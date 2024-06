POLITICO: Situația degenerează în Bulgaria, chiar înaintea alegerilor: Oligarhi din umbră, spioni și bande criminale se războiesc!

Bulgaria a comasat scrutinul europarlamentar de duminică cu alegerile legislative anticipate, dar dublul scrutin se rezumă la rolul unui oligarh sancţionat şi la capacitatea acestuia de a submina democraţia fragilă a naţiunii, scrie POLITICO.

Pentru criticii săi - în special din partidele reformiste şi anticorupţie - mogulul media şi deputatul Delian Peevski a ajuns să personifice statul capturat al Bulgariei, în care oligarhi din umbră, spioni şi bande criminale şi-au înfăşurat tentaculele în jurul instituţiilor cheie ale ţării.

Nikolai Denkov, prim-ministru până în aprilie, îl descrie pe Peevski - sancţionat de SUA şi Marea Britanie - ca fiind "cel mai mare rău" care s-a abătut asupra ţării cu 6,5 milioane de locuitori. Nu este de mirare, aşadar, că una dintre principalele bătălii politice din jurul alegerilor de la 9 iunie se bazează pe influenţa lui Peevski asupra instanţelor şi a serviciului de securitate. Hristo Ivanov, liderul partidului "Da, Bulgaria", susţine că alegerile trebuie să rupă influenţa lui Peevski şi avertizează că este în joc "funcţionarea Republicii". Cu toate acestea, înfrângerea lui Peevski nu este o chestiune uşoară.

Fostul prim-ministru Kiril Petkov, din partea partidului anticorupţie "Noi continuăm schimbarea", a vorbit cu POLITICO în ziua lansării campaniei sale la Sofia şi era clar că tocmai dăduse peste un obstacol numit Peevski. Gesticulând lângă fereastra biroului său de campanie, el a vorbit la telefon cu un reprezentant al unei companii de panouri publicitare care a refuzat să pună o serie de afişe pe care tocmai le comandase. "Cum adică nu puteţi?", a spus Petkov. "V-am plătit pentru 500 de afişe", s-a plâns el indignat.

Problema era ce era reprezentat pe afişul de campanie: Acesta arăta o caricatură a lui Peevski înfăţişat ca un fotbalist-porc cu obrazul bărbos şi piciorul pe un dovleac. Afişul reprezenta un microcosmos al politicii naţionale. "Dovleacul" este porecla fostului prim-ministru Boiko Borisov, al cărui partid de centru-dreapta GERB conduce confortabil în sondaje. (Dovleac este un argou bulgăresc pentru un cap mare, dar gol, specifică POLITICO.) Cu avertismentul "Iată cine câştigă dacă nu votaţi", mesajul era clar: Peevski îl are pe Borisov sub papuc.

Problema lui Petkov este că nimeni nu vrea să supere un broker de putere a cărui influenţă este omniprezentă în mass-media, inclusiv în sectorul publicitar. Sensibilitatea cu privire la afişe a reapărut ulterior, când GERB a făcut lobby cu succes pe lângă Comisia Electorală pentru a forţa scoaterea afişelor "Noi continuăm schimbarea", care conţineau fotografii cu Borisov şi Peevski, prezentându-i ca fiind una şi aceeaşi alegere pentru funcţia de prim-ministru.

În prezent, GERB-ul lui Borisov conduce în sondaje şi ar urma să obţină aproximativ 27 % din voturi. Peevski - deşi el însuşi nu este musulman - conduce în prezent partidul etnic turc din Bulgaria, DPS, care este pe cale să obţină aproximativ 15 procente. Cei doi bărbaţi sunt văzuţi în general ca fiind aliniaţi politic în campania electorală, dar marea întrebare este care dintre ei este cu adevărat cel care ultimul cuvânt de spus şi cine va conduce, dacă vor reuşi să formeze o coaliţie după alegeri. O revenire la funcţia de premier pentru fostul pompier şi gardă de corp Borisov nu este deloc imposibilă.

"Există o înţelegere discretă între Borisov şi Peevski, şi anume că domnul Peevski are un control semnificativ asupra sistemului judiciar şi a serviciilor de securitate, iar domnul Borisov are păcate vechi de care se teme (că vor fi pedepsite), dacă vor exista instanţe şi procurori care să funcţioneze cu adevărat", a declarat Petkov. "Deci Borisov aduce voturile, iar Peevski garantează că instituţiile actuale nu prezintă riscuri", explică fostul premier..

Frustrarea publică faţă de corupţie este profundă, iar furia faţă de Borisov şi Peevski a ajutat la alimentarea protestelor masive împotriva mafiei din 2020. Cu toate acestea, provocarea pentru reformişti este că atât GERB, cât şi DPS se pot baza pe blocuri de vot stabile datorită pomenilor electorale, reţelelor de patronaj şi fiefurilor regionale, unde oamenii simt că locurile lor de muncă depind de primari şi alţi oficiali din partide.

Atât Borisov, cât şi Peevski sunt prudenţi în ceea ce priveşte declararea publică a unei alianţe, dar contururile unei înţelegeri erau tot mai aproape. Departamentul de presă al DPS a emis un comunicat vesel - cu eticheta "Promisiune îndeplinită!" - despre modul în care cei doi au cooperat cu succes pentru a garanta locuri de muncă pentru lucrătorii din energie şi mineri. De asemenea, Borisov i-a luat apărarea lui Peevski împotriva apelativului "cel mai mare rău", făcută de Denkov.

În plus, Borisov este sincer cu privire la aritmetica politică a ţării, menţionând că un grup numeric fiabil de alegători turci şi alţi alegători musulmani este exact motivul pentru care are sens să se alieze cu Peevski. "Am lucrat întotdeauna cu DPS de-a lungul anilor, deoarece ei fac parte din sistem", a declarat el, potrivit Agenţiei Telegrafice Bulgare (BTA). Totuşi, într-un joc clasic de fumigene politice, Peevski susţine că nu este un susţinător automat al revenirii la putere a lui Borisov. "Cine a spus că Borisov trebuie neapărat să guverneze?", a glumit magnatul, încercând din nou să proiecteze ideea că el este cel care conduce duo-ul - cu cizma pe dovleac, aşa cum era descris în afişul lui Petkov.

Sancţiunile americane şi britanice împotriva lui Peevski şi a altor reţele de corupţie sunt remarcabile, deoarece UE a adoptat în mare parte o poziţie de a se uita în altă parte la corupţia pe scară largă din Bulgaria, chiar dacă o mare parte din aceasta a implicat furtul şi abuzul de fonduri europene, scrie POLITICO. Într-o lovitură foarte criticată de propagandă pentru Peevski, care încearcă să se scuture de stigmatul sancţiunilor, acesta s-a întâlnit luna aceasta cu ambasadorii UE în ceea ce a fost descris de DPS ca o întâlnire "cordială".

Spre deosebire de mănuşile cu care umblă Bruxelles-ul, Washingtonul îl acuză direct pe Peevski, în cadrul Legii Magniţky, că a pus în aplicare scheme de mită şi că a exercitat "control asupra unor instituţii şi sectoare cheie din societatea bulgară". Raţionamentul Marii Britanii pentru sancţiunile sale este similar. Peevski contestă sancţiunile Magnitsky, spunând că acestea au fost impuse fără dovezi.

Lupta pentru cine controlează sistemul judiciar şi serviciul de spionaj este esenţială pentru lupta privind viitorul democraţiei bulgare. O nemulţumire de lungă durată a militanţilor anticorupţie este că serviciile de securitate şi instanţele sunt folosite pentru şantaj şi că niciun naş mafiot de frunte nu este vreodată condamnat. Denkov spune că ţara se confruntă acum cu a şasea rundă de alegeri generale în trei ani deoarece Peevski a subminat încercările reformiştilor de a eradica corupţia în timpul guvernului său - o coaliţie între GERB şi reformişti. "Multe dintre problemele pe care le vedem sunt tocmai pentru că el a început să comande procesele. A început să comande GERB, de fapt a vrut alegeri şi mergem la alegeri din cauza lui", s-a plâns Denkov.

Întorcând această poveste în favoarea lui, Peevski se prezintă ca fiind omul care va salva instituţiile bulgare de reformiştii băgăcioşi. "Cu siguranţă nu le voi permite să distrugă serviciile (secrete) bulgare, să distrugă sistemul judiciar bulgar. Iată, anunţ acest lucru pentru că întotdeauna spuneţi că există ceva în spatele scenei. Nu! Nu le voi permite să distrugă statul. Nu eu, Delian Peevski!", a asigurat el.

Un operator politic viclean, care caută să manipuleze pentru a ajunge la curentul principal, Peevski este, de asemenea, în strânsă coordonare cu Borisov pentru a prezenta un front pro-UE şi pro-NATO împotriva preşedintelui Bulgariei, Rumen Radev, care înclină spre Kremlin. "Sprijinul nostru fără precedent pentru Ucraina este rezultatul convingerii noastre ferme ca euroatlanticişti", a declarat el recent, criticând "agresiunea inumană" a Moscovei.

Pe măsură ce cursa electorală a intrat în ultima linie dreaptă, au existat, de asemenea, semne că Borisov încearcă să despartă cele două partide reformiste principale, sugerând că ar lucra mai degrabă cu "Da, Bulgaria" al lui Ivanov decât cu "Noi continuăm schimbarea" al lui Petkov.

Aruncând cât de mult noroi politic poate, Borisov încearcă să acuze partidul lui Petkov că este apropiat de partidul de extremă-dreapta pro-Kremlin Renaşterea - ceea ce este o acuzaţie nebunească, deoarece guvernul lui Petkov a jucat un rol principal în înarmarea Ucrainei. "'Schimbarea' nu are nimic progresist, nimic nou, ci este o luptă pentru putere", a spus Borisov la un eveniment de campanie în oraşul Haskovo din sudul ţării.

Cu toate acestea, Ivanov însuşi şi-a exprimat obiecţiile faţă de cooperarea cu Peevski oriunde în stat, spunând că acesta trebuie înlăturat. "Aceasta este problema fundamentală pentru funcţionarea Republicii. Aceasta este întoarcerea imperiului fricii", a declarat fostul ministru al justiţiei pentru Radioul Naţional Bulgar. "Sunt un politician european, nu vreau o întoarcere la anii mafioţi", a spus el, potrivit unor comentarii citate de Mediapool.

La mitingul GERB de la Haskovo, pe o coloană sonoră a piesei Thunderstruck a lui AC/DC, Alben Mandjukov, 64 de ani, fost director al unei firme energetice, a declarat că el crede că există speranţă pentru viitorul Bulgariei, chiar dacă oamenii sunt amărâţi şi divizaţi mai mult ca niciodată. "Această sală debordantă demonstrează că lucrurile vor începe cu adevărat să meargă în direcţia bună", a declarat Mandjukov pentru POLITICO. "În urmă cu trei ani, lucrurile au luat o întorsătură... Unde sunt dovezile că GERB era împotmolit în corupţie? Dacă nimeni nu este acuzat, de ce să cred?", spune alegătorul bulgar.