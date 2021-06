Scurgere radioactiva masiva la o centrala nucleara din China. Autoritatile ar incerca sa musamalizeze accidentul extrem de grav

Autoritatile din China nu au oferit informatii despre o avarie la reactorul centralei nucleare Taishan, situata in sudul Chinei, a confirmat luni, 14 iunie, compania franceza EDF, conform postului Europe 1.

Surse citate de CNN au declarat ca este posibil sa fie avut loc o scurgere radioactiva, dar conducerea centralei nucleare sustine ca situatia este normala. "EDF a fost informata despre cresterea concentratiei de anumite gaze rare in circuitul primar al Reactorului numarul 1 al centralei nucleare de la Taishan", a comunicat compania franceza. Este vorba de un reactor nuclear presurizat european (EPR). Centrala atomica de la Taishan, situata in sudul Chinei, este detinuta si administrata de TNPJVC, un grup cu capital mixt care are active de 70% detinute de CGN si 30% de EDF (Electricite de France).

"Prezenta gazelor rare in circuitul primar este un fenomen cunoscut, studiat si prevazut in procedurile de exploatare a reactoarelor", precizeaza EDF. Printre aceste "gaze rare" se numara argon, heliu, krypton, neon si xenon. Surse citate de CNN au declarat, pe baza unui raport al Departamentului Energiei din SUA, ca incidentul a avut loc pe 8 iunie. Luni, CNN a relatat ca Administratia SUA analizeaza de aproape o saptamana incidentul nuclear. Compania China General Nuclear Power Group (CGN) a anuntat ca indicatorii privind protectia mediului sunt la niveluri "normale". Nu exista informatii oficiale din partea autoritatilor chineze.