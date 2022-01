Culisele blocajului pe certificatul verde: PSD a propus testarea bugetarilor ca alternativă la vaccinare. PNL a cerut și pentru zona privată!

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu (PSD), a explicat care este diferența de viziune dintre liberali și social-democrați pe marginea certificatului verde la locul de muncă.

„Lucrăm împreună miniștrii liberali și miniștrii de la PSD și UDMR. De asemenea, nu am avut niciodată un conflict. Premierul colaborează cu noi în mod egal, indiferent de partidul de la care facem parte. Pot să spun sincer că în afară de acest dialog, dar și acest dialog, un dialog de la distanță, care nu are substanță, că de foarte multe ori dialogul dintre domnul Rafila și domnul Cîțu se referă la lucruri diferite, după cum am observat eu, pentru că unul este dintr-un Parlament care se află acum în vacanță și celălalt este din focul bătăliei cu pandemia. Eu cred că în proxima ședință pe care o facem în coaliție vom rezolva cele mai importante teme și inclusiv cele care au făcut obiectul dezbaterii", a spus Vasile Dîncu.

„Eu cred că în acest moment există viziuni diferite. De exemplu, domnul Rafila (ministrul Sănătății, Alexandru Rafila) a venit cu un proiect mult mai sofisticat pentru un certificat verde, care nu include neapărat vaccinare obligatorie, ci era și cu un sistem de testare. Apoi au apărut diferențe care țin de ideologie. Până la urmă, noi am vrut să-i sprijinim în primul rând pe cei care lucrează în serviciile esențiale pentru testare, de exemplu în serviciile esențiale ale statului, la funcționarii publici. Atunci, domnul Cîțu a vrut să replice că ar trebui să dăm la toată lumea teste gratuite și la cei care lucrează în zona privată și au existat dezbateri, este firesc. Noi nu putem să facem o disoluție a celor două partide într-un program de guvernare, ci invers, trebuie să îmbogățim prin programele noastre de partid, să îmbogățim programul de guvernare. Așa am făcut și când am negociat programul de guvernare și cred că este un program bun și am reușit un echilibru destul de bun", a explicat ministrul Apărării.

„Mi-ar plăcea să putem să discutăm chiar mai mult pe anumite teme și să găsim soluții bune. Până la urmă există și o altă posibilitate de conflict viitor sau de contradicții viitoare, faptul că în teritoriu încă nu au început dezbaterile din teritoriu, dar în teritoriu noi nu am impus să se facă alianțe în teritoriu. În teritoriu urmează să se înțeleagă Partidul Social Democrat cu UDMR-ul și cu Partidul Național Liberal trebuie să se înțeleagă. Acolo vor apărea din nou dezbateri. Eu nu cred că unitatea de monolit mai poate caracteriza o politică românească în acest moment. Eu cred că dacă există unele păreri diferite sunt suportabile în acest moment și eu chiar nu le-am văzut, dar s-ar putea să apară mai încolo. Nu cred că suntem în pragul ruperii coaliției să spunem sau nici nu există această perspectivă. Eu mă așteptam să fie mai greu să lucrăm împreună, vă spun foarte sincer și chiar să construim un program de guvernare împreună, credeam că va fi mult mai greu", a adăugat el.