Vladimir Putin dă fiori NATO: Rusia și China colaborează foarte strâns

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat, joi, intensificarea relaţiilor militare cu Administraţia Chinei, în contextul în care preşedintele chinez, Xi Jinping, a semnalat că susţine demersul Moscovei de a primi garanţii de apărare din partea Alianţei Nord-Atlantice.

"Cooperăm cu Administraţia Chinei în domeniul securităţii. Forţele armate chineze sunt echipate cu cele mai avansate sisteme de armament. Dezvoltăm împreună anumite tipuri de armament ultramodern. Colaborăm în domeniul spaţial şi aerian, dezvoltăm avioane şi elicoptere", a afirmat Vladimir Putin, potrivit agenţiei Tass, în conferinţa de presă de final de an. Liderul de la Kremlin a anunţat că există cooperare şi la nivelul forţelor armate. "Sunt exerciţii comune, participăm la manevre militare internaţionale, avem patrule maritime şi aeriene. Rusia şi China au relaţii complete de parteneriat strategic", a subliniat Vladimir Putin.

Vladimir Putin şi preşedintele Chinei, Xi Jinping, au stabilit pe 15 decembrie, în cadrul unei videoconferinţe, să intensifice cooperarea în domeniul apărării şi să respingă ingerinţele Occidentului. Conform unui consilier prezidenţial rus, Xi Jinping a anunţat că împărtăşeşte preocupările lui Vladimir Putin şi susţine solicitarea preşedintelui Rusiei de a obţine garanţii de securitate din partea Alianţei Nord-Atlantice.

În cursul conferinţei de acum, Vladimir Putin a denunţat extinderea NATO spre est şi instalarea de sisteme balistice în România şi Polonia, subliniind că Occidentul trebuie să ofere garanţii clare de securitate Rusiei. Întrebat de un jurnalist de la postul Sky News dacă Rusia poate oferi garanţii că nu va ataca Ucraina sau alt stat, în contextul în care Moscova cere la rândul său garanţii din partea NATO, Vladimir Putin a răspuns: "Ne-am apropiat noi de frontierele Statelor Unite şi ale Marii Britanii? Ei s-au apropiat de noi. Iar acum spun: «Ucraina va fi stat membru NATO». Ulterior, vor apărea sisteme de armament. Dumneavoastră cereţi garanţii din partea mea, dar dumneavoastră trebuie să oferiţi garanţii. În anii 1990, ni s-a spus că NATO nu se va deplasa deloc spre est. Şi ce s-a întâmplat? Ne-au înşelat în mod grosolan. Au fost cinci valuri de extindere a Alianţei Nord-Atlantice. Iar acum apar sisteme de armament corespunzătoare în România şi Polonia".

Administraţia Vladimir Putin a criticat de nenumărate ori iniţiativa SUA de a instala elemente antirachetă, în cadrul NATO, în România şi Polonia, precum şi montarea unui sistem antibalistic în Coreea de Sud. Rusia susţine că aceste sisteme pot fi utilizate inclusiv în scop ofensiv. Washingtonul şi NATO susţin că instalaţiile antirachetă din Europa nu sunt îndreptate contra Rusiei, vizând contracararea ameninţărilor balistice din Iran, în timp ce sistemul din Coreea de Sud vizează ameninţarea nord-coreeană. Vladimir Putin a avertizat în mai multe rânduri că Rusia va reacţiona la instalarea sistemelor balistice în apropierea frontierelor ruse.

Vladimir Putin cere garanţii că NATO nu va continua extinderea spre est şi nu va instala echipamente militare în Ucraina şi în apropierea frontierelor Rusiei. "Rusia este interesată în mod serios să obţină garanţii juridice credibile prin care să fie exclusă extinderea NATO spre est şi instalarea de echipamente militare ofensive în ţări vecine cu Rusia", a anunţat Kremlinul.

Negocierile dintre Rusia, Statele Unite şi NATO pe tema garanţiilor de securitate solicitate de Administraţia Vladimir Putin vor avea loc la începutul anului viitor, a anunţat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Vladimir Putin a precizat, în cadrul conferinţei de joi, că Italia ar putea juca un rol central în facilitarea normalizării relaţiilor Rusiei cu Uniunea Europeană şi NATO. "Am vorbit cu premierul Italiei, Mario Draghi. Suntem în contact, într-o atmosferă amicală şi constructivă, pe numeroase teme de interes pentru Italia, în sensul dezvoltării relaţiilor economice. Şi, normal, ţinând cont de caracterul amical al relaţiilor noastre, Italia ar putea juca un rol în normalizarea relaţiilor dintre Rusia şi UE şi în negocierile dintre Rusia şi NATO", a subliniat Vladimir Putin.

Secretarul de Stat american, Antony Blinken, a afirmat marţi că Washingtonul discută cu aliaţii europeni pentru a aborda "agresiunea rusă" prin diplomaţie, dar a precizat că preşedintele Joseph Biden se opune garanţiilor solicitate de Vladimir Putin. "Preşedintele SUA a fost extrem de clar de mulţi ani asupra unor principii de bază la care nu renunţăm: principiul că nicio ţară nu are dreptul de a modifica prin forţă frontierele alteia, că nicio ţară nu are dreptul de a dicta politicile alteia sau să spună altei ţări cu cine să se asocieze. Nicio ţară nu are dreptul de a exercita o sferă de influenţă. Acest concept trebuie lăsat în arhivele istoriei", a afirmat Antony Blinken. Washingtonul vrea ca la negocierile cu Rusia să participe şi ţările europene membre NATO.

Administraţia Vladimir Putin a avertizat că va riposta prin măsuri de tip militar dacă NATO ignoră cererile privind garanţiile de apărare. "Dacă sunt instalate pe teritoriile statelor NATO arme ofensive care să poată atinge centrele noastre militare, va trebui să creăm şi noi sisteme similare", a declarat luni Alexandr Gruşko, adjunct al ministrului rus de Externe. "Noi am spus că va trebui să găsim modalităţi de ripostă, inclusiv prin mijloace militare şi prin tehnică militară, dacă NATO ignoră preocupările noastre", a afirmat, la rândul său, Serghei Riabkov, un alt adjunct al ministrului rus de Externe.