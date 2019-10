Ce face Viorica Dancila daca trece motiunea de cenzura

Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu ia in calcul sa-si dea demisia deoarece este convinsa ca motiunea de cenzura nu va trece. "Aceasta motiune nu va trece. Daca luam scenariul ca trece motiunea, ne vom continua lupta si vom urmari ce va face fiecare guvern. Eu sunt un om responsabil. Voi cere presedintelui sa faca nominalizare cat mai repede daca vrea sa dea dovada de buna credinta si sa schimbe acest Guvern esuat, cum spune domnia sa", a spus Viorica Dancila.

"O sa monitorizam din opozitie, o sa urmarim cat de eficienti sunt. Voi fi candidatul PSD si presedintele PSD. Mai e o luna pana la primul tur al alegerilor si nu ne putem permite experiente", a mai spus Viorica Dancila. In ceea ce priveste alegerile prezidentiale, Viorica Dancila s-a declarat optimista cu privire la rezultatul scrutinului. "Eu cred ca PSD va castiga. Partidul a fost implicat, eu am luptat zi de zi pentru Victor Ponta. Aroganta a fost unul dintre motivele pentru care am pierdut alegerile. Aroganta in general", a mai declarat Viorica Dancila.