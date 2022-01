Marea Britanie vrea să creeze Soldați Golem: Human Augmentation - zorii unei noi paradigme!

Foarte recent, Ministerul britanic al Apărării, în colaborare cu Ministerul Federal al Apărării din Germania, a publicat un document curios. Intitulat "Human Augmentation - The Dawn of a New Paradigm", acesta se referă la posibilitățile de îmbunătățire tehnologică a capacităților umane pentru a spori funcțiile de luptă ale soldaților, și nu este prima dată când armata britanică dezvoltă un astfel de concept.

Înainte de aceasta, a existat Nota conceptuală comună (JCN) 1/18, "Lucrul în echipă om-mașină" și JCN 2/17, "Viitorul comenzii și controlului". Documentul în cauză a fost elaborat ca parte a programului tehnologic Global Strategic Trends: The Future Starts Today și Future Operating Environment 2035 al Ministerului britanic al Apărării, lansat în 2018.



De asemenea, SUA lucrează de mult timp la această problemă. Ideea îmbunătățirii capacităților umane în scopuri militare a fost abordată într-un studiu special pregătit pentru US Air Force încă din 1962. DARPA a Pentagonului implementează astfel de programe de ani de zile și a devenit o normă pentru armata americană, precum și pentru companiile și oamenii de știință care o deservesc, scrie Réseau International. În general, există trei tipuri de augmentare (îmbunătățire): fizică, cognitivă și biologică.



Augmentarea fizică include proteze și dispozitive de asistență, cum ar fi exoscheletele, și senzori care adaugă funcții senzoriale. Urmează augmentarea cognitivă, care poate include interfețe creier-computer invazive și dispozitive de neuro-stimulare care induc direct modificări în creier (folosind impulsuri electrice, magneți și ultrasunete). În cele din urmă, există o creștere biologică, care include editarea de gene, medicamente și noi tipuri de vaccinuri. Potrivit documentului, oamenii ar trebui să fie considerați ca fiind "platforme", la fel ca vehiculele, avioanele și navele, iar aceste "platforme umane" au trei elemente care trebuie dezvoltate: fizic, psihologic și social.



Documentul comun britanico-german definește augmentarea umană ca fiind "aplicarea științei și a tehnologiei pentru a îmbunătăți temporar sau permanent performanța umană". Se face apoi o distincție între optimizarea umană, care poate "îmbunătăți performanța umană până la limita potențialului biologic fără a adăuga noi capacități", și îmbunătățirea umană, care poate duce oamenii "dincolo de limita potențialului biologic". Observând că, din punct de vedere tehnic, ochelarii de vedere nocturn și binoclul ar trebui să fie incluse în definiția de augmentare umană, documentul spune că se va concentra pe "implicațiile noilor științe și tehnologii care sunt mai strâns integrate în corpul uman".



"Vrem ca "luptătorii" - fie că sunt specialiști cibernetici, piloți de drone sau soldați de infanterie - să fie mai puternici, mai rapizi, mai inteligenți, mai rezistenți și mai mobili pentru a depăși mediul și adversarul. ... Pe măsură ce tehnologia a avansat, gândirea noastră s-a concentrat mai degrabă asupra mașinii decât asupra persoanei, dar acest lucru trebuie să se schimbe dacă vrem să fim eficienți în viitor", se arată în document.



Deși afirmă că "progresele în domeniul inteligenței artificiale, al roboticii și al autonomiei înseamnă că puterea de procesare, viteza de acțiune și rezistența oamenilor sunt rapid depășite de mașini", recunoaște că mașinile "au propriile lor slăbiciuni". Se pornește de la premisa că oamenii au "un avantaj în domeniile creativității și judecății", dar documentul susține, de asemenea, că este nevoie de îmbunătățirea umană pentru a profita mai mult de progresele din aceste domenii.

"Câștigătorii războaielor viitoare nu vor fi cei care dispun de cea mai avansată tehnologie, ci cei care pot integra cel mai eficient capacitățile oamenilor și ale mașinilor. ... Augmentarea umană este piesa lipsă din puzzle", afirmă autorii în justificarea conceptului lor.



După ce prezintă elementele de bază ale optimizării umane, cum ar fi somnul, nutriția și suplimentele alimentare, articolul trece la conceptul de "augmentare de vârf". Acesta descrie și discută patru "tehnologii de bază ale creșterii umane" care sunt esențiale pentru studiul acestui domeniu: inginerie genetică, bioinformatică, interfețe cerebrale și produse farmaceutice. Dar cum anume vor fi folosite toate acestea în scopuri militare?



Documentul argumentează că desfășurarea forțelor este din ce în ce mai mult pusă în dificultate de proliferarea armelor de precizie cu rază lungă de acțiune, astfel încât soluția este de a utiliza mai mult sistemele fără pilot la bord împreună cu forțe terestre mai ușoare, mai mobile și mai versatile. Interfețele cerebrale vor permite personalului să "sporească puterea de luptă pe care o poate pune în aplicare prin conectarea în rețea cu sistemele autonome și fără pilot".



Utilizarea tot mai frecventă a computerelor și a inteligenței artificiale în război înseamnă, de asemenea, că "[e]ncărcarea cognitivă a personalului este posibil să crească, în special pentru cei implicați în comandă și control". Acesta sugerează că "bioinformatica" - studiul și analiza volumelor mari de date biologice - poate ajuta în timpul fazei de recrutare prin "identificarea comandanților și a personalului cu abilitățile potrivite pentru rolurile de comandă și control".



În document se menționează: "Interfețele cerebrale, produsele farmaceutice și terapia genică ar putea juca un rol important în optimizarea și îmbunătățirea abilităților de comandă și control. Pe termen scurt, interfețele cerebrale neinvazive ar putea îmbunătăți performanța prin utilizarea lor pentru a monitoriza sarcina cognitivă, pentru a dezvolta procese mai bune și pentru a îmbunătăți antrenamentul. ... Pe termen lung, interfețele cerebrale ar putea conecta creierele în rețea în cadrul unui sediu și ar putea oferi o imagine operațională complet partajată, îmbunătățind calitatea și viteza de luare a deciziilor."

Dar cea mai importantă secțiune - natura etică a unei astfel de aplicații - este superficială și destul de scurtă. Acesta afirmă că nu va aborda aspectele etice mai largi ale creșterii umane, deoarece "acestea rămân, pe bună dreptate, subiectul unei dezbateri mai ample". Există doar argumente clare în favoarea utilizării militare. În special, ea afirmă că "[d]efența [...] nu poate aștepta ca etica să se schimbe înainte de a se angaja în augmentarea umană, trebuie să participăm la conversație încă de la început pentru a informa dezbaterea și a înțelege cum evoluează opiniile etice. ... [Nu putem presupune că augmentarea umană va fi în mod automat eficientă sau acceptată în utilizarea prevăzută, indiferent de efectele sale benefice. Augmentarea umană ar putea întâmpina rezistență din partea unor elemente ale societății care nu au încredere în eficacitatea și în scopul creșterii.



Într-adevăr, există multe persoane în Regatul Unit, Germania și în alte țări care se vor opune, fără îndoială, unei astfel de "creșteri". Dar aici britanicii își urmează propria logică clasică, subliniind că dezvoltările militare în acest domeniu nu ar trebui să aștepte acordul publicului sau o dezbatere etică, ci ar trebui să se bazeze "pe interesele naționale în ceea ce privește prosperitatea, siguranța și securitatea".



"Este posibil ca imperativul de a utiliza augmentarea umană să nu fie condus în cele din urmă de un argument etic explicit, ci de interesul național. Este posibil ca țările să fie nevoite să dezvolte augmentarea umană sau să riște să își cedeze influența, prosperitatea și securitatea în favoarea celor care o fac", se arată în document.



În plus, autorii spun că "relațiile cu industria și cu mediul academic vor fi esențiale pentru a înțelege modul în care tehnologiile emergente de augmentare umană ar putea fi reutilizate sau dezvoltate pentru apărare". Autorii sugerează o reexaminare a relației dintre armată și departamentele guvernamentale responsabile pentru sănătate și asistență socială și o trecere la "o relație mai sofisticată între sectorul public și cel privat". Cu alte cuvinte, se justifică o alianță între tehnologiile corporatiste, oamenii de știință, guvern și armată, în timp ce publicul larg rămâne pe margine, ca și cum aceste probleme nu îl privesc.



Anticipând indignarea publică, autorii scriu: "Exploatarea cu succes a creșterii umane va necesita ca apărarea și societatea să se confrunte cu dileme etice și juridice incomode. Până în prezent, organizațiile de advocacy din democrațiile liberale au adoptat o abordare de expectativă, alegând să lase dezbaterea etică și evoluțiile tehnice să se desfășoare. Această atitudine pasivă va face loc adversarilor noștri și va face ca Apărarea să rateze oportunitățile de a îmbunătăți bunăstarea și eficiența forțelor noastre armate."



Într-o critică a documentului, Chris Cole scrie: "Argumentul, așa cum este prezentat în acest raport, că suntem slabi și ineficienți în fața unor inamici sofisticați și mortali nu este deloc nou. De secole a fost folosită pentru a dezvolta și vinde instrumente care să ne sporească letalitatea și raza de acțiune pentru a proiecta forța letală în întreaga lume. Dar există o diferență calitativă între a dota un soldat cu ochelari de vedere pe timp de noapte sau cu o pușcă de mare putere și a implanta o interfață de calculator în creierul unui pilot de dronă pentru a crește procesarea datelor... Și asta înainte de a ajunge la ideea de a ingineri genele somatice pentru a reduce pragul durerii sau pentru a crește cogniția."



Dacă ne uităm la suprafață, umanitatea însăși este pusă sub semnul întrebării, deoarece "mărirea" umană se face sub pretextul eliminării anumitor defecte pentru a deveni mai mortală și mai bună în exercitarea violenței organizate. Nu este acesta un motiv ciudat pentru "mărirea" capacităților umane? Ca să nu mai vorbim de religiile tradiționale, care văd în această "augmentare" doar un mijloc de a spori răul în lume.