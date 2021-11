Los Angeles Times: CDC își schimbă obiectivele pandemiei și se îndepărtează de atingerea imunității colective!

Încă din primele zile ale pandemiei, a existat un singur obiectiv colectiv pentru a-i pune capăt: atingerea imunității de turmă. Aceasta se întâmplă atunci când atât de mulți oameni sunt imuni la un virus încât acesta rămâne fără gazde potențiale pe care să le infecteze, ceea ce face ca o epidemie să se stingă.



Mulți americani au îmbrățișat noua frază de fermă și, odată cu ea, proiecția că, odată ce 70%, 80% sau 85% din populație va fi vaccinată împotriva COVID-19, virusul va dispărea și pandemia se va încheia. Acum, turma este neliniștită. Iar experții de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au pus deoparte imunitatea de turmă ca obiectiv național. Perspectivele de a atinge un obiectiv clar de imunitate a turmei sunt "foarte complicate", a declarat Dr. Jefferson Jones, un ofițer medical din cadrul Grupului de lucru pentru epidemiologie COVID-19 al CDC.



"Să ne gândim că vom fi capabili să atingem un fel de prag în care nu va mai exista nicio transmitere de infecții s-ar putea să nu fie posibil", a recunoscut Jones săptămâna trecută în fața membrilor unui grup care consiliază CDC în materie de vaccinuri. Vaccinurile s-au dovedit destul de eficiente în prevenirea cazurilor de COVID-19 care duc la boli grave și decese, dar niciunul nu s-a dovedit fiabil în ceea ce privește blocarea transmiterii virusului, a precizat Jones. Dovezile recente au evidențiat, de asemenea, că imunitatea oferită de vaccinuri poate dispărea în câteva luni.



Rezultatul este că, chiar dacă vaccinarea ar fi universală, coronavirusul ar continua probabil să se răspândească. "Am descuraja" gândirea în termeni de "un obiectiv strict", a spus el. Pentru Dr. Oliver Brooks, membru al Comitetului consultativ privind practicile de imunizare al CDC, acesta a fost un nou mesaj care dă de gândit, cu efecte potențial îngrijorătoare. Cu doar 58,5% din toți americanii complet vaccinați, "trebuie să creștem" gradul de absorbție a vaccinurilor COVID-19, a declarat Brooks, director medical al Watts Healthcare din Los Angeles. Din păcate, a spus el, recunoașterea neașteptată a lui Jones "aproape că te face mai puțin motivat să vaccinezi mai mulți oameni".



Dr. Oliver Brooks, în centru, privește în timp ce Lucy Arias verifică temperatura unui pacient la o stație de screening COVID-19 în fața Centrului de Sănătate Watts din Los Angeles. Brooks a declarat că se teme că, pe măsură ce CDC renunță la o țintă specifică pentru imunitatea colectivă, va lua aerul din eforturile de a crește nivelul de vaccinare. Iar dacă oficialii din domeniul sănătății publice nu mai vorbesc despre "turmă", oamenii ar putea pierde din vedere faptul că vaccinarea nu este doar un act de protecție personală, ci o modalitate de a proteja comunitatea.

De asemenea, dacă publicul se îndepărtează de promisiunea imunității de turmă, s-ar putea să submineze și mai mult credibilitatea CDC în ceea ce privește lupta împotriva coronavirusului. În ceea ce privește aspecte care variază de la utilizarea măștilor până la modul în care se răspândește virusul, agenția a făcut câteva schimbări dramatice pe parcursul pandemiei. Aceste reveniri au fost provocate de noi descoperiri științifice despre modul în care se comportă noul virus, dar au oferit, de asemenea, un combustibil amplu pentru scepticii COVID-19, în special pentru cei din mass-media conservatoare.

"Este o problemă de comunicare științifică", a declarat Dr. John Brooks, medicul-șef pentru răspunsul CDC la COVID-19. "Am spus, pe baza experienței noastre cu alte boli, că atunci când ajungi până la 70-80%, de multe ori obții imunitate de turmă", a spus el. "Are o mulțime de trucuri în mânecă și ne-a provocat în mod repetat", a spus el. "Este imposibil de prezis care va fi imunitatea de grup la un nou agent patogen până când nu se ajunge la imunitatea de grup".



Noua abordare a CDC va reflecta această incertitudine. În loc să precizeze o țintă de vaccinare care promite sfârșitul pandemiei, oficialii din domeniul sănătății publice speră să redefinească succesul în termeni de noi infecții și decese - și vor presupune că imunitatea de turmă a fost atinsă atunci când ambele rămân scăzute pentru o perioadă susținută. "Vrem răspunsuri clare și ușoare, iar uneori ele există", a declarat John Brooks. "Dar în cazul acesta, încă învățăm".



Imunitatea de turmă nu a fost niciodată atât de simplă pe cât au făcut-o să pară mulți americani, a declarat Kathleen Hall Jamieson, director al Annenberg Public Policy Center de la Universitatea din Pennsylvania și expert în provocările comunicării științei către cetățeni din ce în ce mai sceptici - și adesea cu vederi conspiraționiste -. Este o idee care a apărut în urmă cu aproximativ un secol în domeniul medicinii zootehnice. În prezent, epidemiologii o calculează cu ajutorul unei ecuații standard. Dar, la fel ca multe instrumente care modelează un proces complex cu ajutorul matematicii, aceasta face unele presupuneri simplificatoare.



De exemplu, presupune o uniformitate nerealistă în comportamentul indivizilor și al grupurilor și în capacitatea virusului de a se răspândi de la o persoană la alta. Prin urmare, nu reflectă diversitatea densității populației, a modului de locuire, a modelelor de transport și a interacțiunilor sociale care face ca Los Angeles County, de exemplu, să fie atât de diferit de Boise County, Idaho. De asemenea, nu ține cont nici de faptul că Boise County, unde mai puțin de 35% dintre adulți sunt complet vaccinați, nu beneficiază de nicio protecție din partea ratei de vaccinare de 73% în rândul adulților din L.A. County. "Oamenii nu sunt o turmă", a spus Jamieson.



Liderii din domeniul sănătății publice ar fi fost mai bine serviți dacă și-ar fi încadrat campaniile de vaccinare în jurul nevoii de "imunitate comunitară", a spus ea. Acest lucru i-ar fi determinat pe oameni să gândească în termeni mai locali - cei care contează cu adevărat atunci când vine vorba de riscul de infectare a unei persoane, a adăugat ea. Modificările coronavirusului în sine au făcut, de asemenea, ca imunitatea de grup să fie o țintă în mișcare. Calculul care a produs o estimare a imunității de turmă de 70% până la 85% se bazează în mare măsură pe transmisibilitatea înnăscută a SARS-CoV-2. Dar, odată cu apariția unor noi tulpini virale, precum variantele Alpha și Delta, capacitatea virusului de a trece de la o persoană la alta a crescut dramatic în ultimul an.



În plus, calculele privind imunitatea de turmă presupun că, atunci când oamenii dobândesc imunitate, aceștia rămân imuni pentru o perioadă de timp cunoscută. Dar a devenit clar că nici vaccinarea, nici infecția naturală nu conferă o protecție de durată. Vaccinurile de rapel sau un caz de "descoperire" ar putea, dar nu se știe încă pentru cât timp.



Acesta este doar modul în care funcționează știința, a declarat Raj Bhopal, un profesor de sănătate publică pensionat de la Universitatea din Edinburgh, care a scris despre complexitatea nebănuită a imunității de turmă. Pentru orice agenție angajată în transmiterea de mesaje publice, "este foarte greu să transmită incertitudine și să rămână autoritară", a spus Bhopal. "Este păcat că nu putem lua publicul cu noi pe acest drum al incertitudinii".

sursa: Los Angeles Times