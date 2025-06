Mergem la summitul NATO cu un trio "de comă": Nicușor - Moșteanu - Țoiu!

Vom avea un nou guvern, după o lună de zile pierdută în negocieri inutile, dar care au relevat ceea ce mulți știam încă din campanie, anume slăbiciunea și incompetența politică a unui viitor regim de putere al lui Nicușor Dan. Dacă o să vă întrebați ce anume ați reținut din această primă lună de mandat al noului președinte, o să-mi dați dreptate, indiferent dacă l-ați votat sau nu.

Avem deci „guvernul Ilie-cu-aceeași-pălărie" - rețineți că l-am botezat așa pentru că se anunța ca un Guvern Intelligence, cu interpuși ai serviciilor secrete, cam cu aceiași oameni ai acelorași partide ce-au prăbușit România, un continuator nedemn al guvernărilor de tip Iohannis. Acum, începând de ieri, de astăzi, vedem că așa și este, un „guvern Ilie-cu-aceeași-pălărie". Să remarc, însă, ca să fiu obiectiv, și câteva diferențe pozitive. Au dispărut din guvern niște personaje extrem de nocive, cu care ne obișnuisem: de la PSD, infatuatul și mărginitul Adrian Câciu, dar și profesorașul de engleză Angel Tâlvăr, interpusul lui Ciolacu la MApN, iar, de la PNL, ministrul-dezastru Sebastian Burduja nu mai e, a rămas fiul tatălui său și finul nașului său Videanu, plus nu mai este nici popa Marcel Boloș, ce-a făcut praf Finanțele și Fondurile Europene, un popă susținut de comunitatea LGBT și de oameni din serviciile secrete.

În plus, am scăpat și de anti-românul Tanczos Barna din CSAT, care a fost înlocuit acum la Finanțe de către Alex Nazare. Alex Nazare vine din Consiliul de Administrație al BNR, dar asta n-ar fi neapărat o calitate, însă eu îl remarc pe Nazare deoarece a fost singurul ministru cu demnitate din guvernările Iohannis. El este cel s-a opus achiziției de vaccinuri de la Ursula, pe vremea lui Cîțu, și tot Nazare a avut curajul s-o facă scriind și semnând olograf rezoluția ministerială de blocare a achiziției de vaccinuri, treabă pe care a plătit-o, la distanță de câteva zile, cu demiterea din funcția de Ministru de Finanțe. Dacă va evolua la fel și acum, precis și fără compromisuri, Nazare poate fi o rază de speranță că nu se duce chiar tot de râpă; va fi însă dificil pentru el în ghemul de presiuni și condiționări externe, dar, dacă Bolojan nu-și pierde capul odată cu apariția însemnelor puterii pe umerii săi, atunci cei doi, Bolojan și Nazare, pot face un cuplu folositor.

Cum se vede „Ilie-cu-aceeași-pălărie" la nivelul vicepremierilor? Păi se vede bine, pentru că reapar aceiași din guvernările Iohannis: același Marian Neacșu de la PSD, al serviciilor secrete, Cătălin Predoiu de laPNL, ca să fie bine să nu fie rău în partid, Tanczos Barna de la UDMR, acum fără portofoliu, ca să aibă și Budapesta om la vârful guvernării românești, iar în UDMR să se mai amâne o perioadă debarcarea lui Hunor Kelemen. De la USR, ca noutate, apare Ionuț Moșteanu, trădătorul Elenei Lasconi, care cică nu are nici măcar diploma de la fabrica universitară Bioterra și, bineînțeles, n-a făcut nici armata, dar se duce la Apărare. (Probabil că ține pușca invers, dar el cred că mai degrabă ar ține pușca invers, către România, nu către niște inamici) Iar din partea lui Nicușor avem un vicepremier cu freză și bronzat, Dragoș Anastasiu, om de afaceri, zis al lui Coldea și Nicu Gheară. Încurajator, nu?!

Acum, pe partide. PSD nu a evoluat mai deloc, revine cu Neacșu al serviciilor, cu Florin Barbu la Agricultură, impus de Paul Stănescu, cu Radu Marinescu al Olguței la Justiție, și cu Bogdan Ivan al lui Radu Moldovan la Energie. Un alt baron, Freddy Simonis, l-a impus la Sănătate pe Alexandru Rogobete, iar Florin Manole, din purtător de cuvânt și ONG-ist, devine Ministrul Muncii - să vedeți aici chiote și strigături de la sindicate și pensionari. În fine Ciprian Șerban și Sorin Grindeanu fac rocada între Camera Deputaților și Ministerul Transporturilor. PSD pare că nu mișcă, nu clipește, de teamă că îi cade fardul; oricum a ieșit cel mai jumulit în urma împărțirii demnităților de guvernare și, numai dacă socotiți doar faptul că rămâne cu un singur loc în CSAT, al Ministrului Justiției, față de PNL și USR, care au fiecare câte 3 locuri.

UDMR împacă taberele și calcă apa cum se zice. A rămas cu Atilla Cseke la Dezvoltare, iar la Cultură vine un alt anti-român, regizorul Demeter Andras Istvan. E limpede se va evolua cultural pe ritmuri de ceardaș. USR se face de râs, ca să fie în linie cu ND, aduce în guvernare oameni care par buni de nimic, despre Moșteanu la Apărare am zis mai devreme, la Economie vine cu Radu Miruță, pe care ZiuaNews îl suspectează de escrocherie, Miruță care este fiul tatălui său, judecător prin Gorj, apoi o anume Diana Buzoianu la Mediu, pesemne ca să poată bloca investițiile românești și să facă loc rechinilor internaționali, iar la Externe, în complicatul context geopolitic, USR cinstește masa cu Oana Țoiu, care zice că a absolvit Jurnalismul, dar ziariștii n-o cunosc. Cu toții recunoaștem, însă, filiația lui Țoiu cu cine? Cu Israelul!

PNL, partidul premierului, arată că și-a păstrat reflexele de obediență totală, dobândite în mandatele lui Băsescu și Iohannis, toți cei 4 miniștri ai săi fiind impuși de către Bolojan. Acesta a avut grijă să radă toate propunerile venite pe filiera Eduard Hellvig, ce decontează acum jocul de doi bani la mai multe capete pe care l-a practicat în ultimii doi ani de când a plecat de la SRI. Despre Predoiu la Interne am zis, de asemenea despre Alex Nazare. Apare, însă, din afara PNL și din partea lui Dacian Cioloș numitul Dragoș Pîslaru la Fonduri Europene - nu pot spune mare lucru, că nu-i cunosc nicio realizare; poate dansul pe la mitinguri. În orice caz, acest Pîslaru mulțumește gruparea LGBT din Parlamentul Europena; îi ține astfel locul fostului ministru-popă, Marcel Boloș. Aaaa, și era să uit, rămâne pe loc la Educație Daniel David, cel atât de îndrăgit de securiști și Israel. Cam asta e, deci doar cam atât e, dar nici nu avea cum să fie altfel după alegeri fraudate cu acordul UE, acum știm că și al SUA și al lui Trump. Oricum, săptămâna asta mergem la summitul NATO cu un trio "de comă", Nicușor - Moșteanu - Țoiu!

Cozmin Gușă