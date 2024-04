Marea spălare de bani! Cu ultimile fonduri primite de la SUA Ucraina cumpără tot de la SUA echipamente militare de 138 de milioane de dolari

Statele Unite ale Americii vor vinde Ucrainei echipamente în valoare de până la 138 de milioane de dolari pentru întreţinerea şi modernizarea sistemelor sale HAWK de apărare împotriva atacurilor ruse cu drone şi rachete, a declarat marţi pentru Reuters sub acoperirea anonimatului un oficial din Departamentul de Stat al SUA.

Deşi Ucraina a rămas fără mare parte din sursele de fonduri americane, Kievul a primit un grant de 300 de milioane de dolari sub formă de finanţare militară externă, în cadrul bugetului anual alocat apărării, recent adoptat. Banii primiţi vor fi folosiţi pentru plata echipamentelor menţionate, inclusiv recondiţionarea unităţilor de tragere. SUA au început să livreze Ucrainei interceptoare de rachete HAWK în 2022 ca upgrade la sistemele Stinger, mai mici şi cu rază de acţiune mai scurtă. Ulterior, Ucraina a primit mai multe sisteme de apărare aeriană, inclusiv Patriot de producţie americană.

Vânzarea "de urgenţă" de marţi mai cuprinde componente de întreţinere a rachetelor pentru unităţi mai vechi, instrumente, echipamente de testare, piese de schimb şi altele, a menţionat oficialul. De asemenea, vânzarea va necesita deplasarea temporară în Europa a circa cinci angajaţi ai guvernului SUA şi 15 reprezentanţi ai contractorilor pentru pregătire şi asistenţă, a mai spus acesta.

Pentru transferul de echipamente HAWK în Ucraina s-a recurs în trecut la o prerogativă prezidenţială care permite Statelor Unite să transfere rapid articole şi servicii de apărare din stocurile americane, fără aprobarea Congresului, ca răspuns la o situaţie de urgenţă. Sistemul MIM-23 HAWK - iniţial un acronim pentru "Homing All the Way Killer" - a fost introdus în anii 1950, în contextul în care SUA căutau modalităţi de a contracara atacuri ale unor bombardiere strategice de mare altitudine, fiind ulterior modernizat de-a lungul anilor şi în cele din urmă exportat în peste zece ţări, potrivit armatei americane.