Regina Rania a Iordaniei, discurs viral la CNN: a generat un val de reacții VIDEO

Regina Rania a Iordaniei a oferit un interviu pentru CNN, iar discursul său a devenit rapid unul viral pe rețelele de socializare. Regina a explicat faptul că acest război dintre Israel și palestinieni are cauze mult mai profunde, care decurg din anii în care Israelul a încălcat drepturile palestinienilor, iar pe cale de consecință degeaba ar fi distrus Hamas, pentru că problema de fond va rămâne, informează CNN.

"Chiar dacă Israelul reușește să elimine întreaga organizație Hamas, cauza principală a acestui conflict este ocupaarea ileagală a teritoriului, încălcările zilnice ale drepturilor omului, nerespectarea rezoluțiilor ONU și a dreptului internațional. Dacă nu abordăm cauzele profunde, poți ucide combatantul, dar nu poți ucide cauza."

Regina Rania a denunțat "situația umanitară catastrofală" din Gaza și a întrebat: "Câți oameni trebuie să mai moară înainte ca conștiința noastră globală să se trezească? Sau este ea pentru totdeauna adormită când vine vorba de palestinieni?".

Ea a menționat că în Gaza s-au înregistrat aproape 10.000 de morți de la începutul războiului, aproape jumătate dintre ei fiind copii.

"Acestea nu sunt doar cifre. Fiecare dintre acești copii a fost totul pentru cineva", a spus ea.

"Există un acronim în Gaza, W.C.N.S.F.: Wounded Child with No Surviving Family (Copil rănit fără familie supraviețuitoare)", a adăugat ea. "Este un acronim care nu ar trebui să existe niciodată, dar care există în Gaza".

Când a fost întrebată despre afirmațiile Israelului potrivit cărora civilii sunt folosiți ca scuturi umane, regina Rania a subliniat că, deși utilizarea scuturilor umane este "criminală", conform dreptului internațional, Israelul are responsabilitatea de a evita moartea civililor.

"Înainte de a trage orice glonț, înainte de a lansa orice bombă, este responsabilitatea națiunii să cântărească riscul pentru viața civililor. Iar dacă acest risc este disproporționat față de obiectivul militar, atunci este considerat ilegal", a declarat Majestatea Sa.

Deși multe dintre ordinele de evacuare ale Israelului sunt emise online sau la televizor, Majestatea Sa a declarat că nu crede că aceste ordine sunt în beneficiul civililor din Gaza, având în vedere faptul că electricitatea în Fâșia Gaza este întreruptă de săptămâni întregi.

"Nu ei sunt publicul țintă; restul lumii este. Este o încercare a Israelului de a încerca să își legitimeze acțiunile", a spus ea.

"Atunci când 1,1 milioane de oameni sunt rugați să își părăsească locuințele sau să riște moartea, aceasta nu este protecție a civililor. Aceasta este o strămutare forțată", a mai spus ea.

"Agențiile ONU și alte agenții au spus că nu există niciun loc sigur în Gaza. Și chiar și zonele în care le-au cerut oamenilor să se refugieze - acele așa-numite "zone sigure" - au fost și ele atacate."

Ca răspuns la o întrebare privind intoleranța în creștere în Statele Unite atât împotriva evreilor, cât și a musulmanilor, Majestatea Sa a condamnat "absolut și din toată inima" atât antisemitismul, cât și islamofobia, adăugând că musulmanii ar trebui să fie primii care să condamne antisemitismul, întrucât islamofobia este "cealaltă față a aceleiași boli".

"Am avut o lungă istorie de coexistență pașnică. Așa că nu este vorba despre religie. Este vorba despre politică", a spus ea.

#WATCH: #Jordan's @QueenRania says opponents of ceasefire in #Gaza are 'endorsing and justifying death', urging a collective call for trucehttps://t.co/c3ARznbvmc pic.twitter.com/bzlYUVD8nN