Ucraina, întărită de ajutorul occidental, poate ieși învingătoare în războiul împotriva invadatorilor ruși, dar este puțin probabil să-și recâștige întreg teritoriul, care a fost capturat de Federația Rusă.

Pe de altă parte, forțele prost pregătite ale invadatorilor nu sunt capabile de alte capturi semnificative, scrie The New York Times cu referire la oficiali americani nenumiți. „Rusia a capturat cele mai pro-ruse părți ale Ucrainei în primul an de război. Oficialii americani au spus în conversații private că va fi aproape imposibil ca Ucraina să-și reia întreg teritoriul, dar că ar putea face eforturi pentru mai multe Integrarea europeană dacă istoricul său pe câmpul de luptă este mai puternic."

Citând oficiali americani nenumiți, ziarul notează că este puțin probabil ca Rusia să obțină câștiguri teritoriale semnificative în Ucraina în lunile următoare, chiar dacă trupele sale prost pregătite încearcă să spargă apărarea ucraineană, care este acum susținută de muniții occidentale. De asemenea, potrivit The New York Times, unii oficiali spun că, chiar și fără a-și „întoarce oficial pământurile", Ucraina poate ieși învingătoare în război prin apropierea de NATO și Europa.

„Oficialii pe care i-am intervievat pentru acest articol au vorbit sub condiția anonimatului despre evaluările secrete ale armatei și informațiilor, pozițiile pe câmpul de luptă și diplomația delicată", scrie ziarul. Totuși, scrie NYT, oficialii americani admit că Rusia poate „face progrese semnificative" (pe câmpul de luptă - n.red.) dacă există o „schimbare strategică majoră", precum extinderea programelor de pregătire și pregătire militară (ale armatei).

Fostul președinte Donald Trump a promis că, dacă va fi ales, va deschide discuții de pace între Rusia și Ucraina. Deși nu a subliniat termenii păcii pe care ar dori să o obțină, este posibil ca discuțiile rapide să forțeze Ucraina să cedeze suprafețe mari de teritoriu și să-și abandoneze ambițiile de a adera la NATO. Dar oficialii, susține ziarul, spun că ar fi o greșeală să ceri ca discuțiile să înceapă acum. Un ajutor de aproximativ 61 de miliarde de dolari, aprobat de Congres în mai, după luni de certuri, întărește apărarea Ucrainei și oprește avansul teritorial al Rusiei.

„De-a lungul războiului, serviciile de informații americane au fost mult mai pesimiste cu privire la perspectivele sale decât Pentagonul, ai cărui ofițeri de vârf au lucrat îndeaproape cu armata ucraineană pentru a le ajuta să dezvolte strategia. Dar acum evaluările din cadrul guvernului american par mai consistente când vine vorba de Perspectivele Rusiei pe câmpul de luptă". , - notează autorii articolului.