Tartorul mafiei din Energie isi bate joc de români: Burduja le-a cerut românilor să-i transmită cât plătesc la curentul electric

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a provocat un val de reacţii după ce a cerut, pe Facebook, celor care îl urmăresc să îi scrie mesaje despre cât plătesc factura la energie electrică şi pentru ce suprafaţă.

În vreme ce unii i-au transmis ministrului că nu este importantă suprafaţa locuinţei, alţii i-au cerut să scoată din sistem pe „băieţii deştepţi". Au fost şi persoane care i-au transmis ministrului că vor revenirea la preţurile dinainte de „Guvernul meu".

„Aşa cum ştiţi, lucrăm la o schemă prin care să-i sprijinim pe românii vulnerabili, după data de 1 iulie, cu plata facturii la energie electrică. Am nevoie de voi vreau să îmi spuneţi unde locuiţi în România, cât plătiţi, aproximativ, pe lună la curent şi suprafaţa locuinţei în care sunteţi", este mesajul transmis de Sebastian Burduja vineri dimineaţă, 6 iunie, pe Facebook.

Sute de internauţi i-au răspuns ministrului Energiei, iar acesta a intrat în dialog online cu unii dintre ei.

Unei femei din Drobeta Turnu-Severin, Mehedinţi, care are ca furnizor Hidroelectrica şi plăteşte, în medie 200 de lei pe lună pentru o locuinţă de 50 de metri pătraţi, ministrul i-a spus că factura „pare enormă", având în vedere suprafaţa şi a întrebat-o dacă are pompe de căldură. Internauta i-a răspuns că nu foloseşte pompe de căldură şi i-a transmis că este o factură „corectă", având în vedere electrocasnicele pe care le foloseşte şi faptul că are şi aer condiţionat.

Un alt internaut i-a transmis ministrului Energiei: „Sebastian Burduja, cred că nu-ţi dai seama cât ar consuma dacă ar avea pompe de căldură. Nu eşti la zi cu realitatea. Am văzut, faci investiţii peste investiţi care vor produce mii de mw. Ce beneficii are populatia de rând, dacă trebuie sa plătească mai mult pe kw? Cu ce preţ /mw se exportă către Republica Moldova?".

Mulţi internauţi i-au transmis ministrului că preţul energiei în România este „imens" şi au criticat partidul din care Burduja face parte pentru deciziile luate privind piaţa energiei.

„Nu cred ca e important cât plăteşte fiecare gospodărie, ci ar trebui ca preţul energiei electrice şi al gazelor să revină la preţul pe care îl aveau înainte de "guvernul meu". Atunci tot PNL-ul cu conducătorii lui de seamă Orban, Câţu si Virgil Popescu ne-au făcut cadou preţuri cu peste 300%. Ce ziceţi? Nu credeţi că aşa ar fi corect pt toţi consumatorii casnici şi pt economia României pe care a îngropat-o distinsul dvs partid?", i-a scris o internaută lui Sebastian Burduja, în timp ce alt utilizator a reţelei de socializare i-a amintit ministrului că reflectă în nivelul de trai, în cheltuielile guvernului, în atragerea sau respingerea investitorilor, în pierderea locurilor de muncă sau oportunitatea a noi locuri de muncă, în falimentul sau întâietatea companiei în faţa concurenţilor externi şi i-a transmis că ar fi cazul ca intermediarii din sistem, aşa-numiţii „traderi" să dispară.

„Condiţia ca energia să fie mai ieftină este ca traderii să dispară de pe piaţa de energie, nu au ce căuta în piaţă persoane ce nu produc sau consumă energie doar au rolul de a specula preţul. Ca noi consumatorii să putem cumpăra energie în avans dacă dorim, ceea ce ar ajuta companiile ce produc energie, le-ar asigura un cash-flow.

De asemenea este necesar ca Preşedintele să decreteze Urgentă Energetică pe modelul lui Trump în SUA, pentru că preţul energiei poate urca sau doborî o ţară", este mesajul primit de ministru.

Unul dintre internauţii cu care Sebastian Burduja a intrat în dialog este Ciprian Teleman, fost ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării în guvernul condus de Florin Cîţu.

Teleman i-a transmis lui Burduja că plăteşte 350 de lei lunar factura la energie pentru o locuinţă de aproximativ 250 de metri pătraţi.

Unii internauţi au făcut ironii la adresa ministrului, transmiţându-i că fac economie la curentul electric şi „încearcă de acum să se obişnuiască cu întunericul de pe lumea cealaltă", în timp ce alţii l-au criticat dur.

„Lucrezi pe dracu. Toţi suntem vulnerabili, nu numai unii. Şi noi care am învăţat câte 16 ani ca să muncim pentru voi avem salarii de mizerie. De ce nu lucrezi la o schemă care sa majoreze veniturile noastre? Dar nu, vouă vă convine preţul asta pentru că şi voi vă înfruptaţi din el" i-a mai transmis femeie lui Burduja.

„Nu mai vrem "sprijinul vostru" INCOMPETENŢA voastră ne-a adus în acest stadiu... Voi sunteţi parte şi sprijin pentru băieţii deştepţi din energie... care fac ce fac şi cu concursul tău... Sper să daţi seamă într-o bună zi...", a scris un alt utilizator al reţelei de socializare.

Iar un alt internaut l-a criticat pe ministru spunând că cere părerea oamenilor ca să poată lua decizii în continuare, în defavoarea lor.

„Ca sa vezi tu cât de mult poţi scumpi curentul, aşa aţi făcut şi cu carburanţii, şi cu uleiul aţi testat cât de mult puteţi creşte preţul apoi aţi dat bumul, la fel şi acum, voi cei din guvern vreţi doar să vă fie vouă bine nicidecum că vă gândiţi la populaţie", i-a transmis un internaut ministrului.