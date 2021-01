Vladimir Putin ordona "vaccinarea in masa a intregii populatii" si afirma ca "vaccinul rus este cel mai bun din lume!"

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri lansarea unei vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva COVID-19 incepand de saptamana viitoare, apreciind ca vaccinul dezvoltat de tara sa este "cel mai bun", relateaza Reuters si AFP.

"Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana viitoare", a declarat Vladimir Putin intr-o reuniune a guvernului rus in regim de videoconferinta. "Vaccinul rus este cel mai bun din lume", a dat asigurari liderul de la Kremlin. Rusia, care se plaseaza pe pozitia a patra in lume ca numar al cazurilor de COVID-19, a inceput in luna decembrie vaccinarea pe scara larga contra acestei boli.

Vicepremierul Tatiana Golikova a afirmat ca incepand din 18 ianuarie autoritatile ruse vor fi pregatite sa extinda programul de vaccinare. Rusia nu a impus niciun fel de lockdown in timpul celui de-al doilea val al pandemiei, inceput in luna septembrie, oficialitatile de la Moscova sustinand ca restrictiile punctuale sunt suficiente pentru a reduce raspandirea COVID-19. Miercuri dimineata Rusia a raportat 22.850 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore, ceea ce aduce la 3,5 milioane numarul total al persoanelor infectate de la izbucnirea pandemiei.