Răspunsul Casei Albe după ce un translator afgan, care l-a salvat pe Joe Biden dintr-o furtună de zăpadă, a cerut ajutor

Casa Albă i-a răspuns unui translator afgan care l-a salvat pe Joe Biden în 2008 dintr-o furtună de zăpadă şi care se ascunde acum de talibani.

„Bună ziua, domnule preşedinte! Nu mă uitaţi aici! Salvaţi-mă pe mine şi familia mea!", a fost mesajul translatorului afgan, potrivit Wall Street Journal. În 2008, Mohammed a făcut parte din echipa de salvare, trimisă după ce pe atunci senatorul Joe Biden şi alţi doi parlamentari americani au fost prinşi într-o furtună de zăpadă, în timp ce erau transportaţi cu elicopterele armatei SUA. Cele două Black Hawk au fost nevoite să aterizeze de urgenţă într-o zonă montană accidentată şi au fost salvaţi în final de trupele americane şi de colaboratorii afgani ai acestora, printre care şi Mohammed.

După ce The Wall Street Journal a publicat povestea şi mesajul său, Casa Albă a reacţionat prin secretarul de presă Jen Psaki, care i-a transmis lui Mohammed: „Vă vom scoate din Afganistan, vă vom onora serviciul, ne-am angajat să facem acest lucru". Când am stabilit data de 31 august, am presupus că cei 300.000 soldaţi afgani, pe care i-am instruit şi echipat, erau puternici în faţa talibanilor. Nu au rezistat atât de mult pe cât se aştepta lumea. Astfel, a crescut riscul pentru militarii NATO rămaşi în Afganistan, Termenul limită de 31 august nu a fost unul arbitrar, a fost pentru a salva vieţile americanilor. Aveam de ales între a evacua şi a escalada (tensiunile, n.r.). Nu puteam rămâne la nesfârşit în Afganistan pentru că totul s-a schimbat", a explicat preşedintele american Joe Biden.

Din martie, a adăugat el, au fost trimise 19 notificări americanilor din Afganistan privind evacuarea. Mulţi au decis că vor să rămână, iar acum au decis că vor să plece. Mare parte dintre cei care au rămas au cetăţenie dublă, însă „90% dintre americanii din Afganistan care au vrut sa plece au putut pleca". „Rămânem angajaţi să îi scoatem de acolo dacă vor să plece", a completat Biden. „Era timpul să încheiem acest război. Este o lume nouă. SUA trebuie apărate de ameninţările din 2021 şi de mai departe, nu din 2001. Vom menţine lupta împotriva teroriştilor din Afganistan".