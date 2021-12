Certificatul Covid ar putea contine o clauza mult mai ticaloasa. Ciolacu s-a scapat si a insinuat un lucru extrem de grav!

Certificatul Covid se pare ca nu va mai fi obligatoriu la locul de munca, intrucat PSD considera ca masura ar fi neconstitutionala. In acelasi timp, parlamentarii nu pot fi conditionati in a-si exercita mandatul prin interzicerea accesului in Parlament.

Marcel Ciolacu face insa o "dezvaluire" care ar putea sa insemne ca se introduce o clauza si mai ticaloasa. Liderul PSD a mai spus: "Parlamentarilor nu li se poate interzice accesul intrucat e neconstitutional, insa ei pot fi sanctionati!". Chestiunea cu parlamentarii a atarnat greu pentru ca nu se putea face exceptie pentru alesii poporului, asa incat s-a renuntat la "interzicerea accesului la locul de munca" in baza certificatului verde. Dar asta nu inseamna ca se va renunta la el, dupa cum afirma, în fapt, si Ciolacu si Cîțu.

Din declaratia sefului PSD s-ar putea deduce si ca parlamentarilor nu li se poate interzice accesul in cladirea Parlamentului pentru ca nu prezinta certificatul verde, dar pot fi sanctionati cu amendă de fiecare data cand intra in sediu. Atunci ar fi constitutional, din ce lasa sa se inteleaga Ciolacu. Daca masura va fi aplicata peste tot, atunci si angajatii care nu prezinta certificatul verde la intrarea la locul de munca nu vor fi opriti dar vor fi sanctionati/ amendati. Ciolacu a si spus ca "se renunta la masura suspendarii pe 30 de zile daca persoana angajata nu are certificat". Ca sa nu se mai poată "sustrage" nimeni de la sanctiuni.

Or, amendarea persoanelor care nu prezinta certificatul verde la intrarea la locul de munca ar fi o masura cu mult mai ticaloasa, intrucat sanctiunile sunt de minim 2.000 de lei pentru angajat si 50.000 de lei pentru angajatorul care nu respecta regulile. Ca atare, cel care refuza sa se vaccineze sau sa se testeze pe banii sai nu va mai fi suspendat 30 de zile, ci amendat cu 2.000 de lei de fiecare data cand va intra la locul de munca. Plus ca in acest caz se evita și că testele sa fie gratuite, asa cum prevedea proiectul lui Alexandru Rafila (criticat de PNL ca saraceste bugetul).