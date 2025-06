Daniel Băluță, despre plecăciunea în fața lui Nicușor Dan, la Cotroceni: „Este o dovadă de normalitate ceea ce ați văzut"

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei, a declarat joi, 19 iunie, că plecăciunea în fața președintelui Nicușor Dan reprezintă „o dovadă de normalitate" și „așa arată o societate normală, nu una plină de ură, de dispreț".

„Este o dovadă de normalitate ceea ce ați văzut. Doi ameni normali care se revăd după o dispută, după o luptă politică și se tratează cu respectul cuvenit, pentru că așa este normal și așa arată o societate normală, nu una plină de ură, de dispreț. Trebuie de fiecare dată să onorăm corespunzător câștigătorul", a spus Băluță.

Primarul Sectorului 4 adaugă faptul că a fost vorba despre o „dezbatere", făcând referire la scandalul care a durat un an, pentru lucrările de la Planșeul Pieței Unirii din București. „Este normalitatea în campania electorală. Reprezintă un moment în care dezavantajele, dacă vreți, defectele pe care le identifici adversarului tău politic - și nu dușmanului - sunt prezentate în niște tușe extrem de interesante.

Odată ce este finalizată lupta și odată ce viața trebuie să meargă înainte, fiecare dintre noi trebuie să-și vadă de ceea ce are de făcut, pentru că atât domnul președinte, cât și eu am fost puși fiecare dintre noi în pozițiile respective tocmai pentru a îndeplini voința oamenilor. Despre asta este vorba, ceea ce ați văzut într-o campanie electorală și uitați-vă și în Statele Unite, uitați-vă și în alte țări, reprezintă o dispută fără lovituri sub centură, cel puțin în ceea ce mă privește, este o dezbatere cu tușe mai aparte", a adăugat el.

Joi, 19 iunie, șeful statului i-a spus câteva cuvinte lui Daniel Băluță, iar primarul PSD a început să râdă în hohote. „Parcă ne-am mai văzut undeva", i-a spus președintele Nicușor Dan lui Daniel Băluță, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni. Primarul Sectorului 4 a izbucnit în râs și a făcut o plecăciune, după cum au arătat imaginile transmise de Administrația Prezidențială.

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii au stârnit un scandal monstru între Nicușor Dan, pe vremea când ocupa fotoliul de primarul general al Capitalei, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Concret, după ce experții au stabilit că planșeul Unirii reprezintă un „pericol public", Băluță a anunțat că începe lucrările de consolidare, dar Nicușor Dan s-a opus susținând că zona ar aparține Primăriei Municipiului București și mai trebuie făcute unele expertize.

La un moment dat, conflictul a escaladat până în momentul în care a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine. Asta după ce, echipele angajate de Primăria Sectorului 4 au împrejmuit zona și au început săpăturile pentru consolidare. Nicușor Dan a mers personal la fața locului să oprească lucrările pe motiv că șantierul nu are autorizație de construire eliberată de Primăria Capitalei.

Băluţă l-a acuzat pe Nicuşor Dan că blochează proiectul de refacere a Planşeului Unirii, „intenţionat şi cu rea-credinţă", iar reprezentanţii Primăriei Sectorului 4 spuneau că pregătesc o plângere penală, împotriva primarului. Într-un final, autorizația de refacere a planșeului a fost eliberată fix în ultima zi de mandat a lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei.