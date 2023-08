Numire controversată în compania Moderna. Rolul oficialului care a coordonat pandemia de COVID în Marea Britanie

Sir Jonathan Van-Tam, fost adjunct al medicului-şef din Marea Britanie, care a devenit un nume foarte cunoscut în timpul pandemiei graţie abilităţilor sale de comunicare, a fost numit consultant medical principal al producătorului american Moderna, de la care guvernul britanic a cumpărat zeci de milioane de fiole de vaccin anti-Covid, relatează The Guardian.

Cunoscut sub iniţialele JVT şi celebru pentru metaforele pe care le-a folosit în timpul şedinţelor de informare de la Downing Street privind evoluţia virusului, el a preluat din data de 2 mai rolul de consilier medical cu jumătate de normă la compania americană de biotehnologie Moderna.

Profesorul Jonathan Van-Tam, care a fost numit cavaler în cadrul onorurilor pe care Casa Regală le-a oferit de Anul Nou 2022, a fost membru al grupului de lucru guvernamental pentru vaccinuri în timpul pandemiei. Acest grup a luat decizii în legătură cu contractele de furnizare a vaccinurilor anti-Covid şi cu investiţiile în producţie şi oportunităţi clinice.

În timpul pandemiei, guvernul britanic a cumpărat zeci de milioane de fiole de vaccin anti-Covid de la Moderna şi a încheiat un parteneriat pe 10 ani cu producătorul american de medicamente pentru a stimula cercetarea şi dezvoltarea de vaccinuri cu ARNm în Regatul Unit, inclusiv prin construirea unei noi fabrici de vaccinuri.

Anunţând pe LinkedIn cooptarea lui Van-Tam în echipa sa, compania Moderna a precizat că britanicul se va subordona directorului medical Paul Burton. Compania a refuzat să divulge onorariul său de consiliere, dar a declarat că numirea este în conformitate cu normele Departamentului de Sănătate şi Asistenţă Socială.

"Experienţa şi expertiza semnificativă a profesorului Van-Tam în calitate de specialist în gripă, inclusiv în epidemiologie, transmitere, vaccinologie şi pregătirea pentru pandemii, precum şi în calitate de profesor universitar şi educator de renume mondial, va fi un atu vital pentru Moderna, în timp ce lucrăm pentru a îmbunătăţi securitatea sănătăţii populaţiei", a declarat Paul Burton.

Van-Tam nu are voie să folosească informaţii privilegiate pe care le are din perioada în care a lucrat în guvernul britanic pentru a-şi promova interesele de afaceri, a menţionat cotidianul Financial Times, cel care a relatat iniţial despre numirea profesorului britanic la compania americană.

Van-Tam a renunţat la postul său guvernamental în martie anul trecut, pentru a prelua un nou rol la Universitatea din Nottingham. Chiar şi cu slujba la Moderna, Van-Tam va rămâne la Universitatea Nottingham în calitate de consilier strategic principal în domeniul medicinei.

Când Van-Tam a părăsit funcţia sa guvernamentală, secretarul de stat pentru sănătate de atunci, Sajid Javid, l-a lăudat pentru abordarea sa unică de a explica publicului informaţii cruciale. "Abordarea unică a lui JVT de a comunica ştiinţa, în ultimii doi ani, a jucat, fără îndoială, un rol vital în protejarea şi liniştirea naţiunii şi a făcut din el o comoară naţională", a spus ministrul.

Van-Tam a devenit celebru pentru faptul că informa publicul despre Covid într-un mod vesel şi concret, folosind adesea analogii cu fotbalul. De altfel, în iunie, el a fost numit preşedinte al Asociaţiei de Fotbal din Lincolnshire.

Posesor al unui abonament la Boston United, echipa din Lincolnshire care joacă în al şaselea eşalon al ligii engleze de fotbal, Van Tam a apelat adesea la fotbal pentru a găsi exemplele pe care le dorea. La sfârşitul anului 2020, el a declarat pentru BBC că, în primele etape ale pandemiei, "echipa din deplasare ne-a dat o bătaie cruntă", dar a adăugat: "În minutul 70 am reuşit să egalăm. OK, trebuie să ne ţinem nervii acum, să vedem dacă mai putem da un gol şi să îl înscriem".

Însă anunţul numirii lui Van-Tam la Moderna a provocat unele ridicări de sprâncene. Rose Whiffen, ofiţer principal de cercetare la Transparency International UK, a declarat: "Atunci când companiile angajează foşti funcţionari - indiferent dacă au lucrat sau nu în industria respectivă înainte de rolul lor guvernamental - creşte riscul ca informaţiile privilegiate să fie folosite în mod abuziv în scopuri comerciale. În prezent, există doar garanţii minime împotriva abuzării uşii rotative dintre sectorul public şi cel privat. Guvernul ar trebui să interzică foştilor funcţionari publici de rang înalt şi miniştrilor să ocupe poziţii în care au avut responsabilităţi substanţiale în ceea ce priveşte politicile relevante pentru compania care îi angajează", a declarat expertul de la Transparency International.

Van-Tam a lucrat la Universitatea din Nottingham înainte de rolul său guvernamental şi a fost, de asemenea, consultant pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii în domeniul gripei în 2004. El a lucrat în industria farmaceutică şi a vaccinurilor din 2000 până în 2004, pentru SmithKline Beecham (care a devenit parte a GSK), Roche şi o societate mixtă între Sanofi-Pasteur şi MSD.

În 2004, a devenit epidemiolog consultant şi şef al biroului pentru gripă pandemică în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Sănătăţii din Regatul Unit şi a făcut parte din Grupul consultativ ştiinţific britanic pentru situaţii de urgenţă (Sage) în timpul pandemiei de gripă porcină din 2009-2010.