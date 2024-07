Bomba de peste Ocean bubuie la București. Donald Trump il vrea pe Cozmin Gușă președintele României: "Fie ca dumneavoastră să aveți succes în alegerea viitorului lider!"

Ca răspuns la initierea unui dialog cordial în care Cozmin Gușă, cel mai sincer suveranist dintre candidatii la președinția României, i-a prezentat lui Donald Trump - cel care are cele mai mari sanse de a redeveni presedinte al SUA - care ar putea fi rolul de viitor al României in noua situatie geo-strategica europeana, precum si colaborarea dintre cele două state, fostul lider de la Casa Albă il asigura de intreaga sa sustinere pe candidatul român dorindu-i un real succes in alegeri pentru o colaborare stransa in perioada următoare.

Formulele cheie ale scrisorii lui Trump către Gușă

Trump consideră că "Viziunea pentru viitorul acestei mari națiuni (n.r. - române) sunt cu adevărat demne de laudă. (...) Sunt profund impresionat de devotamentul dumneavoastră în promovarea schimbării constructive și preocuparea dumneavoastră pentru bunăstarea poporului român. (...) România deține un rol strategic și crucial în Europa de Est și Balcani. Locația geografică a țării dumneavoastră, combinată cu angajamentul ferm față de valorile democratice și stabilitatea regională, o fac un partener indispensabil în asigurarea păcii și prosperității în regiune. (...) Vă transmit cele mai bune urări pentru alegerile care urmează. Fie ca dumneavoastră să aveți succes în eforturile depuse și ca poporul român să fie ghidat de înțelepciune și unitate în alegerea viitorului lui lider. (...) Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc în curând și să întărim colaborarea noastră."

"Domnului Cozmin Gușă

Candidat la Președinție România

Stimate Domnule Gușă,

Sper că această scrisoare vă găsește sănătos și cu un moral ridicat. Cu mare plăcere vă transmit cele mai sincere felicitări pentru candidatura dumneavoastră la președinția României. Dedicarea dumneavoastră față de serviciul public și viziunea pentru viitorul acestei mari națiuni sunt cu adevărat demne de laudă.



În calitate de fost Președinte al Statelor Unite, sunt conștient de marea responsabilitate și onoare care vin odată cu guvernarea unei țări. Sunt profund impresionat de devotamentul dumneavoastră în promovarea schimbării constructive și preocuparea dumneavoastră pentru bunăstarea poporului român.

România deține un rol strategic și crucial în Europa de Est și Balcani. Locația geografică a țării dumneavoastră, combinată cu angajamentul ferm față de valorile democratice și stabilitatea regională, o fac un partener indispensabil în asigurarea păcii și prosperității în regiune. Statele Unite au recunoscut întotdeauna importanța României ca aliat cheie, iar relația noastră de lungă durată este o dovadă a valorilor noastre comune și a intereselor reciproce.

Vă transmit cele mai bune urări pentru alegerile care urmează. Fie ca dumneavoastră să aveți succes în eforturile depuse și ca poporul român să fie ghidat de înțelepciune și unitate în alegerea viitorului lui lider. Aștept cu nerăbdare posibilitatea de a colabora pentru a consolida prietenia durabilă dintre națiunile noastre mari.

Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc în curând și să întărim colaborarea noastră.

Cu respect,

Președintele Donald J. Trump"