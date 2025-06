Dezvăluiri de la negocieri: "PSD e dornic să bage mâna în buzunarul tuturor fără să clipească. Reformă fiscală = taxare mai mare!"

Reprezentantul USR la negocierile pentru formarea noului guvern, aruncă în aer toate înțelegerile la care par să fi ajuns cele patru partide. Cu câteva ore înainte de anunțarea premierului, Cristian Ghinea a postat un mesaj în care atacă PSD, despre care spune că pe toată perioada negocierilor a arătat doar cât de dornic este "să bage mâna în buzunarul" românilor.

"Am intrat la masa negocierilor de la Cotroceni ca să ne batem pentru reforme, nu ca să girăm creșteri de taxe pe bandă rulantă. Dacă statul rămâne la fel de putred și doar ne mai jupoaie niște procente din TVA sau salarii, tot exercițiul ăsta e o farsă. Trei săptămâni de "negocieri" mi-au arătat altceva: PSD e dornic să bage mâna în buzunarul tuturor fără să clipească. Pentru PSD, "reformă fiscală" = taxare mai mare. Căci e mai simplu să stoarcă bani de la voi decât să reformeze administrația, să oprească risipa, să pună ordine în companiile de stat.

Știți cât datorează companiile de stat? 197 miliarde de lei. Știți cât ar aduce listarea a 29% din Hidroelectrica? Mai mult decât creșterea TVA cu 2%. Dar PSD n-are chef să le atingă - au fetișuri cu ADS, RAAPPS, pământ și sedii de lux pentru sinecuri. Și-apoi vin să ne spună că trebuie să punem impozit progresiv pe salarii sau și TVA mai mare pentru că "așa cere Comisia". Când Comisia le-a cerut să taie pensii speciale, au dat legi de formă. Când le-a cerut să listeze companii, au zis pas. Doar ipocrizie", a scris Ghinea pe Facebook.

Reprezentantul USR dezvoltă acuzațiile într-un articol, acolo unde dezvăluie cum au decurs negocierile dintre partide.

"După trei săptămâni de negocieri sunt mult mai sceptic decât în prima zi că există voința politică pentru schimbare. De fapt, cei care au dus bugetul în gard ar fi făcut deja un guvern și ar fi mărit deja taxele dacă nu eram noi la masă. Am asistat la ode ale taxării: e un lucru bun în sine să creștem taxele, suntem ok cu cheltuielile, problema e că avem taxele prea mici. De unde nervii pe noi și mai ales pe mine că am zis că discutăm despre taxe după ce vom fi parafat în scris toate detaliile legate de redus cheltuieli, reforme administrative și umblat la investiții nenecesare", a scris Ghinea.

Acesta susține că nu a fost bine văzut la negocieri și PSD și-a dorit scoaterea lui de la masă. "Se vântură fără rușine, chiar și cu mine de față, chestii care se presupun că sunt în PNRR, deși nu sunt. Evident că le stric jucăria, demonstrez că nu sunt în PNRR sau că nu sunt cum vor ei și asta îi scoate din minți.(...)

Deci ne explică oameni din PSD la masa de negocieri că trebuie să creștem taxele în 2025 (când trebuia să fim cu deficitul la 3%), că așa scrie în PNRR. Le spun politicos că mănâncă rahat și asta îi scoate din minți, motiv de linșaj la trompetele TV. De altfel, e interesant cum pentru PSD devine sfânt cuvântul Comisiei Europene când este vorba de crescut taxe. Când Comisia a zis: nu jefuiți companiile de stat, listați la bursă măcar pachete minioritare, PSD a zis: Hai sictir! Când Comisia a zis: aveți o problemă cu pensiile speciale, PSD a dat o lege la mișto, care nu a tăiat nicio pensie specială.

Când Comisia a zis: nu creșteți pensiile mai mult decât vă permiteți, PSD a făcut campanie TV că nu îi lasă Ghinea să crească pensiile. Când Comisia a zis că trebuie oprit jaful de la Romsilva, PSD a zis că vrea Ghinea să vândă pădurile la străini. Azi avem audit de la Curtea de Conturi care arată sporuri fără număr, fără număr la Romsilva. Aș putea continua pe câteva pagini despre cum PSD a ignorat ce am scris în PNRR și ce zicea Comisia Europeană, dar brusc acum PSD își rupe cămașa să crească taxele, pentru că... așa zice Comisia Europeană, mă-nțelegi?

Cam asta am zis la negocieri și PSD a scos o "stenogramă" imaginară de unde rezultă că sunt ușor cretin, pare că vreau să renegociez cu Comisia Europeană niște creșteri de taxe pe care tot eu le-aș fi negociat cu Comisia (adică fix invers decât adevărul, mai ceva ca în Orwell)", a mai transmis reprezentantul USR.

Cristian Ghinea mai spune că statul român s-a angajat la creșteri de taxe anul trecut prin pactul fiscal trimis de Marcel Ciolacu la Bruxelles. "Nu scrie negru pe alb, dar Ciolacu a trimis la Comisie un document unde în România cresc brusc veniturile din încasat TVA ca și cum... l-ai crește cu 2%. Ca să vezi a naibii coincidență: anul trecut înainte de alegeri, PSD promitea la Comisie că vor crește încasările din TVA fix ca și cum ar mări TVA cu 2%. Și acum încearcă să se așeze pe ariciul TVA cu fundul USR, cum zice simpaticul primar de la Buzău.

Deci astea nu erau în PNRR, nu au legătură cu PNRR, e un proces cu totul separat între România și Comisie, iar Ciolacu a suprascris orice era negociat în 2021 pe subiectul taxe. Zice Comisia acum de creșteri de taxe? Da, zice. După ce coaliția Nicu-Marcel le-a promis scăderi de cheltuieli în fiecare dintre ultimii trei ani. Și le-au crescut. E simpatic cum aruncă PSD vina pe Comisie ba chiar insistă ca e obligație impusă de Comisie de a crește taxe. Am putea renegocia, adică exact ce am făcut în 2021. Cumva își merită Comisia ce se întâmplă, că prea a închis ochii în ultimii ani la multe porcării marca Nicu și Marcel. Dar vom plăti toți situația, pentru că retorica PSD va da apă la moară euroscepticismului", a mai transmis Ghinea.