentru Orientul Mijlociu și ofițer paramilitar CIA pensionat. „Planurile de atac decurg din asta și coboară la nivelul unității individuale". „Ambele sunt clasificate și foarte sensibile", a adăugat el. „Se poate argumenta că planurile de atac sunt mai sensibile, deoarece sunt mai detaliate și mai specifice la timp, loc și mod".