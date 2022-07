Zelenski l-a executat pe oligarhul care l-a făcut președinte. Noul controversat șef al serviciilor secrete

Volodimir Zelenski a semnat un decret privind anularea cetăţeniei ucrainene pentru oligarhul Igor Kolomoiski, cel care l-a sprijinit pentru a ajunge președinte al Ucrainei, şeful Apărării teritoriale din regiunea Dnipropetrovsk Ghennadi Korban, deputatul Igor Vasilkovski şi preşedintele Congresului Evreilor din Întreaga Ucraină Vadim Rabinovici, relatează publicaţiile Zerkalo Nedeli și Ukrainskaia Pravda.

Kolomoiski este unul dintre cei mai puternici oameni din Ucraina. Deţine un imperiu de energie şi unul media, cel care l-a susținut pe Zelenski să ajungă președinte. Kolomoiski este unul din acţionarii principali ai JKX, afacerea privată dominantă în producţia de petrol şi gaze naturale din Ucraina. Compania controlează două treimi din producţia privată de petrol (adică cea din care sunt excluse companiile de stat) şi aproape jumătate din cea de gaze. De asemenea, JKX deţine „active semnificative" de petrol şi gaze naturale în Rusia, potrivit propriei descrieri, şi afaceri în Georgia, Ungaria, Turcia, Bulgaria, Slovacia şi SUA.Kolomoiski deţine o participaţie semnificativă la Ukraine International Airlines, compania de transport aerian fanion a ţării. Oligarhul mai are şi singura fabrică de clor din Ucraina, Dniproazot.

Baza imperiului media deţinut de Kolomoiski este 1Ă1 Media Group, care operează şapte posturi de televiziune în Ucraina. Pentru acest grup a lucrat Zelenski, vedeta de televiziune care a câştigat alegerile preşedinţiale. Kolomoiski l-a susţinut public pe actor şi a recunoscut că sunt prieteni, dar ambele personaje spun că legăturile se limitează la sfera profesională. Mai multe anchete arată însă contrariul. Radio Europa Liberă arată că Zelenski a călătorit frecvent la Geneva şi Tel-Aviv, oraşe în care Kolomoiski trăieşte în ultimii ani. De asemenea, o investigaţie Reuters a găsit că cei doi se intersectează şi prin intermediul partenerilor de afaceri comuni. Actorul foloseşte personal de securitate care în trecut a fost observat în prezenţa oligarhului. Un fost consilier al miliardarului a fost în echipa de campanie electorală a lui Zelenski. Apoi cel puţin două autovehicule folosite de actor şi anturajul său sunt deţinute de oameni sau de entităţi cu legături cu Kolomoiski. Potrivit presei, Zelenski ar avea în averea sa imobile scumpe pe care un întreprinzător de rând nu şi le-ar permite. În SUA, unde deţine active imobiliare, Kolomoiski este cercetat de FBI pentru infracţiuni financiare, printre care spălare de bani.

Kolomiski a intrat în conflict fățiș cu fostul președinte Petro Poroşenko și de aceea l-a susținut pe Zelenski. Potrivit unei surse a publicaţiei ucrainene, toţi cei patru vizaţi de decret au primit semnale, prin diverse canale, cu privire la faptul că vor rămâne fără cetăţenia ucraineană. În afară de cetăţenia Ucrainei, aceştia deţin şi cetăţenia Israelului. Decizia a fost luată marţi în cadrul unei şedinţe la Administraţia Prezidenţială a Ucrainei. În cazul în care decizia se oficializează, Korban şi Rabinovici, care se află în străinătate, nu se vor putea întoarce în Ucraina, în timp de Kolomoiski şi Vasilkovski riscă să fie expulzaţi.

Fost guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, oligarhul Igor Kolomoiski, în vârstă de 59 de ani, a sponsorizat campania prezidenţială a lui Zelenski în 2019, dar a intrat între timp în dizgraţie. Kolomoiski are din 2021 interdicţie de a intra în SUA. Ghennadi Korban, în vârstă de 52 de ani, este un om de afaceri şi politician responsabil de apărarea teritorială a regiunii Dnipropetrovsk. Colecţionar de artă modernă şi contemporană, Korban este totodată şi patronul comunităţii evreieşti din Dnipro. Noile decizii ale președintelui Zelenski vin după demiterea a doi importanți oficiali, seful serviciului de securitate internă, Ivan Bakanov, și a procurorului general.

Nou şef interimar al serviciului intern de informaţii din Ucraina (SBU) a fost Vasili Maliuk. Are 39 de ani şi lucrează în structurile de securitate ale statului din 2001, relatează New Voice of Ukraine. În iulie 2021, Maliuk a fost demis din toate funcţiile de conducere în SBU, împreună cu un alt adjunct de-ai lui Bakanov.

Surse din SBU şi parlament citate de portalul ucrainean Babel susţin că Maliuk este apropiat de Oleh Tatarov, controversatul şef adjunct al biroului preşedintelui, care, în timpul Revoluţiei Euromaidan era adjunctul şefului departamentului principal de investigaţii din cadrul Ministerului Afacerilor ce a apărat public acţiunile forţelor de securitate împotriva protestatarilor. Tatarov continuă să lucreze în administraţia prezidenţială, în ciuda scandalului iscat în urma numirii sale, şi a anchetei Biroului Naţional Anticorupţie privind o schemă de corupţie în care sunt implicate apartamente deţinute de Garda Naţională, iar Tatarov era suspectat de luare de mită.