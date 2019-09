ALDE se DEZINTEGREAZA! Schimbat din functia de conducere, un deputat acuza: Un partid care nu va mai exista

Deputatul Marian Cucsa a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca Biroul Politic Central al ALDE a decis schimbarea lui din functia de presedinte al filialei ALDE Timis. Cucsa a cerut stoparea abuzurilor din ALDE si a subliniat ca practic a fost demis "din functia de presedinte de filiala al unui partid care nu va mai exista". Intr-o postare pe Facebook, deputatul Marian Cucsa a anuntat, joi, ca in urma cu o zi a fost schimbat din functia detinuta la nivelul filialei judetene.

"In cadrul sedintei BPC ALDE de ieri, am fost schimbat din functia de presedinte al filialei ALDE Timis fara a se tine cont de votul celor peste 700 de delegati care au fost prezenti la conferinta de alegeri a ALDE Timis, delegati care mi-au incredintat votul pentru a fi presedintele filialei Timis. Cu toate acestea vreau sa le multumesc inca o data pentru toata sustinerea si sa ii asigur atat pe colegii din Timis, cat si pe cei din toata tara ca voi lupta pentru stoparea abuzurilor din ALDE si relansarea proiectului liberal al carui baze le-am pus in 2014", a scris Marian Cucsa. Deputatul si-a aratat dezamagirea fata de actuala conducere a ALDE la nivel national.

"Dezamagirea mea si a multor colegi este ca actuala conducere de la nivel central s-a dovedit a fi interesata doar de binele personal, nicidecum de cel al constructiei politice sau de bunul trai al romanilor, asa cum era normal. Prin comportamentul las si ascunderea scrisorii prin care ALDE este instiintata ca nu mai are voie sa foloseasca denumirea si sigla, este foarte clar ca cei din conducere au bine conturat planul de distrugere a ALDE si ingroparea in Pro Romania. Practic, am fost demis din functia de presedinte de filiala al unui partid care nu va mai exista... Cu toate acestea, constructia liberala are resurse si energie sa renasca Prin Noi Insine!", a scris Marian Cucsa. Deputatul Marian Cucsa face parte din grupul de parlamentari care recent s-au retras din grupul ALDE din Camera Deputatilor.