Scandalul Trump-Ucraina: Au fost arestati doi oameni de afaceri, donatori in campania presedintelui

Doi oameni de afaceri din Florida, nascuti in strainatate, care l-au ajutat pe avocatul personal al presedintelui american, Donald Trump, sa il investigheze pe rivalul politic democrat Joe Biden, au fost arestati pentru ca ar fi furnizat bani straini pentru candidatii politici americani si o comisie pentru alegeri pro-Trump, au anuntat joi autoritatile.

Arestarile reprezinta ultima intorsatura dramatica a unei saga politice care pune in pericol presedintia lui Trump. Arestarile au avut loc in timp ce Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, efectueaza o investigatie care poate duce la destituirea presedintelui, axata pe solicitarea facuta de Trump presedintelui Ucrainei, pentru investigarea lui Biden, transmite Reuters.

Oamenii de afaceri, Lev Parnas si Igor Fruman, au fost arestati in legatura cu un caz federal referitor la legislatia privind finantarea campaniilor, a anuntat biroul procuraturii din Manhattan.

Cei doi barbati au facut donatii unei comisii de strangere de fonduri pentru Trump, iar avocatul personal al presedintelui, Rudy Giuliani, a spus ca l-au ajutat in timp ce incerca sa il investigheze pe fostul vicepresedinte Joe Biden, posibil contracandidat al lui Trump in alegerile prezidentiale din 2020.

Parnas este un om de afaceri ucrainean. Fruman este investitor imobiliar nascut in Belarus. Potrivit relatarilor din presa, ambii l-au prezentat pe Giuliani in diferite cercuri politice ucrainene.

Cei doi urmau sa zboare spre Viena miercuri noaptea, potrivit unei surse apropiate situatiei.

"Parnas si Fruman au conspirat pentru a furniza bani unor candidati la functii federale si statale. Cei doi barbati au facut contributii ilegale utilizand banii unor terti", potrivit acuzatiilor prezentate intr-o instanta din New York.

John Dowd, avocatul lui Parnas si Fruman, a refuzat sa comenteze acuzatiile. Giuliani nu a raspuns imediat solicitarilor de comentarii.

Jay Sekulow, avocat al presedintelui, a declarat ca "nici presedintele, nici staff-ul sau de campanie nu au stiut despre aceasta schema", referindu-se la acuzatii.

Trump a negat ca ar fi comis vreo ilegalitate si a afirmat ca investigatia pentru demiterea sa este o defaimare partizana.

O donatie controversata de 325.000 de dolari

Potrivit actelor de acuzare, in mai 2018, au contribuit cu 325.000 de dolari la un comitet de actiune politica numit America First Action. Donatia de 325.000 de dolari a fost declarata in mod fals ca provenind de la o companie de gaze naturale.

Cei doi barbati au pretins in mod fals ca aceasta companie, GEC, ar fi o companie reala si ca "activitatea ei este comertul cu energie, nu activitatea politica". In realitate, compania nu avea niciun fel de activitate.

Potrivit rechizitoriului, Parnas a solicitat ajutorul unui congressman, identificat de o persoana apropiata situatiei ca fiind republicanul Pete Sessions, pentru a determina guvernul american sa il inlature din functie pe ambasadorul in Ucraina de la momentul respectiv, Marie Iovanovitci.

Trump a descris-o pe Iovanovitci drept "o veste proasta", in convorbirea avuta pe 25 iulie cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Iovanovitci a fost inlaturata din functie de catre Trump.

Potrivit rechizitoriului, aceste eforturi au avut loc cel putin partial la solicitarea a cel putin unui oficial guvernamental ucrainean. Giuliani a declarat saptamana trecuta ca a oferit informatii atat lui Trump, cat si Departamentului de Stat despre Iovanovitci, despre care a sugerat ca este ostila lui Trump. Iovanovitci este programata sa fie audiata in aceasta saptamana in Camera Reprezentantilor.

Sessions, un republican din Dallas, si-a pierdut locul in Congres in alegerile din 2018, in favoarea democratului Colin Allred.

Alte doua persoane au fost puse sub acuzare, omul de afaceri american David Correia si afaceristul ucrainean Andrei Kukuskin.

Intr-un interviu acordat luna trecuta, Parnas a spus ca este investigat de FBI, dar ca nu cunoaste motivul si ca nu a facut nimic ilegal.

Parnas a spus ca orice incalcare a legislatiei referitoare la finantarea alegerilor a fost neintentionata si de natura birocratica, pentru ca nu are experienta in donatiile politice.

Kelly Sadler, purtatoare de cuvant a comitetului de actiune politica America First Action, a spus ca organizatia isi ia in serios obligatiile legale si ca respecta cu scrupulozitate legea.

"In mai 2018, America First Action a primit o contributie de 325.000 de dolari din partea Global Energy Producers. In iulie 2018, a fost depusa o plangere la Comisia Federala pentru Alegeri, referitoare la aceasta contributie", a spus Sadler.

Aceasta a adaugat ca exista un alt litigiu in Florida referitor la fondurile respective.

"In consecinta, America First Action a plasat contributia intr-un cont bancar separat, iar fondurile vor ramane acolo pana la rezolvarea problemelor", a aratat Sadler.

Centrul Legal pentru Campanie, o organizatie non-profit, a depus in iulie 2018 o plangere la o agentie guvernamentala, pentru a investiga daca Parnas si Fruman au incalcat legea prin folosirea unei firme paravan pentru a masca sursa donatiei de 325.000 de dolari facuta comitetului de actiune politica pro-Trump.

Datele federale arata ca Parnas a donat in total 25.200 de dolari unor candidati si grupuri politice republicane, de la alegerile prezidentiale din 2016, intre care 2.700 de dolari reprezentantului Pete Sessions si 2.700 de dolari liderului republican din Camera Reprezentantilor Kevin McCarthy.

In aceeasi perioada, Fruman a donat republicanilor 44.201 dolari, intre care lui Sessions, Comitetului National Republican si campaniei prezidentiale a lui Trump.

Democrata Nancy Pelosi, presedinte al Camerei Reprezentantilor, a lansat luna trecuta investigatia pentru demiterea lui Trump, dupa informatia ca a solicitat interferenta straina in alegerile din 2020.

O plangere a unui avertizor de integritate catre Congres a provocat ingrijorarea ca Trump s-a folosit de ajutorul militar de 400 de milioane de dolari destinat Ucrainei pentru a obtine o promisiune din partea presedintelui acestei tari ca Joe Boden si fiul acestuia, Hunter, vor fi investigati la Kiev.