Cum s-a revenit la "soluția Firea" pentru termoficarea Capitalei după datoria de 1 miliard de lei acumulată în 4 ani cu Nicușor Dan

Problema apei calde și a căldurii din București rămâne una constantă, de ani de zile, la fel ca și propunerea de fuziune dintre Termoenergetica și ELCEN. Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și candidat din partea PSD la Primăria Generală, spune că această unificare ar trebui făcută și ar rezolva problemele tehnice, dar și pe cele financiare dintre cele două companii. Termoenergetica are datorii de un miliard de lei către ELCEN, datorii cumulate în ultimii patru ani.

"Îmi pare foarte rău pentru că, din păcate, din motive birocratice, nu s-a reușit realizarea SACET, unificarea RADET cu ELCEN, astfel încât și dumneavoastră să beneficiați și de toate sporurile, și de condiții mai bune de lucru, și de condiții financiare, și de contract colectiv de muncă net superior. Dar poate că de data aceasta reușim. Important este să nu renunțăm. Îmi doresc, îmi doresc, pentru că această fuziune ar rezolva foarte multe probleme, atât de ordin tehnic, financiar, dar uman, pentru că la muncă egală și salarizarea trebuie să fie pe măsură și la anii de muncă în sistem, statul, prin reprezentanții săi, trebuie să răspundă cu aceeași monedă către dumneavoastră", a spus Gabriela Firea, în cadrul unei întâlniri cu angajații Termoenergetica.

În absența unor măsuri decisive și a unor investiții semnificative în infrastructură, Bucureștiul riscă să se confrunte cu consecințe severe în ceea ce privește furnizarea de apă caldă și căldură. Acest avertisment își propune să tragă un semnal de alarmă cu privire la necesitatea unei acțiuni imediate și coordonate pentru a evita o potențială criză energetică și confortul negativ al locuitorilor orașului.

"Acest sistem de termoficare este cel mai ecologic, în primul rând, cel mai sănătos, apropo de noxe și de ceea ce degajă în aer și ce pericole pot să fie, apropo de toate centralele care sunt instalate improvizat. Și s-au produs atâtea accidente și le știm, pentru că le-am văzut cu toții. Deci acesta este sistemul cel mai bun, el doar trebuie să fie îmbunătățit. Îmbunătățit cum? Cu oameni, cu fonduri, cu investiții, cu dorință, cu voință", a mai spus Firea.

În continuare există datorii ale Termoenergetica către ELCEN de un miliard de lei, în condițiile în care în 2020 suma era de doar 250 de milioane de lei.

"Miliardul ăsta înseamnă aproximativ 500 de milioane pierderi din anii precedenţi, iar 555 de milioane ca datorie curentă, subvenţie a Primăriei Capitalei pentru Termoenergetica. Acum trei luni situaţia subvenţiei Primăriei era la zero şi, când am fost întrebat care este situaţia cu privire la subvenţie, am spus clar că este zero în acel moment. În ultimele trei luni, Primăria nu a mai plătit subvenţie. Sunt 555 de milioane de lei datoria Primăriei Capitalei către Termoenergetica, pentru subvenţie", a declarat Claudiu Crețu, director general ELCEN.

Fuziunea, greu de realizat

La începutul lunii martie Consiliul General a votat, din nou, de principiu, fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica. În ultimii 11 ani au fost aprobate mai multe formule de fuziune între cele două campanii, fie de către Primăria Generală, fie de către Guvern, însă niciuna nu a fost finalizată din diverse motive. După două încercări de unificare, în 2013 și 2014, în anul 2016, imediat după ce Gabriela Firea a preluat mandat de primar general, aceasta a propus fuziunea dintre RADET și ELCEN și ștergerea datoriilor. Pentru că fuziunea nu s-a realizat, Gabriela Firea a propus, un an mai târziu cumpărarea acțiunilor de la ELCEN. Nici acest lucru nu a fost posibil.

Până când această fuziune va fi făcută, Gabriela Firea susține că Termoenergetica trebuie să continue cu planul de investiții.

"În continuare, salariile trebuie să crească, condițiile de muncă trebuie să fie mai bune, investițiile aprobate, de asemenea, să fie superioare. E foarte bine că există în gestiune un program pe fonduri europene, dar în continuare investiția trebuie să continue de la Primăria Capitalei, de la Consiliul General și, de ce nu?, de la nivel guvernamental, pentru că dacă toate aceste bugete s-ar întrepătrunde, automat și lucrările ar fi mai avansate și mai ample", a declarat Gabriela Firea, la întâlnirea cu angajații Termoenergetica.