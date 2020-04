Cozmin Gusa: Vechiul PSD si abordarea problemei maghiare din Transilvania!

E cearta publica mare referitor la neglijenta lui Marcel Ciolacu, oportunismul lui Iohannis, etc. , cert este ceea ce zicea de dimineata Aurelian Badulescu, in calitate de " simplu membru PSD": " In calitatea sa de presedinte interimar al PSD, il anunt tot public pe domnul Ciolacu despre continutul real al neglijentei domniei sale pentru electoratul PSD:

ATI GIRAT O CERERE DE DIVORT INTRE PSD SI ARDEAL, domnule presedinte. CU ACTE IN REGULA SI MARTORI!!" Dar, pan-apuc sa scriu și eu un text închegat legat de aceasta tema, readuc in memoria cititorilor acestui blog 2 texte ale lui Vasile Dancu, care arată ca-n PSD s-a si gandit, complex si agregat, in spirit national, referitor la problema maghiara din Transilvania. Si, ca sa va fac o marturisire dupa multi ani, multe dintre intalnirile PRIETENESTI si INFORMALE ale Grupului de la Cluj ( cu Ioan Rus si Vasile Puscas inclusi!), erau dedicate in mod precis rezolvarii problemei REALE si GRAVE, intr/un mod inteligent si pasnic! Va invit sa cititi aceste 2 analize ale lui Vasile alese aleatoriu, puteti cauta si gasi mai multe:

https://vasiledancu.blogspot.com/.../15-martie-file-din-razbo...

https://vasiledancu.blogspot.com/.../impaciuitorism-si-obrazn...

Si mai semnalez si ce scrie Dorel Caprar pe Facebook, o reacie de revolta: "Ce-avem noi aici? Avem una bucată țară, neprețuită, pentru mine și mulți alți români, monedă de schimb pentru alții, printre care și Marcel Ciolacu, țară negociată ,răstignită și dată pe bucăți. Adoptarea tacită a proiectului de lege care acordă AUTONOMIE așa-zisului Ținut Secuiesc este o chestiune nu doar extrem de gravă din toate punctele de vedere ci și o trădare asupra suveranității naționale a statului român. În acest moment PSD-ul condus de Ciolacu şi Stănescu, conduşi şi ei la randul lor de cine ştie cine, au vândut interesele naționale ale României, au rupt țara în favoarea intereselor de grup ale marelui strateg Ciolacu si complicilor lui, așa cum a respectat democrația și la Arad, în cadrul PSD, tot așa și acum, fără să clipească aruncă țara în mâinile unor grupuri de interese. De ce ne vinzi, Marcele? De ce vinzi țara? Care sunt interesele tale? Dacă te uiți în oglindă ești mulțumit de ceea ce vezi? Iată, Marcel Ciolacu dovedește încă o dată că nu are cum să conteze pentru el statutul PSD dacă nu contează integritatea țării! Colegilor din PSD le spun că partidul va muri pe mâna acestui vânzător de țară și de neam."