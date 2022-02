Tucker Carlson despre Cea mai mare Fraudă din istoria Americii: "Nimeni nu a fost pedepsit pentru asta. Și probabil că nici nu va fi!"

Un editorial al lui Tucker Carlson la Fox News: Dacă l-ați urmărit îndeaproape pe Donald Trump în timpul celor patru ani cât a fost la putere - noi am făcut-o - un lucru a devenit destul de clar: cu cât era mai bizară afirmația pe care Trump o făcea, cu atât era mai probabil să fie adevărată.

Trump avea uneori tendința de a exagera, însă aproape întotdeauna pe subiecte care nu erau importante. Cât de mare era mulțimea de la învestirea sa? Cui îi pasă? Însă, în privința temelor mari, esențiale, Trump a răspuns adevărul răspicat, de cele mai multe ori atunci când nimeni altcineva nu o făcea. Războiul din Irak a fost o greșeală, a spus Trump. Imigrația ilegală este un dezastru. China cucerește lumea. Haiti este un loc de rahat. O isterie asurzitoare a urmat după fiecare din aceste declarații în mod evident adevărate.

Însă, timp de patru ani, nici o altă teorie a conspirației nu a fost considerată mai periculoasă sau mai conspirativă decât afirmația că echipa de campanie electorală prezindențială a lui Hillary Clinton l-a spionat pe Donald Trump. Ideea însăși că Hillary Clinton, dintre toți oamenii din lume, a spionat pe cineva era considerată absurdă. Presa ne-a informat că doar un nebun poate pretinde contrariul. Aducând o astfel de acuzație, s-a spus, Trump îi întărea pe inamicii noștri și distrugea încrederea populară în sistemul nostru democratic.

Așadar, nu era vorba doar de o opinie stupidă a lui Trump, ci reprezenta o formă de trădare. Și, totuși, ca de obicei, Trump nu înceta să o afirme. A făcut-o din nou, într-unul din ultimele sale interviuri ca președinte la emisiunea „60 Minutes" a lui Lesley Stahl de la CBS News:

Președintele Donald Trump: Scandalul cel mai mare a fost cel în care au spionat echipa mea de campanie. Au spionat echipa mea de campanie.

Lesley Stahl: Nu există nici o dovadă în acest sens.

Trump: Bineînțeles că există.

Stahl: Nu.

Trump: Sunt peste tot, Lesley.

Stahl: Domnule...

Trump:Au spionat campania mea prezidențială și au fost prinși.

Stahl: Pot să vă spun ceva? Știți, asta e emisiunea „60 Minutes", și nu putem transmite lucruri pe care nu le putem verifica.

Trump: Nu puteți pentru că sunt rele pentru Biden. Ascultă, lasă-mă să vorbesc...

Stahl: Nu putem transmite lucruri pe care nu le putem verifica.

Trump: Lesley, au spionat echipa mea de campanie.

Stahl: Ei bine, nu putem verifica asta.

Trump: A fost verificat în totalitate.

Stahl: Nu.

Trump: A fost, căutați în ziare. Au spionat echipa mea de campanie. Au fost prinși.

Stahl: Nu.

Trump: Și după aia au mers mult mai departe și au fost prinși. Vei vedea Lesley, și știi asta, dar nu vrei să o afirmi pe post.

Stahl: Nu, de fapt nu știu asta.

„Nu, în realitate, nu putem verifica asta." Acesta este CBS News. Nu transmitem lucruri pe care nu le putem verifica. Zău, Lesley Stahl? Serios? Încă avem în minte emisiunea de la CBS News care afirma că Donald Trump colaborează în secret cu Vladimir Putin. Se pune întrebarea cum a putut verifica CBS News această informație? Să ne explice procesul de documentare! Ei bine, se pare că reporterul de la CBS a luat această știre dintr-un articol de pe Slate.com, probabil când stătea la coadă la Starbucks.

Slate a susținut că echipa de campanie a lui Trump colabora în secret cu o bancă rusă, pe nume Alfa Bank, prin intermediul unui server ascuns în Trump Tower. Cum a aflat Slate.com de asta? Consultând o „mică și sudată comunitate de informaticieni". Acești informaticieni, a insistat Slate, erau cu totul neutri politic. Una dintre surse a explicat, sub acoperirea anonimatului: „Am dorit să protejăm ambele campanii deoarece am vrut să păstrăm integritatea alegerilor". Deci, un informatician anonim care dorește păstrarea integrității alegerilor. Are sens. Nu puneți întrebări!

Jake Sullivan nu a pus întrebări. Jake Sullivan ia Slate foarte în serios. În acea perioadă, el lucra în echipa de campanie electorală a lui Hillary Clinton. A citat povestea din Slate ca pe o dovadă că Trump conspira cu Vladimir Putin. „Legătura directă secretă ar putea fi cheia care să dezlege misterul legăturilor lui Trump cu Rusia", a spus Sullivan. Așadar, exista un telefon secret în Trump Tower care suna direct la Kremlin. Jack Sullivan a rămas fidel acestei afirmații timp de luni de zile. Iată-l la CNN în martie 2017:

Jack Sullivan: Ceea ce am aflat în timpul campaniei este că experți informaticieni foarte serioși, persoane care lucrează în strânsă colaborare cu guvernul Statelor Unite, au descoperit această linie secretă între Alfa Bank, banca rusă, și organizația Trump. Desigur, nu știm cu certitudine dacă așa este, însă știm că ar trebui să facă obiectul unei anchete. Și știm că, dată fiind seriozitatea acestor informaticieni, ei nu inventează teorii gogonate. Nu am fost suprinși deci să aflăm, săptămâna trecută, că FBI cercetează în continuare aceste aspecte.

Realizator: Aveți idee ce caută?

Jake Sullivan: Nu știu. Nu am o sursă în FBI pe acest subiect, însă știu, din relatări publice, că există o activitate pe server neobișnuită între această bancă rusă și organizația Trump, ceea ce sugerează că a existat un contact de-a lungul întregii campanii.

Linia directă secretă... Acești indivizi sunt gata să spună orice, dacă asta le aduce putere, însă ascultați cu atenție ce a spus Jake Sullivan: „Nu am o sursă în FBI pe acest subiect". Tot ce știu, știu din „relatări publice". Veți remarca, deci, că Sullivan făcut o afirmație hazardată, ceea ce indica limpede că e vorba de o minciună. Și minciună a fost. În realitate, campania prezidențială a lui Hillary Clinton a fost realizată prin coordonare directă cu FBI. Un avocat al lui Clinton, pe nume Michael Sussmann, a furnizat informații false despre Trump și Rusia - tot de la echipa de informaticieni „neutri politic" -, consilierului general al FBI, un anume James Baker.

Însă Sussmann nu s-a oprit aici. În februarie 2017, după alegeri, Sussmann s-a întâlnit și cu consilierul general al CIA. În acest moment, este normal să vă întrebați despre identitatea informaticienilor „neutri politic" care au scos la lumină toate aceste informații noi despre legătura directă dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Cine sunt acești tipi? Probabil că nu veți fi foarte șocați să aflați că nu erau neutri politic. Încă o dată, Jake Sullivan a mințit. De fapt, un activist pro-Hillary Clinton din Africa de Sud, pe nume Rodney Joffe, a format un grup de cercetători digitali. Majoritatea lor proveneau de la Institutul Tehnologic din Georgia. În e-mailuri, Rodney Joffe a explicat de ce face asta. Dorea ca Hillary Clinton să câștige alegerile prezidențiale, deoarece ea îi promisese o slujbă de șef al securității cibernetice în guvernul SUA.

De aceea, Joffe a mărturisit că își dorea teribil ca Hillary să câștige. Pentru asta, el le-a dat colegilor săi informaticieni „neutri politic" o misiune. Treaba lor era să adune informații la care aveau acces, grație unui contract cu Pentagonul, pentru a face o legătură între Donald Trump și Vladimir Putin. Știm toate acestea dintr-un nou dosar judiciar al Procurorului Special John Durham, care și-a petrecut ultimii ani anchetând originile Minciunii Ruse și în sfârșit și-a făcut publice rezultatele.

Potrivit dosarului realizat de Durham, „Joffe i-a însărcinat pe acești cercetători să exploateze datele de pe internet pentru a stabili o « inferență» și o «poveste» care să-l lege pe candidatul de atunci Trump de Rusia". Este evident că toate acestea aveau un scop: urmăreau ca Hillary Clinton să fie aleasă președinte. Uimitor este cum au procedat și de unde au venit datele. Dosarul arată că Joffe și informaticienii lui au interceptat traficul de Internet, adică e-mail-uri și probabil și SMS-uri, „de la Trump Tower, de la imobilul de apartamente din Central Park West al lui Donald Trump și de la Biroul Executiv al Președintelui Statelor Unite".

S-a mai întâmplat vreodată așa ceva, cât de cât asemănător, în istoria Americii? Nu că nu am fi bănuit, dar Jeff Bezos nu crede că aveți de ce să fiți îngrijorați. Nici măcar de ce să știți despre asta. Ediția de astăzi a Washington Post (proprietatea lui Bezos) și-a informat cititorii bătuți cu leuca în cap că „Trump pretinde o dată în plus că a fost spionat". Iar această afirmație a fost „demistificată".

Zău, cum și când a fost „demistificată"? Ține-ți gura! Așa e cum spunem noi! În realitate, această informație nu a fost demistificată. A fost verificată. Această afirmație este reală. Acest lucru s-a produs efectiv, iar modul în care s-a produs vă spune totul despre motivul pentru care a fost atât de dificil să fie readusă democrația înapoi în Statele Unite.

Un contractant al guvernului a spionat un candidat prezidențial populist, apoi a pasat informațiile echipei de campanie a oponentei acestuia, care le-a dat la FBI și la presă, care le-a distorsionat pentru a crea aparențele unei trădări, „trădare" care a fost apoi citată de politiciana care a finanțat toată afacerea cu scopul ca tipul pe care l-a spionat să nu fie votat. V-ați prins? Cercul s-a închis. Toată lumea joacă un rol. Iat-o pe Hillary Clinton în timpul dezbaterilor prezidențiale:

Donald Trump: Putin, din ce văd, nu are nici un respect pentru tine.

Hillary Clinton: Păi, poate pentru că preferă să aibă o marionetă ca președinte al SUA.

Trump: Nu marionetă, nu marionetă.

Clinton: E destul de clar...

Trump: Tu ești o marionetă!

Clinton: E clar că nu o să recunoști...

Trump: Nu, tu ești o marionetă.

Clinton: ... că rușii au lansat atacuri cibernetice împotriva Statelor Unite ale Americii, că ai încurajat spionajul împotriva poporului nostru, să ești gata să urmezi linia lui Putin, să execuți lista de pretenții pe care a formulat-o, să rupi NATO, să faci orice vrea el și să continui să primești ajutor de la el, pentru că în aceste alegeri el are un favorit foarte clar...

Deci dacă nu ești de acord cu modul în care funcționează NATO, dacă crezi că este o risipă inutilă care pune în pericol Statele Unite, atunci, prietene, înseamnă că ești omul lui Putin! „Ai încurajat spionajul", a țipat Hillary. Păi exact asta a făcut ea! Oamenii de genul ei te acuză întotdeauna pentru păcatele lor... A vorbit și despre faptul că Rusia a lansat atacuri cibernetice împotriva Statelor Unite, și probabil că este adevărat. Însă ea se referea la un anumit „atac cibernetic".

A vorbit despre rușii care au piratat serverele conducerii Partidului Democrat. Democrații ne-au tocat trei ani din viețile noastre spunându-ne chestia asta, și din ce în ce mai tare. Însă iată un element interesant: acest lucru nu a fost adevărat! Nu a fost niciodată adevărat! Vladimir Putin nu a piratat conducerea Partidului Democrat. Nu există nici o dovadă că rușii au piratat conducerea PD. În schimb, e-mail-uri ale conducerii PD au fost în mod evident furate din interiorul clădirii, cel mai probabil de către un simpatizant al lui Bernie Sanders, care dorea să arate lumii cum Bernie Sanders a fost victima acelorași forțe corupte de la Washington care apoi l-au îndepărtat și pe Donald Trump.

Interesant este că nimeni nu a fost pedepsit pentru asta. Și probabil că nici nu va fi. În fapt, Jake Sullivan, tipul pe care l-ați văzut mințind în legătură cu informaticienii „neutri politic", nu a fost pus sub acuzare. Jake Sullivan a fost promovat. Jake Sullivan este în prezent consilierul pentru securitate națională al lui Joe Biden. Și continuă să țipe împotriva Rusiei. Numai că, de data aceasta, nu o face pentru a compromite un adversar Republican în cursa prezidențială. El strigă împotriva Rusiei pentru a băga țara întreagă (SUA) într-un război cu o putere nucleară.

Tucker Carlson