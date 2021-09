Secretarul Trezoreriei cere Congresului sa majoreze datoria SUA cu riscul unei crize financiare istorice: "În câteva zile, milioane de americani ar rămâne fără bani!"

Într-un articol de opinie publicat în Wall Street Journal, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, face apel la Congres să majoreze plafonul datoriei americane, ceea ce ar putea declansa, cu o mare probabilitate, o criza financiara uriasa in perioada urmatoare, cu repercusiuni mondiale.



Yellen a făcut un apel puternic către Congres pentru a ridica plafonul datoriei, cu riscul de a provoca "o criză financiară istorică". Într-un articol de opinie publicat în Wall Street Journal, ea avertizează: "Nerespectarea obligațiilor de plată ar putea declanșa o creștere bruscă a ratelor dobânzilor, o scădere puternică a prețurilor acțiunilor și alte turbulențe financiare", scrie secretarul Trezoreriei lui Joe Biden. Plafonul datoriei, pe care doar Congresul are prerogativa de a-l ridica, a intrat în vigoare la 1 august. Acesta interzice SUA să emită noi datorii pentru a se finanța, cu excepția cazului în care limita actuală de 28.400 de miliarde de dolari este majorată, comenteaza analistii "Le Monde".



Această majorare face în mod regulat obiectul unor dispute politice în Congres. Din anii 1960, plafonul datoriei a fost ridicat sau suspendat de aproximativ 80 de ori. Săptămâna trecută, Trezoreria a anunțat că SUA vor rămâne fără bani "cândva în octombrie". Janet Yellen descrie în editorialul său o cascadă de dezastre financiare în cazul în care capacitatea de împrumut a SUA de a-și îndeplini obligațiile nu va crește. "În câteva zile, milioane de americani ar rămâne fără bani (...). Aproape 50 de milioane de bătrâni nu și-ar mai primi cecurile de pensie, iar soldații nu ar mai fi plătiți", a scris ea. "Am ieși din această criză ca o națiune permanent slăbită", a declarat secretarul Trezoreriei.



Deși SUA nu au intrat niciodată în incapacitate de plată - "nici măcar o dată", insistă Yellen - ea amintește episodul din 2011, "care a adus America în pragul crizei". În timpul administrației Obama, blocajul politic din Congres a dus la pierderea ratingului "AAA" al datoriei SUA de către Standard and Poor's, ceea ce a provocat o undă de șoc pe piețe. "A întârzia și mai mult" în creșterea capacității de îndatorare a SUA "nu este tolerabil", a adăugat Yellen. "Ultimele 17 luni au pus la încercare puterea economică a țării noastre. Abia ieșim din criză. Nu trebuie să ne întoarcem într-o situație care poate fi evitată în totalitate", a conchis ea.