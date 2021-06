Andrei Caramitru îi atacă pe Nicușor Dan și pe Clotilde Armand: "E o cloacă împuțită!"

Andrei Caramitru, fostul consilier al lui Dan Barna, lansează un atac dur la adresa primarului Nicușor Dan și la cea a șefilor USR-PLUS București, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu.

Caramitru Jr. întreabă dacă aceștia au vreun plan pentru București, că în mandatul lui Nicușor Dan Capitala arată mai rău decât în mandatul Gabrielei Firea. Mai mult, Caramitru îi laudă pe Ciprian Ciucu, primarului Sectorului 6, și pe Robert Negoiță, primarul Sectorului 3. Despre Negoiță, Caramitru Jr. spune că „e rău ca e hot PSD, dar e singurul cartier care arata normal și ok, restul e o cloaca împuțită".

„Am un mesaj către Nicușor Dan, Violeta Alexandru sefa PNL pe Bucuresti, sefii USR Bucuresti (Năsui și Voiculescu) și către guvern. Bai oameni buni. Aveți vreun plan pentru Bucuresti? Vreun proiect cât de mic, ceva? Măcar minimal. Orice fraților. Deocamdată sunteți ridicoli, penibili. Zero barat. In special Nicușor - mai e puțin și o sa fie mai detestat decât era Firea. Pe bună dreptate. Rezultatele sunt chiar sub Firea, care a fost o catastrofa. Acum catastrofa e mult mai mare. Bravo !

Și lăsați-ma ca nu sunt bani, ca vai vai conturile sunt poprite. Aveți peste 2 miliarde de EUR buget pe an (peste Budapesta), pe care îl aruncati in subvenții și tâmpenii. Nu ați schimbat DELOC structura bugetului - zero. Sa nu se supere domne nimeni. Nu ați schimbat nici un om la PMB - zero. Nici măcar nu sunteți in stare sa eliberați naibii o banda pe câteva bulevarde - vai vai sa nu se supere oamenii care parchează acolo. Nici măcar nu sunteți in stare sa aplicați legea fațadelor sau sa impuneți ca oamenii sa plăteasca măcar biletul la autobuz. Bai nimic, nimic, varza sunteți.

Dacă habar nu aveți ce sa faceți - cereți sfaturi, duceți-va la ONG-uri și asociațiile firmelor sa va spună sa va scrie. Dacă nu faceți fata sau sunteți șantajați sau știu eu ce - mai bine va dați demisia înainte sa ajungeți sa fiți huiduiți pe strada de oameni.

Ps: primarii de sectoare măcar mai fac cate ceva. Cei mai buni fiind Ciucu și Negoita (da știu, e rău ca e hot PSD, dar e singurul cartier care arata normal și ok, restul e o cloaca împuțită)", este mesajul acid al lui Caramitru Jr.