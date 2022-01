Trump îl face praf și pulbere pe Biden: Oamenii trebuie să aleagă daca sa fie vaccinați sau nu iar copiii sa nu fie obligați!

Imediat după ce președintele Joe Biden l-a atacat pe fostul președinte Donald Trump pentru ceea ce s-a întâmplat la Capitoliu anul trecut pe 6 ianuarie, cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite a ripostat în maniera-i caracteristică.

"Biden, care ne distruge națiunea cu politici nebunești de Frontiere deschise, Alegeri corupte, Politici energetice dezastruoase, Mandate neconstituționale și închideri devastatoare de școli, s-a folosit astăzi de numele meu pentru a încerca să divizeze și mai mult America", a declarat Trump într-un mesaj adresat susținătorilor săi.

"Acest teatru politic este doar o diversiune pentru faptul că Biden a eșuat complet și total. Țara noastră nu mai are Frontiere, a pierdut total și complet controlul Covid-ului - număr record! -, nu mai este independentă energetic, inflația este galopantă, Armata noastră este în haos, iar ieșirea noastră, sau capitularea, din Afganistan a fost poate cea mai jenantă zi din lunga și distinsa istorie a Statelor Unite - și multe altele", a mai spus fostul președinte al SUA.

"Biden lucrează din greu pentru a încerca să devieze munca incompetentă pe care o face și pe care a făcut-o cu privire la oribila retragere - capitulare din Afganistan, la Frontiere, la Covid, la inflație, la pierderea independenței energetice și la multe altele. Tot ceea ce atinge se transformă în eșec. Asta primești când ai o Alegere fraudată", a spus Trump.



"Acum, administrația Biden vorbește din nou despre închiderea școlilor și chiar despre obligativitatea vaccinării elevilor. Acest lucru este un scandal, iar națiunea MAGA (n.r. - Make America Great Again) ar trebui să se ridice și să se opună acestei exagerări flagrante a guvernului federal. Democrații sunt atât de incredibil de fericiți cu obligativitățile - se discută despre măsura obligării vaccinării copiilor de la școală în acest an în Detroit și în alte locuri conduse de democrați.", adaugă el.



„Eu nu am dat niciodată aceste ordine de obligativitate, și nu aș face-o niciodată! Oamenii ar trebui să poată alege cum doresc să-și guverneze propria sănătate Guvernul federal trebuie să fie ținut în frâu și să le redea oamenilor libertatea de a decide dacă vor să fie vaccinați sau nu", a declarat Trump. Într-un discurs chiar pe 6 ianuarie 2022, Joe Biden l-a atacat pe predecesorul său, care a "încercat să împiedice un transfer pașnic al puterii" și s-a angajat să nu lase "pe nimeni să pună cuțitul la gâtul democrației americane".