Care sunt ministrii care ar putea face parte din Guvernul Orban

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca presedintele PNL, Ludovic Orban, este premierul desemnat pentru a forma noul guvern. Acesta are un termen de 10 zile pentru a merge in Parlament sa primeasca votul de incredere asupra programului si a intregii liste a Guvernului.

Cu toate ca seful statului a spus ca noul guvern trebuie instalat urgent, Ludovic Orban a declarat ca numele persoanelor din echipa noului guvern vor fi facute publice dupa finalizarea negocierilor politice, iar runda finala va fi probabil marti sau miercuri, "in care practic decidem cu fiecare formatiune politica".

De cateva zile, insa, in presa au aparut, pe surse, informatii cu privire la persoanele care ar putea prelua ministerele Guvernului Orban. Potrivit surselor, noul executiv va avea cel mult 16 ministere, fata de 24 cate are Guvernul Dancila, multe dintre ele fiind comasate. Totodata, printre numele vehiculate in presa pentru a prelua ministere importante se numara specialisti afiliati partidului.

Asadar, iata cine ar putea conduce unele dintre ministerele Guvernului Orban:

Ministerul Dezvoltarii Regionale - Laurentiu Leoreanu sau Robert Sighiartau

Ministerul de Interne - Marcel Vela

Ministerul Educatiei - Marilen Pirtea sau Monica Anisie

Ministerul Economiei (comasat cu Ministerul Energiei) - Virgil Popescu

Ministerul Justitiei - Ioan Cupsa

Ministerul Sanatatii - Vasile Rimbu, managerul Spitalului Judetean Suceava

Ministerul Apararii - Nicolae Ciuca (seful Statului Major al Apararii), sau deputatul Ovidiu Raetchi

Ministerul Culturii - Sergiu Nistor

Ministerul de Externe - Bogdan Aurescu

Ministerul de Finante - Bogdan Hutuca, Florin Citu sau Cristian Paun, profesor la ASE

Ministerul Muncii - Violeta Alexandru

Ministerul Transporturilor - Lucian Bode

Ministerul Fondurilor Europene - Bogdan Glavan

Ministerul Agriculturii - Emil Dumitru, liderul federatiei ProAgro

Negocieri intense pentru sustinerea Guvernului Orban

PNL poarta discutii intense cu liderii partidelor parlamentare care au votat motiunea de cenzura prin care a fost demis Guvernul Dancila, pentru a sustine noul executiv.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a spus ca liberalii vor fi foarte deschisi la aceste discutii, pentru ca vor sa aiba un parteneriat care sa stabilizeze situatia creata de PSD si sa repare stricaciunile facute de social-democrati.

"Pornim foarte deschisi si foarte onesti la aceste discutii. Chiar vrem sa facem un parteneriat care sa stabilizeze situatia, sa ne permita sa reparam toate stricaciunile, sa oprim toate scurgerile prin gaurile facute in barca de guvernarile PSD. Oricine ne sprijina in acest demers va avea de castigat, nu va avea de pierdut.

Oricine se cramponeaza de mentinerea la putere a PSD-ului nelegitim, care a cazut pe motiune de cenzura, face un rau imens Romaniei si va avea de pierdut, inclusiv pe plan electoral", a conchis Ludovic Orban.

Pentru ca Guvenul Orban sa treaca in Parlament, este nevoie de 233 de voturi. Ramane de vazut, insa, daca vor reusi liberalii sa stranga aceste voturi.

Pana acum, s-au exprimat clar ca nu vor vota noul guvern PSD si ProRomania. Viorica Dacila a anuntat marti seara ca PSD nici macar nu va fi in sala, deci nu va asigura nici cvorum, nici voturi.

La randul sau, liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus ca formatiunea sa va vota si va sustine doar ceea ce considera "ca este bine pentru Romania", afirmand ca este nevoie de "competenta si eficienta".

Ponta nu crede ca Guvernul PNL poate raspunde asteptarilor societatii, de aceea, ProRomania nu va vota un guvern PNL.

In ceea ce ii priveste pe cei din USR, acestia au pus mai multe conditii pentru a vota in Parlament noul guvern.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ca formatiunea sa nu va acorda un cec in alb nimanui si a precizat ca ar putea sa nu voteze Guvernul Orban.

"Exista, desigur, sansa ca Guvernul Orban sa nu primeasca votul nostru, daca programul de guvernare nu e convingator, daca persoanele propuse nu sunt ok, noi nu am dat niciodata un cec in alb. Eu o sa propun lucruri simple.

Cerem un acord scris inainte de a sustine guvernarea. De fiecare data cand am sustinut un guvern am avut un acord scris sau unul de guvernare. Altfel, ce poti sa spui? Nici lucrurile scrise nu sunt respectate intotdeauna, dar nu poti merge doar pe vorbe. Cu noi se poate ajunge usor la o intelegere", a spus Hunor la Realitatea Tv.

Liberalii se mai intalnesc azi cu cei ALDE, de la ora 13.00, si cu cei din PMP, de la ora 16.00, pentru discutii privind sustinerea Guvernului Orban.

"Am discutat cu premierul desemnat, domnul Ludovic Orban, si am stabilit ca in cursul zilei de astazi sa avem o intrevedere, pe care am acceptat-o cu multa placere, si urmeaza sa discutam pe marginea agendei ce tine de investirea viitorului Guvern", a declarat liderul PMP, Eugen Tomac.

Asadar, pana in acest moment, PNL se poate baza clar doar pe sprijinul minoritatilor.

"O sa sustinem un guvern PNL si nu am pus conditii pentru sustinerea aceasta", a declarat zilele trecute liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian.