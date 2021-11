În 2020, Covid-19 reprezenta doar 2% din totalul internărilor în spitalele din Franța

Anul 2020, perturbat de Covid, a fost marcat de presiuni repetate asupra sistemului nostru de sănătate. Cu toate acestea, doar 2% dintre spitalizări au fost atribuite virusului. Aceste cifre fiabile pot fi explicate prin mai mulți factori.



Încă de la început, epidemia Covid-19 a reprezentat o provocare pentru personalul medical, care a trebuit să facă față mai multor valuri de contaminare. Dacă halatele albe au fost sub presiune timp de mai multe luni, se reflectă caracterul singular al acestei situații în datele privind activitatea spitalului? Nu neapărat, potrivit consultantului în sănătate publică Martin Blachier. De fapt, doar 2% din spitalizările înregistrate în 2020 ar putea fi atribuite virusului.



Surprinzătoare la prima vedere, această cifră se dovedește a fi complet fiabilă, deoarece este comunicată de o agenție publică însărcinată cu colectarea și analizarea datelor de la unitățile sanitare. Cu toate acestea, merită să analizăm o serie de alți indicatori care reflectă mai degrabă impactul crizei din domeniul sănătății asupra sistemului de sănătate francez.



Pe lângă cei 2% menționați mai sus, Martin Blachier a mai precizat că, în 2020, pacienții Covid reprezentau 5% din totalul pacienților tratați de serviciile de terapie intensivă. Aceste cifre nu apar de nicăieri, deoarece sunt extrase din analizele anuale ale activității spitalicești realizate de Agenția tehnică de informare privind spitalizarea (ATIH). Acesta din urmă se descrie ca fiind "o instituție administrativă publică aflată sub supravegherea miniștrilor sănătății, afacerilor sociale și securității sociale". Acesta colectează și analizează date despre sănătate și tocmai a publicat un rezumat privind "Covid-19 îngrijiri spitalicești în 2020".



Martin Blachier face referire la acest document de 26 de pagini, care conține elementele pe care le menționează. Cifre fiabile, așadar, la care se adaugă numărul total de spitalizări legate de virus: 217.974. La prima vedere, în raport cu activitatea globală a spitalelor, aceste cifre pot părea neglijabile și, mai ales, mai degrabă deconectate de mesajele transmise de profesioniștii din domeniul sănătății. De aici interesul de a aprofunda acest raport și de a reaminti unele elemente de înțelegere.



În primul rând, înainte de a analiza în vreun fel cifrele, trebuie reamintit că epidemia a luat cu adevărat amploare în Franța abia la mijlocul lunii martie 2020. La 15 martie, doar 285 de persoane erau îngrijite într-o unitate de terapie intensivă, față de 7.000 în momentul de vârf al primului val. În mod similar, trebuie remarcat faptul că vara (iulie și august) a fost destul de calmă, cu un declin notabil al epidemiei în urma izolării. Timp de puțin peste 4 luni, adică mai mult de o treime din an, spitalele nu s-au confruntat cu un aflux masiv de pacienți.



Un alt aspect care trebuie evidențiat este durata șederilor din cauza Covid. De la două săptămâni în medie la mai mult de trei, în funcție de gravitatea cazurilor și de departamentele în care au fost internați pacienții. Șederi mai lungi decât cele observate de obicei pentru gripă, notează raportul ATIH. De asemenea, ar trebui adăugat că "o zi de spitalizare în unitatea de terapie intensivă din cinci" a fost anul trecut "dedicată gestionării Covid". Iar decesele asociate cu epidemia sunt îngrijorătoare: în timp ce virusul a fost responsabil pentru 2% din internările în spitale, a fost responsabil pentru 12% din decesele din spitale și 16% din decesele din unitățile de terapie intensivă.

Măsurarea numărului de internări în spital legate de virus în raport cu activitatea generală a spitalelor are, de asemenea, unele limitări. În perioada de vârf a crizei din domeniul sănătății, cele mai mari tensiuni au fost observate în unitățile de îngrijire critică și de terapie intensivă. Spre deosebire de pacienții internați pentru fracturi minore, arsuri superficiale sau operații de rutină, tratamentul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 a necesitat resurse umane și materiale importante. Nu este o coincidență faptul că unul dintre cei mai atent monitorizați indicatori în primele două valuri a fost rata de ocupare a paturilor de resuscitare.

sursa: lci.fr