Parlamentul European si Consiliul, acord pentru conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept

Negociatorii Parlamentului European si cei ai Consiliului au ajuns joi, 5 noiembrie, la un acord in ceea ce priveste conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept in tarile membre UE. O conferinta de presa pe acest subiect va avea loc la ora 13:00 ora Romaniei.

Anuntul a fost postat pe contul de Twitter al Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European. Deputatii europeni au reusit sa se asigure ca noua lege nu se aplica numai atunci cand fondurile UE sunt utilizate in mod abuziv, cum ar fi cazurile de coruptie sau frauda. Se va aplica, de asemenea, aspectelor sistemice legate de valorile fundamentale ale UE pe care toate statele membre trebuie sa le respecte, precum libertatea, democratia, egalitatea si respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minoritatilor, se arata intr-un comunicat emis de Parlamentul European.

Negociatorii Parlamentului au insistat, de asemenea, ca frauda fiscala si evaziunea fiscala sunt considerate posibile incalcari, incluzand atat cazuri individuale, cat si probleme raspandite si recurente. Pentru a se asigura ca beneficiarii finali care depind de sprijinul UE - cum ar fi studentii, fermierii sau ONG-urile - nu sunt pedepsiti pentru actiunile guvernelor lor, deputatii europeni au insistat ca acestia pot depune o plangere la Comisie prin intermediul unei platforme web prin care se va asigura faptul ca vor primi sumele datorate. Comisia va avea, de asemenea, posibilitatea de a efectua o corectie financiara prin reducerea urmatoarei transe de sprijin UE catre tara respectiva.

Deputatii au reusit sa scurteze timpul pe care il vor avea institutiile UE pentru adoptarea masurilor impotriva unui stat membru, daca se identifica riscurile de incalcare a statului de drept, la maximum 7-9 luni (in scadere de la 12-13 luni, cum fusese initial solicitat de Consiliu). Dupa stabilirea existentei unei incalcari, Comisia va propune declansarea mecanismului de conditionalitate impotriva unui guvern al UE. Consiliul va avea apoi o luna pentru a adopta masurile propuse (sau trei luni in cazuri exceptionale), cu majoritate calificata. Comisia isi va folosi drepturile pentru a convoca Consiliul care se va asigura ca termenul este respectat.

Urmatorul pas? Acordul convenit trebuie acum adoptat formal de catre Parlament si ministrii UE. Liderii europeni au convenit in luna iulie, dupa aproape cinci zile de discutii, asupra constituirii prin datorie comuna a unui fond european de redresare in valoare de 750 de miliarde de euro (din care 390 de miliarde granturi si restul credite) si asupra viitorului buget multianual (2021-2027) al UE ce va insuma 1.074 miliarde de euro, dar declaratia finala nu cuprinde conditii care sa lege accesarea fondurilor de situatia statului de drept. Liderii europeni au mentionat o astfel de legatura in declaratia finala a summitului, dar in termeni vagi si interpretabili.