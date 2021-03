Sputnik V: Povestea din spatele controversatului vaccin rusesc care-si dovedeste eficienta

În ciuda îngrijorărilor serioase ale experților că vaccinul a fost făcut în grabă, fără a avea toate testele necesare, mai mult de 40 de țări au decis până acum să aibă încredere în el și, în diferite grade, au aprobat utilizarea Sputnik V.

Sputnik V este un vaccin cu virus viral. Asta înseamnă că folosește o versiune modificată a unui virus diferit ca instrument pentru transportul materialului genetic către o celulă. Sputnik V a fost dezvoltat folosind adenovirusuri, care cauzează în mod normal infecții respiratorii, dar și alți viruși (inclusiv virusul gripal sau rujeolic) au fost utilizați pentru alte terapii cu vector viral.

Virusul, care este folosit ca vector, este modificat astfel încât nu prezintă nicio amenințare de a provoca o boală. De asemenea, este inserat cu o genă suplimentară care este unică pentru virusul vizat. Pentru vaccinurile COVID-19, această genă conține instrucțiuni despre cum se face o proteină spike, care se găsește pe suprafața coronavirusului.

Odată ce o persoană primește vaccinul, vectorul intră într-o celulă și îl folosește pentru a produce proteine spike. De îndată ce sistemul imunitar recunoaște proteinele spike, începe să producă anticorpi și activează alte procese imune din organism. Dacă sistemul interacționează cu virusul real în viitor, știe deja cum să lupte împotriva acestuia.

Rusia a început studiile clinice ale unui vaccin COVID-19 în iunie 2020. La aproape două luni distanță , președintele rus Vladimir Putin a anunțat că Centrul Național de Epidemiologie și Microbiologie Gamaleya a înregistrat pentru utilizare primul vaccin COVID-19 din lume. Studiile din etapa 3, care implică în mod normal mii de oameni și durează câteva luni, nici măcar nu începuseră în acel moment. Prin urmare, mulți experți în sănătate au avertizat că datele nu sunt concludente și au pus sub semnul întrebării siguranța vaccinului.

La scurt timp, Rusia a anunțat că va extinde studiile pentru vaccin pentru a include până la 40.000 de voluntari. Testele de fază 3 au început apoi în septembrie 2020. După vaccinarea unor medici, a început o campanie pe scară largă în decembrie 2020. În acel moment, vaccinul era încă în curs de testare. Două săptămâni mai târziu, Belarus a devenit prima țară străină care a înregistrat vaccinul rusesc pentru utilizare.

În februarie 2021, revista medicală The Lancet a publicat un studiu în care se spunea că vaccinul Sputnik V are o eficiență de 91,6%. De asemenea, a concluzionat că vaccinul este sigur și poate proteja împotriva spitalizării și a morții. Deși Sputnik V a fost aprobat, sub diferite forme, în peste 40 de țări până acum, nu a fost încă aprobat de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA).

În ciuda acestui fapt, Ungaria este prima țară din Uniunea Europeană care a înregistrat vaccinul pentru utilizare pe 21 ianuarie. La începutul lunii martie 2021, un acord pentru 2 milioane de doze a fost semnat și în Slovacia, un alt membru al UE.

La 4 martie 2021, EMA a anunțat că a început să analizeze vaccinul Sputnik V, care poate fi păstrat într-un frigider standard la 2-8 grade Celsius, ceea ce îl face mai ușor de depozitat decât alte vaccinuri - Pfizer / BioNTech trebuie păstrat la minus 70 grade Celsius, vaccinul Moderna la minus 20 de grade Celsius.

Potrivit The Lancet, eficacitatea sa este de 91,6% - ușor mai mică decât Pfizer / BioNTech și Moderna, dar mai mare decât AstraZeneca și Johnson & Johnson. Cu toate acestea, unii oameni de știință spun că eficacitatea vaccinurilor este dificil de comparat, deoarece au fost testate în diferite stadii ale pandemiei și nu au fost testați unul împotriva celuilalt.

Spre deosebire de alte vaccinuri, prima doză de Sputnik V nu este identică cu a doua doză. Acestea variază ușor, deoarece fiecare folosește un virus diferit ca vector: există adenovirus Ad26 în prima doză și adenovirus Ad5 în a doua doză. Centrul Gamaleya consideră că acest lucru ar putea ajuta la creșterea răspunsului imun.

Compararea prețurilor vaccinurilor este dificilă, deoarece datele variază în funcție de țara în care este importat. De exemplu, Uniunea Europeană a reușit să negocieze un preț de 2,16 dolari pentru fiecare doză de vaccin AstraZeneca, care este mai puțin de jumătate din prețul din Africa de Sud, potrivit unor rapoarte. În general, vaccinurile de la Pfizer / BioNTech și Moderna tind să fie mai scumpe, în timp ce vaccinul de la Johnson & Johnson ar putea fi cel mai rentabil, deoarece necesită doar o singură doză. Un preț de aproximativ 10 dolari îl plasează pe Sputnik V undeva în gama de prețuri medii.

Începând cu 4 martie 2021, Sputnik V a fost înregistrat sau aprobat pentru utilizare de urgență în peste 40 de țări din întreaga lume. Lista include multe țări din America Latină, dar și mai multe țări din Africa și Asia. În Europa, vaccinul a fost aprobat, în diverse forme, în Belarus, Republica Srpska din Bosnia-Herțegovina, Ungaria, Moldova, Muntenegru, San Marino, Serbia și Slovacia.

În timp ce majoritatea statelor membre UE doresc să vadă dacă vaccinul primește undă verde de la Agenția Europeană pentru Medicamente, unii s-au gândit să-l cumpere mai devreme. Ungaria și Slovacia au primit deja primele doze. Pe de altă parte, guvernul Ucrainei a anunțat, la 10 februarie 2021, că a interzis înregistrarea vaccinurilor pentru COVID-19 din „statele agresoare", denumire pe care a aplicat-o Rusiei încă din 2015.

În total, peste 1,2 miliarde de doze au fost precomandate din Rusia. Și odată cu creșterea listei de țări care aprobă Sputnik V, rămâne întrebarea: Va putea Rusia să livreze toate vaccinurile la timp? Mai mulți producători de vaccinuri s-au confruntat cu întârzieri de producție, iar Centrul Gamaleya nu face excepție. De exemplu, în ianuarie, Rusia a avertizat asupra întârzierilor în aprovizionarea către țările din America Latină, inclusiv vaccinurile pentru Argentina și Mexic. În afara Rusiei, cel puțin șase țări intenționează să producă Sputnik V pe teritoriul lor, inclusiv India, Coreea de Sud și Brazilia.

Când vine vorba de vaccinuri în general, rușii par a fi destul de sceptici. Potrivit unui studiu publicat de The Lancet în septembrie 2020, doar 21% dintre ruși au spus că vaccinurile sunt sigure și doar 35% au fost de acord că vaccinurile sunt eficiente. Pe baza acestor date, Rusia s-a clasat printre țările cu cea mai mică încredere în vaccinuri din lume. Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că percepția privind vaccinurile COVID-19 nu este diferită. În august 2020, doar aproximativ un sfert dintre angajații din domeniul medical din Rusia s-au declarat gata să ia vaccinul pe care Rusia a început să îl producă.

La sfârșitul lunii ianuarie 2021, când rușii au fost întrebați dacă vor face vaccinul împotriva coronavirusului dacă va fi disponibil, 42% au spus că da. A fost cea mai mică pondere dintre țările chestionate de Ipsos. În februarie 2021, Centrul Levada i-a întrebat pe ruși dacă vor să primească vaccinul Sputnik V. Doar 30% dintre ei au spus că da. Cei care au spus că nu vor au citat lipsa testării și posibilele efecte secundare ca fiind principalele motive.

În ianuarie 2021, YouGov a întrebat oamenii din 17 țări dacă ar tinde să se gândească mai pozitiv sau negativ la un vaccin COVID-19 dacă ar fi fost dezvoltat într-o anumită țară. Rezultatele au arătat că oamenii ar avea încredere cel mai mult într-un vaccin ipotetic dezvoltat în Germania, urmat de vaccinuri dezvoltate în Canada și Regatul Unit. Rusia, India, China și Iran au obținut scoruri negative, ceea ce înseamnă că oamenii s-ar simți mai îngrijorați decât liniștiți de un vaccin provenit din aceste țări.

Persoanele din Danemarca și Marea Britanie au fost printre cei care s-ar simți cel mai puțin confortabil cu privire la un vaccin dezvoltat în Rusia. Percepțiile unui vaccin rusesc au fost cele mai pozitive în Mexic și India. Autoritățile ruse nu publică în mod regulat date privind ratele de vaccinare. Cu toate acestea, conform ultimelor estimări, aproximativ 1,5% din populația Rusiei a primit cel puțin o doză de vaccin Sputnik V până pe 10 februarie 2021.

Deși Rusia a fost prima țară din lume care a început vaccinările, ea rămâne în urma unor țări ca Israelul, Regatul Unit, Statele Unite și multe alte țări în care procesul a început mai târziu decât în Rusia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, viteza campaniei de vaccinare în Rusia este „normală". Cu toate acestea, la jumătatea lunii februarie s-a estimat că vaccinările se produceau în Rusia la un sfert din viteza din Statele Unite.

Și cu sunt mai multe țări care doresc să comande Sputnik V, au apărut întrebări cu privire la strategia Rusiei: „Ne întrebăm în continuare de ce Rusia oferă, teoretic, milioane și milioane de doze, în timp ce nu progresează suficient în vaccinarea propriilor săi oameni", a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la o conferință de presă din 17 februarie.

Rusia intenționează să vaccineze 68 de milioane de oameni în acest an, dar combinația scepticismului față de vaccinuri și posibilele obstacole de producție ar putea face acest obiectiv dificil de atins. În plus, președintele Vladimir Putin a fost reticent să primească el însuși vaccinul, ceea ce nu a contribuit la consolidarea încrederii în Sputnik V.

În timp ce vaccinul rus se pare că în cele din urmă și-a dovedit eficacitatea, unii experți sunt îngrijorați de faptul că a fost grăbit și că s-a acordat prioritate sporirii mândriei naționale față de siguranță. Unii au avertizat chiar că vaccinul a devenit un instrument eficient al diplomației, Rusia încercând să câștige o influență geopolitică mai largă prin livrarea de vaccinuri.

Sputnik V a provocat deja tensiuni în Uniunea Europeană după ce Ungaria a început să utilizeze vaccinul chiar înainte ca acesta să fie aprobat de către EMA. Rusia a furnizat, de asemenea, vaccinul către zonele deținute de separatiștii din estul Ucrainei, în ciuda interdicției de la Kiev. Mai mult, au existat acuzații privind o campanie rusă de dezinformare care vizează țările vorbitoare de spaniolă din America Latină, în efortul de a convinge oamenii că vaccinurile rusești funcționează mai bine decât cele din Statele Unite.

Din cauza lipsei de vaccinuri împotriva COVID-19 fabricate în Vest, mai multe țări se îndreaptă acum spre vaccinul dezvoltat de Rusia. Acest lucru se întâmplă în ciuda îngrijorărilor cu privire la transparența insuficientă a Rusiei, lipsa aprobării pentru Sputnik V din partea Agenției Europene a Medicamentului, posibilele probleme de producție și încrederea redusă a rușilor în propriul lor vaccin.