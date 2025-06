Sursele Ziuanews au dezvăluit faptul că favoritul noului președinte Nicușor Dan pentru șefia SRI este considerat un "patriot" de tip nou, care are experiență vastă în societatea civilă și a fost și ministru în guvernul Dacian Cioloș. Este vorba de Marius Bostan (in stanga, in foto) președintele ONG-ului "Re-Patriot" și prieten bun cu Dragoș Anastasiu (in dreapta), un alt om în cărțile actualei coaliții pentru o funcție de ministru.

Bostan ar fi fost preferat de noul președinte deoarece ar avea conexiuni în mediile politice republicane din USA, inclusiv cu Dragoș Sprânceană sau cu G. Petrina fiul fostului deputat si secretar general al PNȚCD Liviu Petrina (a fost translatorul de limbă japoneză a fostului dictator Nicolae Ceaușescu). La rândul său Petrina Jr. a fost implicat în prima campanie electorală din 2016 a lui Donald J. Trump fiind și unul dintre sponsorii acestuia. Dealtfel în cercurile de apropiați ale acestuia se discută tot mai intens de "domnul director SRI Marius Bostan"! Prin numirea sa la SRI, președintele Dan speră la o intrare rapidă a președintelui în grațiile administrației Trump. (Marian Gârleanu)