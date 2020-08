Cozmin Gușă, declaratie-bombă: Sunt la originea unor evenimente care vor influenta major votul la locale!

O noua postare exploziva a lui Cozmin Gusa pe Facebook e pe cale sa arunce-n aer jocurile de culise din alegerile locale de la finele lui septembrie, detonand, totodata si rezultatele din sondajele de opinie ale partidelor beligerante:

1. RAREȘ BOGDAN și NICUȘOR DAN, AȘTEPT ÎNCĂ RĂSPUNSURILE! (stiripesurse, 5 și 6 August 2020)

2. DESPRE HOMO sau BI SEXUALI: " Am studiat de-a lungul vremii, și-am și cunoscut suficienți lideri homosexuali sau bisexuali, și am o opinie bine consolidată conform căreia aceștia, din pricina orientării sexuale și a posibilului oprobriu public, pot dezvolta un comportament complexat, de tip anticivic, în detrimentul majorității cu orientare heterosexuală. Studiile sociologice obiective relevă asta oricum. N-am nimic cu ei ca indivizi, cetățeni ce-și fac treaba și respectă regulile, doar că eu nici nu aș vota și nici nu aș recomanda să fie votat ca lider politico-administrativ o persoană cu orientarea homo sau bisexuală, cu atât mai mult în România, bulversată deja prea mult la nivel societal." (COZMIN GUȘĂ, declarație în LIBERTATEA, 6 August 2020)

3. Înscenarea din Voluntari, pe care o consider un eveniment de campanie electorală murdară, cred că poate fi o strategie "A LA FLORENTIN PANDELE", om cu care n-am nicio comunicare sau legătură.

4. NU SUNT IMPLICAT ÎN CAMPANIA NICIUNUI CANDIDAT, DECI NICI A GABRIELEI FIREA.

5. Am făcut o singură declarație de tip partizan, conform căreia, în calitate de cetățean al Sectorului 1 îl voi vota pe Dan Tudorache.

Am făcut aceste precizări încă de la început, pentru că am observat că destui politicieni sau analiști (unii chiar serioși, cum ar fi Cristian Pantazzi de la g4media), încearcă în aceste zile DEMONIZAREA SAU VICTIMIZAREA USR-PLUS/NICUȘOR DAN, pornind de la un eveniment de presă care într-adevăr mă are la origine. O să vă prezint pe scurt cronologia, tocmai pentru că evenimentul a polarizat deja dezbaterea din campanie, dar și pentru ca să sesizați că tocmai lipsa de transparență a dezbaterii publice, respectiv strategia proastă/falsă de comunicare a "pluseriștilor", au transformat o discuție de presă într-un CAZ DE CAMPANIE CE VA INFLUENȚA MAJOR VOTUL, într-o Românie care n-a trecut nepăsătoare peste EȘECUL PROVOCAT AL REFERENDUMULUI PENTRU FAMILIA TRADIȚIONALĂ:

A. Documentându-mă despre faptele și CV-ul lui Nicușor Dan, așa cum face orice analist serios, pe 5 August i-am adresat public lui Rareș Bogdan întrebarea: "DACĂ SE VA DOVEDI CĂ NICUȘOR DAN, alias "PLICUȘOR BAN", ESTE IMPLICAT ÎN ȘMECHERIILE MAFIEI IMOBILIARE DIN BUCUREȘTI, CU BENEFICII MATERIALE PENTRU SINE SAU APROPIAȚII SĂI, VEI SOLICITA PNL-ului SĂ SCHIMBE CANDIDATUL ȘI SĂ SUSȚINĂ PE ALTCINEVA?"

B. Rareș nu răspunde nimic (nici până azi), dar pe 6 August îmi răspunde indirect Nicușor Dan printr-un comunicat public în care ne zice că nu va răspunde niciunei întrebări despre trecutul sau CV-ul său, dar că îi va acționa în instanță pe cei ca mine care-ar dori să-l chestioneze despre umbrele din trecutul său.

C. Stârnit de comportamentul său anormal și netransparent, tot pe 6 August îi solicit public lui Nicușor Dan să lămurească altceva din documentarea mea, care indica posibilitatea ca el să fie homo sau bi sexual, detaliu important din CV-ul său, conform opiniei mele exprimate la punctul 2 din titlul de azi.

D. Nicușor Dan refuză și el să răspundă, dar cei de la USR-PLUS și/sau reprezentanții comunității LGBT încep o serie de declarații publice care, în intenția lor, AR FI TREBUIT SĂ-I VICTIMIZEZE.

E. Adversarii lor politici bineînțeles că se sesizează și profită de bâlba lor de comunicare electorală, încercând prin comentarii sau evenimente aranjate de tip "DESANT DE HOMOSEXUALI ÎN VOLUNTARI", SĂ-I DEMONIZEZE.

Asta este cronica pe scurt a faptelor ce-au generat discuția publică actuală. Dar de fapt, este o CRONICĂ A LIPSEI DE IDEI ȘI PROIECTE A COMPETITORILOR DIN BUCUREȘTI care, alături de lipsa de transparență, mai indică un adevăr al acestei campanii după 30 de ani de democrație: în România, POLITICIENII ȘI CONSULTANȚII DE CAMPANIE SUNT "VARZĂ", adică chiar de tip NEANDERTHAL, așa cum zice și Pantazzi în editorialul de ieri!

Cozmin Gusa