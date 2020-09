Catalin Tudose, mesaj "de sub duș" pentru peneliști: "Vă anunț ca am apa caldă! Vremea cârpelilor a trecut de mult"

Catalin Tudose, candidatul Partidului Ecologist Roman la Sectorul 6 al Capitalei are o postare interesant-ironica pe Facebook sub titlul APĂ CALDĂ A FOST, ESTE ȘI VA FI. SĂ DUCEM AIURELILE LA LOCUL LOR, ÎN DERIZORIU!

"Încep cu un citat dintr-un articol publicat anul acesta pe PSNews, citat al mărețului strateg transpirat macovist, pe numele lui Ciprian Ciucu: 'RADET, care sucombă, rețeaua e pur și simplu ciur și atunci am nevoie de un program de investiții. N-o să mint pe nimeni, nu va fi ușor, va trebui să trăim 4 ani cu Bucureștiul săpat, dar eu vreau să sap Bucureștiul...'

În traducere: TOT CE SE LUCREAZĂ ACUM ESTE DĂUNĂTOR BUCUREȘTENILOR PENTRU CĂ NU E FĂCUT DE PNL. DACĂ SAPĂ CIUCU CU PNL-UL, BUCUREȘTENII VOR FACE EXTAZIAȚI MITINGURI DE FERICIRE , APA CALDĂ FIIND ÎNTRERUPTĂ EXACT CA ACUM. ADICĂ PE PORȚIUNILE UNDE SE FAC ÎNLOCURI MASIVE DE CONDUCTE, PENTRU CĂ VREMEA CÂRPELILOR A TRECUT DE MULT.

Asta arată ipocrizia și dezinformarea la care este supus electoratul de către niște leaderi de tinichea PNL-iști, culmea, toți cu consilieri de imagine și de mesaj. Adică pe scurt, un amalgam de mediocrități sinistre prezentate publicului ca SOLUȚIE.

Pentru că nu am avut regizor, am omis-o din video pe Violeta Alexandru. Nici dânsa n-are apă caldă, am văzut că se agita săraca cu masca-i de 1m², trasă pe ochi, cu același mesaj super stupid, venit din cretacicul politicianismului. Mie mi-e milă de dânsa, îmi închipui că e super nasol să nu te speli și îi garantez că dacă îmi cere, îi aduc la minister două găleți cu apă caldă! Oricând, cu toate că asta ar fi fost datoria lui Ciucu, pe el l-a nominalizat la neant.

Așa că, Ciprian Ciucu, nu mai 'săpa Bucureștiul' că oricum îl 'sapi' numai la figurat, mai bine perfecționează-te în 'a-ți săpa singur groapa', politic vorbind.

Sfaturile mele:

1. Nu mai minți oamenii, că transpiri vizibil.

2. Nu mai fi ipocrit pentru că, logic, transpiri vizibil. Cu miros politicianist.

3. Nu te mai lua după consultanți, ei lucrează pe bani, așa că nu sunt îndrăgostiți de tine, ci de bani.

4. Nu mai jigni electoratul de dreapta cu tâmpenii care duc la ceaușism.

5. Fă duș. Doar cu apă rece, ajută la trezire.

Mă opresc din această diatribă pentru că trebuie să mai am și timp să râd cu lacrimi de prostiile redundante și contradictorii ale celor doi apoteotici jongleri mergători pe sârmă, fără centură, de la 'Circul Guvernamental de Stat', anume jalnicii Tătaru și Anisie care prezintă non-stop la televizor 'viitorul pe planeta Marte' în soluții colorate", scrie Catalin Tudose, care posteaza si un clip video, la propiu, de sub duș: