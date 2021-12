Scriitorul James Howard Kunstler: Omicron Fake-out!

Părerea mea este că americanii, în general, prețuiesc Crăciunul mai mult decât se tem de cea mai recentă campanie teroristă sponsorizată de guvernul Covid-19 și că tiranii globaliști - sau cum vreți să le spuneți - din spatele lui "Joe Biden" au mers acum prea departe. Omicron este tot ce le-a mai rămas, și nu prea au cu ce să lucreze. Se răspândește ușor, prezentare blândă, imunizează în mod natural. Ce să nu-ți placă la această variantă de SARS-CoV-2? Arată ca o rampă de ieșire din coșmarul psihozei de formare în masă Covid-19.



Bineînțeles, ultimul lucru pe care și-l doresc autoritățile este să se pună capăt panicii pandemice. Președintele autoadministrat de urgență Anthony Fauci a fost peste tot la știrile prin cablu duminică seara cu avertismente cumplite despre o iarnă a morții! "Ne așteaptă câteva luni grele", a avertizat el. "Luați avânt!" O blondă de la CNN a spus națiunii: "Argumentul pentru boostere nu a fost niciodată mai puternic."



Chiar așa? Se presupune că Omicron a început în Africa de Sud acum câteva săptămâni, iar decesele Covid acolo sunt la minimul ultimelor 18 luni. "Vaccinurile" existente par a fi complet ineficiente împotriva omicronului, deci cum ar putea ajuta mai multe din aceste lucruri? Și atunci de ce atâta isterie în legătură cu vaccinarea celor rezistenți la vaxx? În măsura în care vaccinurile Moderna și Pfizer prezintă riscuri deloc neglijabile de efecte secundare nocive până la moarte, plus că sunt ineficiente, care este pariul prudent în acest caz? Apropo, va fi oare publicul măcar în măsură să discearnă dacă presupusa creștere a numărului de decese din timpul iernii este rezultatul Covidului sau al reacțiilor adverse la vaxuri? Eu aș paria pe reacțiile adverse la vaxx.



De ce nu se vorbește absolut deloc - cu excepția statului Florida, condus de guvernatorul Ron DeSantis - despre un tratament cuprinzător și timpuriu al Covid? De ce CDC nu înființează centre de tratament precoce peste tot în SUA, unde persoanele cu simptome pot primi perfuzii de anticorpi monoclonali și kituri de medicamente orale bine cunoscute, ieftine, sigure și eficiente, care pot fi utilizate cu ușurință acasă pentru a învinge virusul? (Aceste medicamente au fost scoase în mod clandestin în afara legii de către propriul nostru CDC, să știți). Este aberant să presupunem că obiectivul oficial al guvernului "Joe Biden" este de a permite să moară cât mai mulți oameni pentru a menține publicul terorizat? Între timp, ei au provocat publicul să facă coadă pentru testele Covid folosind un sistem PCR atât de discreditat pentru detectarea Covid, încât, cu luni în urmă, CDC a programat ca acesta să fie scos din funcțiune pe 31 decembrie, (Și, uh, de ce această lungă perioadă de timp între decizie și acțiune? Răspuns: pentru că permite CDC să crească în mod fals numărul de cazuri până la sfârșitul anului).



Odată cu aparenta înfrângere a gafelor Build Back Better, după o lungă listă de alte eșecuri, principala șansă a regimului "Joe Biden" de a păstra vreo putere este de a menține panica Covid suficient de mult timp pentru a relua escrocheriile de vot prin corespondență din 2020 în alegerile congresionale din 2022. Este însă un joc slab, deoarece opoziția este pe deplin pe fază. Iar dacă Partidul Democrat pierde atâtea locuri în Congres și în Senat câte merită să piardă, nici măcar o singură bucată din legislația lor toxică nu va vedea lumina zilei până când mastodonții se vor întoarce acasă în următoarea eră glaciară. Luați în considerare, de asemenea, faptul că agenții Partidului Democrat, cu limuzina plină, vor fi aduși să depună mărturie în fața comisiilor controlate de opoziție și mulți dintre aceștia vor fi supuși unor sesizări penale.



Oricum, aceste alegeri sunt departe, în timp ce evenimentele se mișcă rapid și furios. În primul rând, narațiunile preferate ale regimului se destramă odată cu cifrele din sondaje și cu economia în colaps. "Joe Biden" este programat să facă marți seară un discurs pentru închiderile de Crăciun. Sunt sigur că va trece bine (nu), pe lângă amenințarea reînnoită a mandatelor vaxx, care va face ca milioane de muncitori să se îngrijoreze și să se enerveze că își vor pierde mijloacele de trai - în timp ce își fac frenetic cumpărăturile de Crăciun de ultim moment, în timp ce își fac planuri pentru întâlnirile de familie care ar putea fi anulate (inclusiv bilete de avion). Let's go, Brandon!

O idee utilă care circulă pe internet în ultima vreme este ca o grevă generală la nivel național să aibă loc pe 4 ianuarie, prima zi de revenire la muncă după sărbători. Este simplu: nu vă prezentați la serviciu și nu cheltuiți niciun ban. Mesajul va fi clar: opriți-vă! Opriți constrângerea, opriți minciuna, opriți șmecheriile și opriți prostia minții. Dacă acest eveniment va reuși, o mulțime de oameni vor fi liberi pentru o zi - poate câteva zile - să iasă în stradă și să-și demonstreze opoziția de principiu față de conducerea politică ilegitimă. "Joe Biden" și compania vor sări în sus și în jos, numind-o o altă "insurecție". Ghiciți ce: nimeni nu-i va crede.



James Howard Kunstler



James Howard Kunstler este autorul mai multor cărți, printre care (non-ficțiune) The Geography of Nowhere, The City in Mind: Notes on the Urban Condition, Home from Nowhere, The Long Emergency și seria de patru cărți de romane World Made By Hand, a căror acțiune este plasată într-un viitor american de după prăbușirea economică. Cea mai recentă carte a sa este Living in the Long Emergency; Global Crisis, the Failure of the Futurists, and the Early Adapters Who Are Showing Us the Way Forward.