Ursula a explodat si urlă că UE se delimitează ferm de Viktor Orban după vizita la Putin!

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, reacționează dur, după ce premierul maghiar Viktor Orban a ajuns în Rusia, pentru o discuție cu Vladimir Putin. Budapesta tocmai a preluat preşedinţia prin rotaţie a Consiliului UE. „Orban vizitează Moscova. Îngăduința nu îl va opri pe Putin. Doar unitatea și determinarea vor deschide calea către o pace cuprinzătoare, justă și durabilă în Ucraina", a spus von der Leyen, pe X.

Poziția Înaltului Reprezentant al UE, Josep Borrell, cu privire la vizita prim-ministrului Orbán la Moscova: „Vizita prim-ministrului Viktor Orbán la Moscova are loc, exclusiv, în cadrul relațiilor bilaterale dintre Ungaria și Rusia. Ungaria este în prezent statul membru al UE care asigură președinția rotativă a Consiliului până la 31 decembrie 2024. Aceasta nu implică nicio reprezentare externă a Uniunii, care este responsabilitatea președintelui Consiliului European la nivel de șef de stat sau de Guvern și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate la nivel ministerial.

Prim-ministrul Orbán nu a primit niciun mandat din partea Consiliului UE pentru a vizita Moscova. Poziția UE privind războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei este reflectată în numeroase concluzii ale Consiliului European. Această poziție exclude contactele oficiale dintre UE și președintele Putin. Prin urmare, prim-ministrul ungar nu reprezintă UE sub nicio formă", arată Înaltul Reprezentant al UE. „În plus, merită reamintit faptul că președintele Putin a fost pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională și a fost emis un mandat de arestare pentru rolul său în legătură cu deportarea forțată a copiilor din Ucraina în Rusia", mai arată instituția.