Viktor Orban îl cataloghează pe Volodimir Zelenski drept omul lui Soros si al Bruxelles-ului - un adversar!

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat în discursul de victorie de după alegerile parlamentare de duminică, că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se numără printre adversarii săi, alături de "birocraţi de la Bruxelles" şi de media internaţională.

"Ne vom aminti această victorie până la sfârşitul vieţii, pentru că a trebuit să luptăm cu un număr imens de adversari: aripa stângă locală, aripa stângă internaţională, birocraţi de la Bruxelles, toţi banii şii instituţiile imperiului Soros, media internaţională şi preşedintele Ucrainei. Nu am avut niciodată atât de mulţi adversari în acelaşi timp", a spus Orban.

Viktor Orban este cunoscut ca fiind un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin. După numărarea a 98% din voturi, alianţa Fidesz-KDNP are peste 53%, în timp ce coaliţia de opoziţie, formată din şase partide are putin sub 35%. Alegerile au fost monitorizate de peste 200 de observatori internaţionali, alături de mii de voluntari din tot spectrul politic.