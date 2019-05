Deputat Florin Roman, vicepreședinte PNL: Melescanu și Dan remaniați de votul masiv al romanilor

Este incredibil cât tupeu și aroganta in cazul miniștrilor Melescanu și Dan, care țin cu dinții de scaun, după ce au folosit toate mijloacele pentru a bloca votul democratic al romanilor, respectiv a condus represiunea asupra manifestanților in 10 august, in cazul ministrului de Interne, afirma vicepresedintele PNL Florin Roman.

"Este revoltător cum septuagenarul Melescanu, un demnitar care încasează pensie de lux, salariu de lux plătit de noi, își permite sa sfideze votul nostru. El este principalul vinovat pentru blocarea votului diasporei și trebuie sa plătească. Mai întâi cu funcția! Apoi in fata justiției, pentru ca blocarea dreptului de vot e o infracțiune. Mitomanul domn Melescanu, organizatorul direct al alegerilor, uita ca a stabilit un număr de sectii de votare echivalentul unui județ mic din România, pentru circa 5 milioane de romani, alungați de regimul PSD-ALDE in afara României. Ca in tari ca Spania, Italia, Anglia sau Germania, numărul secțiilor de votare a fost similar cu cel dintr-un orășel de provincie. Uita, septuagenarul Melescanu ca a dispus reducerea numărului de stampile și a găsit chichița cu acea declaratie care trebuia completată ca votezi doar pentru alegerile din România. Toate aceste lucruri au fost premeditate de Melescanu, cu un singur scop: blocarea votului anti-PSD și ALDE din diaspora. In cazul unui refuz de demisie sau in cazul in care nu este demis, soluția este ca romanii sa crească presiunea in strada și sa nu se oprească pana când acest individ nu pleacă. Vin alegerile prezidențiale și vor proceda la fel. Melescanu nu poate fi moral organizator al alegerilor prezidențiale in Diaspora. De la secretara lui Dragnea nu am decât o așteptare. Ca pentru 10 august, sa facă secretariat in pușcărie, alături de șeful ei, Liviu Dragnea, care sigur s-ar bucura de revedere. Impreuna cu Sindile, Cucos și Paraschiv! Lupta continua pana la capăt cu regimul odios!", mai spune vicepresedintele PNL, deputatul de Alba Florin Roman.