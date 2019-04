Kim Jong Un a sosit la Vladivostok pentru summitul istoric cu Putin

La scurt timp după ce a amenințat că va întrerupe discuțiile cu Statele Unite dacă Washingtonul nu va accepta concesii de sancțiuni până la sfârșitul anului, liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a sosit la Vladivostok, cel mai mare oraș din Orientul Îndepărtat al Rusiei, pentru prima sa întâlnire personală cu Vladimir Putin.

Summitul, programat astăzi, va fi găzduit de Universitatea Federală de Est Far din noul său campus din Insula Russky din apropiere. Kim a sosit cu un trenul blindat, la doar câteva ore după ce a trecut frontiera coreeană și rusă. Kim a coborât din tren într-o haină neagră accesorizată cu o pălărie tot neagră, dar înaintea au coborât gărzile de corp coreene îmbrăcate în costume și mănuși albe pentru a lega uşa trenului de o rampă specială de ceremonie fix în faţa covorului roşu.

Înainte de a ajunge în Vladivostok, Kim sa oprit în satul de frontieră Khasan, unde el și delegația sa au fost întâmpinați de diplomații ruși şi armată. În timpul unui scurt discurs în Khasan, Kim a spus că dorea să vină în Rusia " de mult timp".

"Am auzit multe lucruri bune despre țara dvs. și am vrut să o vizitez de multă vreme", a spus Kim cu câteva ore mai devreme la postul de frontieră Khasan, potrivit administrației regionale. "Au trecut șapte ani de când am preluat țara, dar nu am avut ocazia să vizitez Rusia până acum". Înainte de începerea summitului de astăzi, Kim este așteptat să viziteze Vladivostok cu anturajul său și diplomații ruși.