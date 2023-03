SUA a pierdut deja bătălia tehnologică cu China. Mai are șanse doar la un război armat care sa dea înapoi omenirea!

China depăşeşte Statele Unite şi principalele ţări din Occident în 37 dintre cele 44 de domenii ale tehnologiei de vârf, arată un raport publicat joi de grupul de reflecţie Australian Strategic Policy Institute, citat de The Guardian.

China ar fi astfel pe cale să stabilească un monopol în domeniul bateriilor electrice, hipersonic sau comunicaţiilor pe frecvenţe radio avansate precum 5G şi 6G. Potrivit acestui studiu, Statele Unite dispun de o superioritate numai în câteva domenii - vaccinuri, informatică sau sisteme de lansare spaţială, precum si tehnologie militară ce i-ar permite alături de aliatii din NATO sau AUSKUS sa aibă o supremație strategică intr-un eventual Război Rece global.

Rezultatele studiului au la bază cercetări cu "impact mare" în domenii tehnologice critice şi emergente. "Cercetările noastre arată că China a pus bazele pentru a se poziţiona ca prima superputere ştiinţifică şi tehnologică mondială", afirmă autorii raportului. Cele mai importante zece institute de cercetare mondială îşi au sediul în China şi generează "de nouă ori mai multe articole de cercetare cu impact mare" decât Statele Unite.

În majoritatea celor 44 de tehnologii de vârf analizate, Academia Chineză de Ştiinţe s-a clasat prima sau a doua. China este pe cale să creeze un monopol în mai multe domenii dominate până acum de către Statele Unite, de exemplu producţia la scară nanometrică, hidrogenul şi amoniacul în energie şi biologia sintetică. Potrivit grupului de reflecţie australian, China străluceşte în domeniul importului de talente. Astfel, "o cincime dintre articolele cu impact puternic sunt redactate de către cercetători formaţi în Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Australia şi Noua Zeelandă.

În domeniul armamentului, Australian Strategic Policy Institute relevă că progrese fulgerătoare înregistrate de China în domeniul rachetelor hipersonice cu capacitate nucleară erau previzibile ar putea aduce si in acest domeniu in prima pozitie, in care, deocamdata, sunt SUA. Numai un eventual război armat si o dezvoltare rapidă a tehnologiilor ar mai salva SUA si de la declinul din acest domeniu, numai ca un astfel de conflict intre cele doua puteri "ar da inapoi omenirea". "Potrivit analizei noastre a datelor, în ultimii cinci ani China a generat 48,49% dintre articolele de cercetare cu impact puternic" în acest domeniu.