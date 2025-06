Senatorul POT, acum PSD, care susține că a absolvit un site de matrimoniale, se rățoiește la români: "Voi lua măsuri ferme împotriva tuturor celor care aleg să lovească în mine"

Senatorul Paul Ciprian Pintea, care a ajuns în atenția publică din cauza CV -ului său, a faptului că nu și-a terminat liceul și că a mințit că a absolvit Academic Singles, care este un site de matrimoniale, nu mai vrea să fie mediatizat.

La fel ca șefa sa de la POT, Anamaria Gavrilă, Pintea este supărat pe jurnaliștii care au expus minciunile sale și a transmis în urmă cu două zile un comunicat de presă, în care condamnă public mediatizarea sa.

"Încetați cu mediatizarea împotriva mea, nu v-ați săturat să mă tot mediatizați?

Vă întreb: aveți familie? Dacă v-ați pune în locul meu, cum v-ați simți? Cum s-ar simți familiile voastre? Cum vă simțiți când cineva vă amenință cu moartea? Ajunge! Încetați cu minciunile, cu judecățile fără fundament, cu mediatizarea care n-are nicio legătură cu realitatea. Ați uitat să fiți oameni. Ați uitat ce înseamnă respectul, compasiunea, adevărul", scrie Pintea.

El susține că a muncit din greu pentru succesul său.

"Am muncit din greu, în tăcere, când nimeni nu mă întreba dacă am ce mânca sau unde dorm. Am luptat cu nopți nedormite, cu sacrificii, cu uși trântite în față, cu oameni care mi-au spus că nu voi reuși. N-am cerut nimic. Nu am așteptat ajutor. Am construit tot ce am, pas cu pas, cu demnitate. Iar acum, după tot drumul ăsta lung și greu, voi veniți să-mi aruncați cu noroi în nume? Fără să mă cunoașteți? Fără să știți povestea mea? E trist cum succesul a ajuns să deranjeze. Cum realizările personale atrag nu admirație, ci ură. Pentru că e mai simplu să distrugi decât să construiești. Dar ceea ce faceți spune mai multe despre voi decât despre mine", spune Pintea.

Senatorul spune că nu va mai tolera atacurile la adresa sa.

"Nu am făcut rău nimănui. Nu am cerut mila nimănui. Nu mi-am permis niciodată să jignesc sau să calc peste oameni. Dar nu mai accept să fiu ținta frustrărilor altora. Voi lua măsuri ferme împotriva tuturor celor care aleg să lovească în mine cu rea-intenție. Nu din răzbunare, ci din respect pentru adevăr, pentru munca mea și pentru cei care mă cunosc cu adevărat.

Voi nu-mi puneți pâinea pe masă. Nu ați fost lângă mine când viața mă doborâse. Nu știți ce înseamnă să te ridici singur din praf. Și totuși, aveți curajul să inventați povești despre mine. Asta nu e curaj. E slăbiciune.

Voi merge mai departe. Mai determinat ca niciodată. Pentru mine. Pentru familia mea. Pentru cei care știu cine sunt cu adevărat. Pentru toți cei care aleg să creadă în valori, nu în zvonuri.

Pentru toți cei care ați ales ura în locul adevărului - rețineți un lucru simplu și clar: adevărul nu rămâne ascuns. Iar când va ieși la lumină, rușinea nu va fi a mea. Va fi a voastră" transmite Pintea, care semnează comunicatul ca senator POT, deși PSD a anunțat că s-a înscris în grupul parlamentar social-democrat.