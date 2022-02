Reacție de la Moscova după ce Biden a anunțat noile sancțiuni: "Vă asumați să cada Stația Spațială peste SUA sau Europa?"

Șeful Agenției Spațiale de la Moscova, Dmitri Rogozin, a răspuns după ce președintele Joe Biden a avertizat că noile sancțiuni impuse de SUA, ca urmare a declanșării războiului în Ucraina, vor afecta serios și programul spațial al Rusiei.

"Biden a spus că noile sancțiuni vor afecta programul spațial al Rusiei. OK. Rămâne să vedem detaliie. Vreți să ne blocați accesul la microelectronicele spațiale rezistente la radiații? Deja ați făcut-o în 2014. După cum ați observat, noi am continuat oricum să ne construim propriile nave spațiale și o s-o facem în continuare, dezvoltând producția componentelor și dispozitivelor necesare la noi acasă. Vreți să interziceți tuturor țărilor să își lanseze navele cu ajutorul celor mai de încredere rachete rusești din lume? Asta voiați oricum să o faceți de la 1 ianuarie 2023, știam asta, nu e vreo noutate și suntem gata să acționăm.

Vreți să distrugeți cooperarea de la bordul ISS? Și asta deja o faceți, limitând schimburile de experiență de la centrele de antrenament pentru cosmonauți și astronauți. Sau vreți să vă descucați singuri cu ISS? Poate că președintele Biden nu știe ce vorbește și îi explicați voi că ajustarea orbitei stației și mecanismele de evitare a ciocnirilor periculoase cu gunoaie spațiale, cu care talentații voștri oameni de afaceri au poluat orbita joasă a Pământului, sunt făcute exclusiv cu motoarele navelor rusești.

Dacă blocați cooperarea cu noi, cine va salva Stația Spațială Internațională de la o cădere necontrolată pe teritoriul SUA sau al Europei? Există și opțiunea să prăbușiți o structură de 500 de tone deasupra Indiei sau Chinei. Vreți să-i amenințați cu o asemenea perspctivă? ISS nu zboară deasupra Rusiei, așa că riscurile sunt doar pentru voi. Vi le asumați?

Domnilor, când puneți la cale sancțiuni, verificați că cei care le generează nu sunt bolnavi de Alzheimer. Doar ca să fiți siguri și ca să evitați să vă cadă sancțiunile în cap. Și nu doar la sens figurat. Așadar, la acest moment, ca partener, vă sugerez să nu vă comportați ca niște cartofori iresponsabili și să retrageți declarațiile în legătură cu sancțiunile lui Alzheimer. Sfat prietenesc", le-a transmis Rogozin colegilor de la NASA, într-un lung șir de mesaje pe Twitter.