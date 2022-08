Percheziții FBI la reședința lui Trump din Florida: I-au spart seiful!

Fostul preşedinte american Donald Trump a declarat că agenţi FBI i-au percheziţionat, luni, proprietatea sa din Mar-a-Lago şi au i-au spart seiful, posibil legat de o anchetă a Departamentului de Justiţie al SUA privind eliminarea de către Trump a dosarelor prezidenţiale oficiale în staţiunea din Florida.

Susţinătorii lui Trump s-au adunat la Mar-a-Lago pentru un „miting" improvizat, scrie The Guardian. Departamentul de Justiţie a refuzat să comenteze acţiunea, despre care Trump a spus într-o declaraţie că a implicat un „grup mare de agenţi FBI". Cartierul general al FBI din Washington şi biroul său din Miami au refuzat să comenteze. Căutările agenţilor s-ar fi concentrat pe cutii cu documente pe care Trump le-a adus cu el de la Casa Albă la clubul din Florida, a scris The New York Times, citând două persoane anonime, familiare cu ancheta. Trump a spus că proprietatea „este în prezent asediată, atacată şi ocupată". Nu a spus de ce a avut loc percheziţia.