Olimpiada vaccinării: Israel e campion absolut cu a patra doză anti-Covid!

Anthony Fauci, "comandantul acțiunii" din SUA, consilier pe chestiuni de sanantate al presedintelui Joe Biden, se contrazice singur de la o zi la alta. Dupa ce in urma cu un an nu recomanda masca, apoi a recomandat-o intensiv, a devenit un fanatic al vaccinarii de la inceput, acum bulverseaza America in direct la NBC spunad ca testele PCR nu sunt relevante si ca vaccinatii cu 2 doze sunt la fel ca nevaccinatii.