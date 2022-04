Avocat: Nu am găsit niciun cetățean cu numele "Arafat Raed" sau "Raed Dawoud Arafat" care să fi obținut cetățenia română. Niciunul, nicicând!

Avocata Mona Petruț care a câștigat procesul in care s-a constatat lipsa calității de reprezentant a lui Raed Arafat la DSU are o postare deosebit de interesanta pe pagina sa de Facebook:

IAR AM COTROBĂIT ÎN MONITOARELE OFICIALE şi am început cu cele din anul 1981, anul în care se spune, pe Wikipedia, că RAED ARAFAT ar fi venit în România. Chiar dacă cetățenilor străini nu li se acorda şi nu li se acordă cetățenia română în anul în care se mutau sau se mută în România, ca să nu scap vreo „situație specială" de acordare a cetățeniei române, am început căutarea cu anul 1981, în programul de legislație Legis în care am acte începând din anul 1837, adică de 185 de ani. NU AM GĂSIT NICIUN CETĂȚEAN CU NUMELE „ARAFAT RAED" SAU „RAED DAWOUD ARAFAT", CARE SĂ FI OBȚINUT CETĂȚENIA ROMÂNĂ. Niciunul, nicicând!

În CV-ul publicat pe site-ul D.S.U., Raed Arafat a scris aşa: „Naționalitate Palestiniana, cetatenie Romana": ...ÎNCEP SĂ CRED CĂ A FOST CREATĂ INTENȚIONAT TOATĂ MASCARADA CU EXERCITAREA DE CĂTRE RAED ARAFAT A UNOR ATRIBUȚII ÎN GUVERNUL ROMĀNIEI, PE CARE NU LE AVEA ŞI NU LE ARE CONFORM LEGII, adică, TOȚI PRIM-MINIŞTRII L-AU PUS ÎN DIVERSE FUNCȚII PUBLICE SAU L-AU LĂSAT SĂ EXERCITE ACTIVITĂȚI PE CARE NU LE AVEA, CA SĂ EXECUTE TOT CEEA CE I SE CEREA, IAR EI SĂ AIBĂ ACOPERIRE PENTRU TOATE ILEGALITĂȚILE COMISE.

O să îl întreb pe Nicolae-Ionel Ciucă, prim-ministrul Guvernului României, SĂ ÎMI COMUNICE CARE ESTE HOTĂRÂREA DE GUVERN, în temeiul căreia, secretarului de stat din Ministerul Afacerilor Interne, RAED DAWOUD ARAFAT, i-a fost acordată CETĂȚENIA ROMÂNĂ, pentru a fi respectată condiția pentru numirea ca membru al Guvernului României, prevăzută în articolul 2 din Legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

Ba mai mult, în dosarul 5995/2/2021 de la Curtea de Apel Alba Iulia, conform precizărilor depuse la dosar chiar de către Raed Arafat cu propria lui semnătură şi cu ştampila DSU, SINGURA NUMIRE A LUI RAED ARAFAT ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR DE STAT în Ministerul Afacerilor Interne a fost făcută prin decizia nr. 20/2014, când premierul Victor Ponta conducea Guvernul României, iar de atunci au mai primit mandate, din partea Parlamentului României, încă alte 8 (OPT) Guverne, iar RAED ARAFAT NU A MAI FOST NUMIT ŞI ÎN ACESTE GUVERNE, ceea ce înseamnă că NU MAI ESTE NICI MĂCAR SECRETAR DE STAT ÎN M.A.I., din punct de vedere legal.

Numirea în funcția de membru al Guvernului României se face la învestirea fiecărui Guvern şi condițiile de a fi numit legal în această funcție sunt cele prevăzute în art.2 din Legea 90/2001: „Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară, se bucură de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare."

Oricum, dacă nu îmi spune Ciucă, mai am un dosar în care am atacat 2 HG şi o HCNSU, aşa că, o să îi solicit instanței judecătoreşti de la Curtea de Apel Alba Iulia, să ceară dovada că a fost respectată condiția deținerii cetățeniei române de către Raed Arafat, la data numirii lui în funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, prin decizia prim-ministrului Ponta nr.20/2014. Pe pagina de Wikipedia referitoare la Raed Arafat, AM GĂSIT O MODIFICARE RECENTĂ, în care se arată că „în martie 2022, Curtea de Apel din Alba Iulia a descoperit că el a uzurpat calități oficiale ale DSU-ului și, în consecință, toate actele semnate de el sunt false", iar precizarea respectivă a fost făcută după ce eu am anunțat soluția din dosarul meu de la Curtea de Apel Alba Iulia, în care s-a constatat că DR. RAED ARAFAT NU ESTE ŞEFUL D.S.U., fiindcă NU A FĂCUT DOVADA CĂ AR FI FOST NUMIT, ÎN ACEASTĂ FUNCȚIE, PRIN DECIZIE A VREUNUI PRIM-MINISTRU, deci, NU POATE REPREZENTA DSU ÎN PROCES

REPLICA LUI RAED ARAFAT PE FACEBOOK: Astazi mi-a trimis o junalista un mesaj sa ma intrebe daca stiu ceva de stirea data de cei de la Flux 24, in care se vorbeste despre o oarecare avocata care declara public ca nu a gasit documentele care sa ateste ca as fi dobandit candva cetatenia Romana. Am zis sa o ajut si sa-i pun certificatul de acordare al cetateniei din 1999, ca sa nu piarda timpul ei pretios si sa faca declaratii mincinoase!