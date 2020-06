Prima inculpare la nivel federal in SUA legatura cu revoltele din Minneapolis

Un barbat originar din statul Illinois, care a adus explozibili la manifestatiile din Minnesota, a fost inculpat pentru incitare la revolta de autoritatile federale americane, care au anuntat prima lor punere sub acuzatie de la inceputul manifestatiilor care au afectat tara, scrie AFP.

Acest barbat in varsta de 28 de ani, Matthew Lee Rupert, a facut 500 de kilometri pana in sudul orasului Minneapolis cu intentia de a jefui si de a provoca pagube, potrivit documentelor transmise la un tribunal federal, luni. Deplasarea dintr-un stat in altul ii da guvernului federal dreptul de a-l urmari penal.

Intr-un videoclip pe care el l-a publicat online pe 29 mai, barbatul poate fi vazut "impartind din exploziibilii pe care ii avea asupra sa si in timp ce incuraja alte persoane sa le arunce asupra fortelor de ordine", explica Ministerul american al Justitiei. "Am bombe si unii dintre voi vreti sa le lansati... Luati, mai am... Aprindeti-le si aruncati-le!", se poate auzi, potrivit plangerii.

Sambata, presedintele american Donald Trump si ministrul Justitiei Bill Barr au explicat ca vor viza grupul de extrema stanga "Antifa" pentru violentele din timpul manifestatiilor in memoria lui George Floyd, un american de culoare ucis acum mai putin de o saptamana la Minneapolis.